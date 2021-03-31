Kayıt
15:30 31 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Diyarbakır Barosu’ndan 2 bin 97 boşanma davası üzerinden nafaka araştırması: Miktarlar açlık sınırının çok altında

    Diyarbakır Barosu’ndan 2 bin 97 boşanma davası üzerinden nafaka araştırması: Miktarlar açlık sınırının çok altında

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044160541_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_c6be70ebbbfca3ab1cabf0c70e18f8bb.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202103311044160601-diyarbakir-barosundan-2-bin-97-bosanma-davasi-uzerinden-nafaka-arastirmasi-miktarlar-aclik/

    Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, 2 bin 97 boşanma davası üzerinden nafaka araştırması yaparak rapor hazırladı. Raporda, kadınlar için karar verilen nafaka miktarlarının açlık sınırının çok altında olduğu ve mahkeme kararına rağmen nafakaları düzenli alamadıkları kaydedildi.

    Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, nafaka ile ilgili detaylı bir araştırma sonucunda rapor hazırladı. ‘Mahkeme Kararları Işığında Nafaka Araştırması’ adıyla hazırlanan rapor düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Hazırladıkları rapor ile ilgili konuşan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Av. Gazal Bayram Koluman, nafakada ‘erkeklerin mağdur’ olduğu iddialarına dikkat çekerek “İleri sürülen mağduriyetlere ilişkin hiçbir bilimsel kriter, araştırma veya veri sunulmazken; bu tür veri ve araştırmaların mevcut olmadığı da yetkililer tarafından kabul edilmiştir” dedi.

    ‘Yoksulluk nafakası tartışmalarının somut verileri’

    Nafaka konusunda araştırma yapma amaçlarını anlatan Koluman Av. Gazal Bayram Koluman “Kamuoyuna yansıyan yoksulluk nafakası tartışmalarının somut verilerini paylaşarak, kadınların evlilik sürecinde hem ev içi emek ve bakım emeği ile sömürüldükleri hem de şiddete maruz kaldıkları gerçekliği karşısında; tekil ve sansasyonel örneklerle yürütülen yoksulluk nafakası tartışmalarının konuyu özünden uzaklaştırdığını göstermek, kadınların boşanma ve nafaka davalarındaki süreçlerinde yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi edinmek, gerçek nafaka miktarları konusundaki rakamsal verilere ulaşmak ve bu bilgi ışığında tartışmaların kamuoyunda sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayarak kadınların kazanımlarına yönelik saldırıların temelsiz olduğunu vurgulamaktadır” dedi.

    ‘Mahkeme kararlarında belirlenen miktarlar, yoksulluk ve açlık sınırının altında’

    Kamuoyuna yansıyan yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaların istisnai örneklere dayandırıldığını ifade eden Koluman Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan kadın yoksulluğu verilerinden azade tekil ve istisnai örneklere dayandırılagelmiştir. Dahası mahkeme kararlarında lehine nafaka hükmedilen kişi açısından belirlenen miktarların kanunda düzenlendiği gibi ‘geçim sağlamaya’ yetecek oranda olmadığı, yoksulluk ve açlık sınırının altında olduğu görülmektedir. Kadınlar lehine hükmedilen ancak tahsil edilemeyen nafakalar, erkek odaklı bakış açısı nedeniyle tartışılmamaktadır. Raporumuz verileri dikkate alındığında kadın ve erkekler arasındaki derin eşitsizlik nedeniyle nafaka hakkının korunması gerekmektedir. Dahası nafaka oranlarının ‘asgari yaşam gereksinimlerini’ karşılamaya yetecek orana yükseltilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

    ‘2017-2018 yılları arasında 2 bin 97 boşanma davası görüldü’

    Hazırlanan raporu paylaşan Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Aslı Pasinli ile Yürütme Kurulu Üyesi Av. Hatice Demir, yaptıkları incelemeler sonucu ulaştıkları verileri paylaştı. Raporda, 2017-2018 yılları arasında Diyarbakır Adliyesinde 2 bin 97 boşanma davasının görüldüğü bilgisinin paylaşıldığı raporda davaların bin 380 tanesinde kadınların davacı taraf, 626’sında ise erkeklerin davacı taraf olduğu belirtildi. Bu verilere göre kadınların erkeklere göre iki kat daha davacı taraf olarak boşanma talebinde bulunduğuna dikkat çekilen raporda “Boşanma sebeplerinin büyük çoğunluğu ise evlilik birliğinin temelden sarsılması ve şiddetli geçimsizliktir” denildi.

    ‘Nafaka miktarları, açlık sınırının çok altında’

    Raporda, toplam 2 bin 39 davanın 542’sinde taraflardan birinin nafaka talep ettiği, 843 davada ise nafaka istenmediği ve 654 davada talep olup olmadığı tespit edilmediği kaydedildi. Nafaka talep edilen 542 davanın 241’inin yoksulluk ile ilgili olduğu diğerlerinin tedbir ve iştirak nafakaları olduğu ifade edilen raporda şu bilgiler yer aldı: 

    “Kadınlar için karar verilen 327 nafaka kararının sadece 3 tanesi 3 bin lira ve üzerindeyken 277’si aylık bin lira ve altı olarak belirlenmiştir. İstatistikler, her boşanma davasında nafaka bağlandığını ve nafakaların kamuoyunda sansasyon yaratan birkaç davadaki gibi yüksek miktarlarda olduğu iddiasını çürütmektedir. Verileri paylaşılan davaların görüldüğü 2017-2018 yılları arasında asgari ücret 701 liradan 1603 liraya, açlık sınırı 958 liradan 1893 liraya, yoksulluk sınırı 3000 liradan 6000 liraya yükselmiştir. Belirlenen nafaka miktarları bu yıllar arasındaki yoksulluk sınırının ve hatta açlık sınırının çok altındadır.”
    ‘Nafaka hakkı kazanan pek çok kişi, mahkeme kararına rağmen düzenli ödeme alamıyor’

    Davaların yüzde 99’unda yoksulluk sınırının altında, yüzde 84’ünde açlık sınırının altında ücretler belirlendiği belirtilen rapor şu veriler paylaşıldı: 

    “Baromuzun elindeki kayıtlar, yoksulluk nafakasının zenginleşme sağlamadığını kanıtlar niteliktedir. Velayet için açılan 1020 davanın 758’inde çocukların velayeti tamamıyla anneye verilirken, sadece 174 davada bütün çocukların velayeti babaya verilmiştir. Çocukların bakımı, velayet kararlarına göre yine annenin üzerinde kalmıştır. Çocuklar için bağlanan 368 nafakanın ise sadece 1 tanesi 3000 lira üzerinde (aylık 4000 lira) belirlenmiştir. Dava sonucu kesinleştirilen nafakaların ödenmesinde yaşanan sorunlara ayrıca dikkat çekmek gerekmektedir. Nafaka hakkı kazanan pek çok kişi, mahkeme kararına rağmen düzenli ödeme alamayarak mağdur edilmektedir. Nafakada düzenleme yapılacaksa öncelikle bu konudaki mağduriyet giderilmelidir. Ayrıca nafaka talebinde bulunulan 56 davada mahkeme ret kararı vermiştir. Dava istatistiklerinden çıkan sonuç, nafakanın sınırlandırılmasını talep eden kesimlerin; maddi gücü yerinde olmasa da nafaka vermek zorunda bırakıldıkları, koşulsuz şartsız her boşanan kadına nafaka verildiği, boşanma davalarında haksız taraf kadın dahi olsa yine nafaka aldığı gibi asılsız iddiaları çürütmektedir.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Felçli hasta bin 500 liralık nafaka borcu yüzünden gözaltına alındı: 'Dövecekler diye korktum'
    Denizli'de kadın cinayeti: İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
    Motosiklet sevdasına kapılan kocasına açtığı boşanma davasını kazandı
    Etiketler:
    Mahkeme, Boşanma davası, Diyarbakır Barosu, Açlık sınırı, Nafaka, Boşanma, Diyarbakır, Türkiye, Sertaç Kayar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rize Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 'Çay Çarşısı' projesi inşaatı sürüyor. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak çarşıda Türk çayı tanıtılacak.
    Rize'de Guinness'a aday proje: Çay Çarşısı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet