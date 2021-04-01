'Brüksel-5, Türkiye’nin mülteci anlaşmasıyla ilgili duruşunu değiştirme amacı taşıyor’

Brüksel’de Suriye için düzenlenen beşinci mali destek konferansını değerlendiren Rus uzman Dolgov, konferansın aslında Suriyeli sığınmacılara destek sağlama ve Suriye’deki insani durumu iyileştirme amacını taşımadığını belirtti.

Brüksel’de Suriye için düzenlenen beşinci mali destek konferansına Suriye hükümeti çağrılmadı. Peki, bu durumda konferans kimler için, kimlerin çıkarına ve hangi amaçla düzenlendi?

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap Ülkeleri ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Dr. Boris Dolgov, Sputnik’e açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) liderliğinde Suriye için düzenlenen beşinci mali destek konferansının medyada geniş biçimde reklam edildiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Konferanstaki çalışmalar sonucu, Suriyeli mültecileri desteklemek ve Suriye’deki insani durumu iyileştirmek amacıyla olduğu iddia edilen oldukça etkileyici bir miktar, 10 milyar dolardan fazla toplandı. Bu resmi açıklama. Ancak gerçekte AB bu tür eylemleri tamamen farklı bir amaçla yapılıyor. Bu tür toplantılar sırasında toplanan böyle büyük fonların, sığınmacı kampların bulunduğu başta Suriye’nin komşuları olan ülkelere ya da silahlı muhalefete gittiği ortada. Aslında, bu fonlar AB temsilcileri tarafından dağıtılıyor. Suriye yönetiminin bu durumu bir şekilde etkilemeye ve bu fonları Suriye hükümetine yönlendirmeye yönelik sayısız çabaları sonuç vermedi. Bu fonların Suriye hükümetine yönlendirilmesi doğal ve mantıklı olurdu, çünkü Suriye hükümeti bu fonları, BM ve AB’nin kontrolünde sığınmacılar ve ihtiyaç duyanlar arasında dağıtır veya ülkedeki insani durumu iyileştirmek için harcardı. Bu yüzden Suriye’ye insani yardım sağlamaya yönelik bu tür toplantılar aslında propaganda ve siyasi nitelik taşıyor.”

AB’nin bu tür konferanslarının Esad karşıtı nitelik taşıdığını kimsenin gizlemediğini belirten Dolgov, bunun defalarca konferans sırasında da dile getirildiği kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konferansın sonuç bildirisinde, AB’nin Suriye rejimini değiştirmeye yönelik politik çizgisine devam ettiği ifade ediliyor. Fakat bu konferansların açıklanmayan amacı da var, başta Avrupa'ya yoğun göç akışını engelleyen Türkiye dahil Suriye’ye komşu ülkeleri sakinleştirmek. Zira AB, Türkiye ile mülteci anlaşmasını revize etmek istemiyor. Bu konferansta toplanan fonlar, Ankara’nın beş yıl önce yapılan mülteci anlaşması kapsamındaki iddialarından vazgeçmesine yardımcı olmalı. Yani bu tür etkinlikler, her şeyden önce Batı’nın, yani ABD ile Avrupa Birliği’nin hedeflerine ulaşılması amacını taşıyor. Suriyeli mültecilerin geleceği ve Suriye’deki insani duruma gelince, konferansın sonuçlarına bakılırsa organizatörler bunu umursamıyor.”

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