Diyarbakır’da, Rusya’nın İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı ile ‘İyi Niyet Sözleşmesi’ imzalandı

Diyarbakır’da, Rusya’nın tekstil merkezi olarak İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı ile Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) arasında İyi Niyet Anlaşması imzalandı. Bir otelde düzenlenen 'İvanovo Bölgesi Yatırım Potansiyeli' tanıtım toplantısına İvanovo Bölgesi Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva, Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’nın yanı sıra iş çevreleri katıldı.

Dalkıran: İvanovo ile Diyarbakır arasında ticari bir köprü oluşmasına vesile olmasını diliyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, 2 ay önce İvanovo Bölgesi başkanı ile bir telekonferans gerçekleştirerek, bölgedeki yatırım fırsatlarını ve hükümet desteklerini yerinde incelemek ve orada yapılan yatırımları görmek için İvanovo Bölgesi’ne davet edildiklerini söyledi.

Kentin ekonomisi ile ilgili bilgi veren Dalkıran “Orta ve uzun vadede temel amacımız Diyarbakır’da üretilen tekstil markalarının hem ulusal hem de uluslararası alanda görünür olmasını sağlamak ve Diyarbakır’ı tekstil ve modanın merkezi haline getirmektir. Bugünkü toplantımızın buna hizmet edeceğine inanıyoruz. Ekonomik olarak büyüyen ve büyümeye devam edecek olan kentimiz ve yerel markalarımızın uluslararası alanlarda daha görünür olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada imzalayacağımız iş birliği protokolü ile İvanovo ile Diyarbakır arasında ticari bir köprü oluşmasına vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaya: Diyarbakır, Ortadoğu’ya açılan önemli bir kapı

Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, oda olarak bu tür iş ile ilgili çalışmaları önemsediklerini belirterek, destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Çalışmanın Diyarbakır için önemli olduğunu ifade eden Kaya, kentin yatırım önceliklerini anlattı. Diyarbakır’ın genç ve beşeri sermaye endeksine sahip olduğunu ifade eden Kaya, bu konuda Türkiye’nin en gelişmiş illerinden biri olduğunu kaydetti. Kaya, Diyarbakır’ın Ortadoğu’ya açılan önemli bir kapı olduğunu söyledi.

Yağlı: İlişkilerimizin daha ileri bir safhaya ulaşmasını umut ediyorum

Ardından konuşan Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek “Daha önce kamuoyunda ilk doğalgaz hattı olan Mavi Akım’ın inşası söz konusuydu. Bu büyük tartışmalara sebep oluyordu, ‘Enerji güvenliliği’, ‘bağımlılık’ gibi argümanlarla. Biz de büyükelçilik olarak ısrarla Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin çok büyük bir potansiyel arz ettiğini, bunun için çalışmak gerektiğini söylüyor ve bu yönde çaba sarf ediyorduk. Hayat sürprizlerle dolu, mesleğimin ileri bir aşamasında Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi olarak, büyükelçi olarak burada bir Rus heyetini karşılayacağım, onlara ‘hoş geldiniz’ diyeceğimi o zaman biri söylese kesinlikle buna inanmazdım ama bu çok mutluluk verici bir gelişme. Burası sadece tekstil alanında değil turizm, tarım gibi birçok alanda büyük bir potansiyel arz eden bir bölgemiz. Değerli komşumuz Rusya’dan temmuz-ağustos dönemi biraz sıcak olur onun dışında her dönemde sizleri buraya bekliyoruz. Bugün imzalanacak protokolle ilişkilerimizin daha ileri bir safhaya ulaşmasını umut ediyorum” dedi.

Gashigullin: Türkiye ile Rusya arasında ciddi ve güzel işbirlikleri var

Daha sonra konuşan Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, yaptıkları ziyaretlerde Diyarbakır’ın ne kadar geliştiğini gördüklerini söyledi. Türkiye ile Rusya arasında ciddi ve güzel işbirlikleri olduğunu ifade eden Gashigullin şunları söyledi:

“İki ülke arasında güzel gelişmeler kaydetmektedir. Hem de bölgesel olarak Diyarbakır’la ve diğer Güneydoğu Bölgesi illeriyle de ilişkilerimiz vardır ve ticaretimiz gelişmektedir. Bizim Diyarbakır ilinde neler yapıldığını incelememiz çok önemlidir. Bu tecrübe paylaşımı olur. İvanovo Bölgesi ile işbirliği de bu anlamda önemlidir. İş birliğimiz açısından birçok çalışma yapmamız gerekiyor. Bugünkü görüşmelerle ortaklaşa neler yapılabileceğini inceleme fırsatı bulacağız. Bu işbirliği kapsamında hem bölgeler arası hem belediyeler düzeyinde birçok işbirliği imkanları vardır.”

Dmitriyeva: Çalışanlarımız, çalışma şartları olumlu olduğu için Türk şirketleriyle çalışmayı seviyor

Ardından İvanovo Bölgesi Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva, bölgelerindeki yatırım potansiyeli ile ilgili bir sunum yaptı. İvanovo Bölgesi’nde 4 Türk şirketin faaliyet gösterdiğini belirten Dmitriyeva “Bu şirketler, kumaşlarını üretmektedir ve bu kumaşlar Rusya’da işlenip dikiliyor. Gayet memnun bir şekilde faaliyetlerine devam ediyorlar. Mevcut şartlarda Rusya’nın tekstil sektörü ihracatın ikame edilmediği yegane bir sektör olmuştur. Türkiye’den yapılan ithalata bakacak olursak o zaman şunu görebiliriz, toplam turarı 5 milyon dolardır, bunun yüzde 30’u tarım ürünleridir, yüzde 15’i tekstil ve yüzde 11 kimya ürünleridir. Bugünkü şartlarda İvanovo Bölgesi’nde Rusya’nın pamuklu kumaşın yüzde 80’i üretilmektedir, yüzde 75’i tekstil kumaşı üretiliyor ve özellikle iş kıyafetleri olarak Rusya’nın 3’te 1’i İvanovo Bölgesi’nde üretiliyor. Bizim çalışanlarımız Türk şirketlerinde çalışmayı seviyorlar, nedeni de Türk şirketlerinde çalışma şartlarını olumlu görmeleridir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı ile Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) arasında ‘İyi Niyet Anlaşması’ imzalandı.

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