Diyarbakır Tabip Odası: 45-50 olan günlük vaka sayısı 250’ye çıktı

Koronavirüs risk haritasında mavi kategoride olan Diyarbakır’da pozitif vaka sayılarındaki artış ile harita sarıya boyandı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, 45-50 olan günlük vaka sayısının 250’ye çıktığını belirterek, 4 kattan fazla bir artış olduğunu söyledi.

Koronavirüs ile mücadelede 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme sürecinden önce risk haritasında mavi olan iller, vaka sayılarındaki artış ile sarıya boyandı. Bunlardan biri de Diyarbakır.

Risk haritasında mavi olan Diyarbakır, Mart ayı sonunda sarıya boyanarak orta riskli iller arasına girdi. Kentte günlük 45 olan pozitif vaka sayısının 250’ye çıktığı belirtilirken, Diyarbakır Tabipler Odası, yapılan testlerin az olmasına rağmen pozitiflik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söylüyor.

'Pozitif vakalarda 4 kattan fazla bir artış oldu'

Sputnik’e konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Diyarbakır’ın, kontrollü normalleşme sürecinin başında vaka sayısı olarak Türkiye’nin en az riskli illerinden biri olduğunu belirterek, şuan pozitif vakaların 4 kattan fazla bir artış olduğunu söyledi. Turan, şu ifadeleri kullandı:

"1 Mart öncesine kadar 0cak-şubat aylarında, özellikle kısmi de olsa alınan tedbirlerin etkisiyle vaka sayıları düşmüştü. Günlük vaka sayısı 40-50’lerdeydi. Yapılan testlerde pozitif çıkma oranı yüzde 3-5 civarındaydı. Ancak şuan çalışma alanlarımızdan aldığımız bilgilere göre günlük yapılan 1500 testten pozitif çıkma oranı yüzde 20’yi buldu."

Pozitif vaka sayısında 4 kattan fazla bir artış olduğunu ifade eden Turan "Vaka sayısında 4-5 katlık bir artış var. Günlük 45-50 olan vaka sayısı şuan ortalama 250’ye çıktı. Bu çok ciddi bir artıştır. Hastanelerde yatan hasta sayısında küçük bir artış var. Biz bunu 1 Haziran sürecinde de deneyimledik. 1 Haziran’dan önce günlük 60 vaka varken, 1 Haziran’dan sonra vaka sayısında piki yaşadık. 1 Mart sürecinde aynı şeyi söyledik, tedbirlerin bu şekilde hızlı kaldırılması bizi korkutuyor. Çünkü kalabalık mekanlarda bir araya gelme, kapalı mekanların açılması virüsün yayılması için en güçlü ortamlardır. Böyle olunca da maalesef sonuç da bu şekilde oluyor. Pandemi bitmiş değil, varyantlar ortaya çıkıyor, daha bulaşıcı ve ölümcüldür. Yaygın aşılama yapılmadığı için de maalesef bulaşının önüne geçilemiyor" şeklinde konuştu.

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