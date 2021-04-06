‘Rusya Türkiye’nin uzay alanında atılım yapmasına yardım edecek’

Rusya Uzaycılık Federasyonu Başkan Yardımcısı, Rusya Tsiolkovski Uzay Akademisi fahri akademisyeni Oleg Muhin, Sputnik’e demecinde Rusya ve Türkiye’nin Türk uydularının fırlatılması konusunda görüşmeler yürüttüğüne dikkat çekerek, Türkiye'nin doğal olarak uzay araştırmalarına ilgi duyduğunu ve bu alandaki Rus-Türk işbirliğinin geleceği olduğuna inandığını belirtti.

Muhin, “Türkiye'nin çeşitli uzay projelerini Rusya'nın yardımıyla hayata geçirmeye çalışması kesinlikle ilginç bir çözüm. Türkiye'nin son dönemde askeri-teknik alanda Rusya ile yoğun bir işbirliği geliştirdiğini görüyoruz. Rusya ile bazı işbirliği alanlarının askeri-teknik gelişimi çerçevesinde Türkiye için öncelikli olduğu söylenebilir. Rusya da Türkiye ile etkileşime ilgi gösteriyor. Bu nedenle uzay alanındaki Rus-Türk işbirliğinin geleceğe dönük umut verici bir istikamet olduğunu sanıyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin uzaya yönelik planlarının zamanına uygun, mantıklı ve gerçekçi olduğuna dikkat çeken Muhin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana göre Türkiye'nin uzay hedefleri tamamen ciddi. Günümüzde dünyanın birçok ülkesi uzaya gitmeye çalışıyor, zira uzay gerçekten de çok sayıda hedefe ulaşılmasına olanak tanıyor. Türkiye'nin uzay araştırma planları zamanına uygun, mantıklı ve gerçekçidir. Kendi uydularını geliştirip yörüngeye fırlatmak büyük bir ilerlemedir ve Türkiye bunu gerçekleştirdi. Yörüngede uyduların yardımıyla çok sayıda farklı deneyler, gözlemler yapılıyor. Türkiye'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) da girme zamanı. Kaldı ki istasyonun yörüngesi Türkiye üzerinden geçiyor. Uzay araştırmaları, dünyalılara ait bilim ve teknolojinin geleceğidir. Türkiye, Rusya’nın yardımıyla bu konuda önemli bir atılım gerçekleştirebilecek.”

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