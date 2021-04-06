‘Türkiye, ABD’nin yaptırımlarına rağmen ulusal hava savunmasını güçlendirmeye devam edecek’

ABD Başkanı Joe Biden, selefinin Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı’na (SSB) yönelik politikasını sürdürmeye kararı verdi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması nedeniyle SSB ve kurumun dört yetkilisine karşı geçen yılın sonunda, ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulama kararı almıştı.

'Türkiye, güçlü cumhurbaşkanına sahip bağımsız bir ülke'

Moskova merkezli Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü, ‘Natsionalnaya Oborona’ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’nin Türkiye’ye baskısının çıkmaz sokak olduğu ortada. Çünkü Türkiye, güçlü cumhurbaşkanına sahip bağımsız bir ülke. Elbette, Recep Tayyip Erdoğan, kimseye onunla güçlü konumundan konuşmasına izin vermez. Çünkü bu, Türkiye’yi küçümseme girişimi ve uluslararası ilişkilerde kesinlikle kabul edilemez” ifadesini kullandı.

'Türkiye, Rusya’dan ikinci S-400 alayının satın alınmasıyla ilgili görüşmeleri sürdürüyor'

Türkiye’nin, askeri potansiyel olarak NATO’nun en güçlü ikinci ülkesi olduğunu, ABD’nin ardından ittifakın savaşa en hazırlıklı ve etkili ikinci üyesi olduğunu kaydeden uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bu yüzden ABD’nin, güya müttefiki olan bir ülkeye karşı böyle davranması kesinlikle kabul edilemez. Halihazırda Türkiye, Rusya’dan ikinci S-400 alayının satın alınmasıyla ilgili görüşmeleri sürdürüyor. Rus ve Türk yetkililerin açıklamalarına bakılırsa görüşmeler başarılı bir şekilde ilerliyor. ABD’nin bu görüşmeleri bozma ve Türkiye’yi, elindeki S-400’ü de iade ederek bu sistemden tamamen vazgeçirme çabaları mutlak başarısızlığa mahkum. Otorite sahibi, güçlü ve kendi kendine yeten Türkiye devleti, ABD dahil kimseye kendisiyle böyle bir tonda konuşmasına izin vermeyecek”.

Korotçenko, “ABD’nin uygulamaya koyduğu yaptırımlara gelince, bu yaptırımlar, Türkiye’nin ulusal hava savunmasını güçlendirme kararlığını etkilemeyecek, zira günümüzde hava savunması, her bir modern ülkenin egemenliğinin garantisi ve önemli bir parçası” diye ekledi.

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