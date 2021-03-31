Eski Tel Aviv Büyükelçisi Çelikkol: Türkiye ve İsrail’in kısa vadede karşılıklı büyükelçi ataması mümkün

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya yakınlığı ile bilinen Israel Hayom gazetesi, “Türkiye’nin karşılık verilmesinin taahhüt edilmesi durumunda İsrail’e büyükelçi atamaya hazır olduğu”nu iddia etti. Türkiye’nin eski Tel Aviv Büyükelçisi A. Oğuz Çelikkol’a göre, siyasi irade olduğu sürece karşılıklı büyükelçiler kısa sürede atanabilir.

Israel Hayom gazetesinin bir Türk yetkiliye dayandırarak hazırladığı haber, aslında Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin son dönemdeki olumlu seyrinin de bir yansımasını oluşturuyor.

Peki, Filistin gibi başlıca fikir ayrılıklarından dolayı uzun süredir gergin olan ilişkiler, son dönemde neden düzeltilmeye çalışılıyor? Türkiye’nin eski Tel Aviv Büyükelçisi A. Oğuz Çelikkol, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bunun sebebini şöyle açıkladı:

“Her şeyden önce iki ülkenin dış politikaya bakışlarında değişiklikler var. Türkiye açısından bakıldığında komşumuz Yunanistan’ın Türkiye karşıtı politikalarının derinleştiğini izliyoruz. Yunanistan, Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı eksen oluşturuyor. Büyük devletleri bölgeye çekme yönünde bazı politikalar uyguluyor. Türkçede ‘kötü komşu insanı ev sahibi yapar’ diye bir söz vardır, bu gerçekleşti. Özet olarak, Türkiye görüyor ki milli menfaatlerine karşı politikalar, Yunanistan’dan kaynaklanıyor. Bu da Türk dış politikasının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu hale getirdi. İsrail açısından baktığımızda ise Donald Trump’ın ABD başkanlığından ayrılmasından sonra ABD’nin tekrar İran ile nükleer anlaşmaya dönme ihtimali ve İran’la ilişkileri geliştirmeye yönelik bazı işaretler ortaya çıktı. Bu durumda iki taraf da dış politikasını güncellemeye yönelik arzusunu ortaya koyuyor.”

‘Olumlu bir adım olacak’

“Büyükelçilerin atanması ilişkilerin normalleşmesi yönünde olumlu bir adım olacak” diyen Çelikkol, “İki tarafta da siyasi irade olduğu sürece ilişkilerin normalleştirilmesini çok kısa sürede gerçekleştirebilir. Büyükelçilerin atanmasının ardından da bunun takip edilmesi gerekiyor. Zaten ekonomik ilişkilerde çok büyük sorunlar yok ve kendi kendine gelişmeye devam ediyor. Ancak Türkiye ve İsrail’in bazı hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlerin bundan sonra göz önünde bulundurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çelikkol, “İki taraf da bu konuda siyasi bir karar alırsa büyükelçi atamalarının kısa vadede yapılması mümkün” diye de ekledi.

İsrail’de hükümet çıkmazı

Öte yandan İsrail’in geçtiğimiz hafta 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başına gittiğini hatırlatan Çelikkol, ülkedeki iç politika konularının da Türkiye ile ilişkilere yansıyacağını düşünüyor:

“Mevcut Başbakan Netanyahu görevini devam ettirmek imkânı elde edebilecek mi yoksa bir değişim mi olacak belirsizliği var. İsrail’de 2 yıl içinde 5’inci seçimin yapılmasından bahsedilmeye bile başlandı. Önümüzdeki dönemde İsrail’in iç politikasındaki gelişmelerin de izlenmesi gerekiyor. Çünkü bu da Türkiye ile ilişkilerin nasıl yönetileceğini etkileyecek.”

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