‘Von der Leyen’in ayakta kaldığı görüntülerin soğukluğu, Ankara-Brüksel ilişkilerinde uzun süre hissedilecek’

Birileri Türkiye’yi suçlarken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bilinçli olarak Erdoğan’ın yanına oturtulmadığını öne sürüyor. Diğerleri, AB Komisyonu protokol hizmetini sorumlu tutuyor.

Peki, bu protokol olayı görüşmeleri ve sonucunu etkiledi mi?

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) İktisat Teorisi Bölümü öğretim görevlisi, Avrupa-Atlantik Güvenliği uzmanı Doç. Yuliya Kudryaşova, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“AB’nin üst düzey yöneticileri, her şeyden önce göçmen anlaşmasının devam etmesini sağlamak ve yasadışı göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya sızmasını önleme yönünde daha etkili araçlar bulmak için Türkiye’ye gitti. Türkiye’nin uzlaşması için de çeşitli alanlarda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği’nin yasal çerçevesinin güncellenmesi önerildi. İklim değişikliği, ifade özgürlüğü ve kadın haklarıyla ilgili başka konular da vardı. Ancak müzakereler ve sonuçları, diplomatik protokol ihlalinin gölgesinde kaldı.”

Ankara’da yaşananlar hata olarak ilan edilse de tamamen bitmiş olmadığını söyleyen Kudryaşova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olayın bıraktığı tatsızlık hemen kaybolmayacak. Olay, Ursula von der Leyen için bir tür psikolojik iğneye dönüştü. Türkiye aleyhine suçlamada bulunmak veya diplomatik tedbirler almak için somut bir neden yok. Çünkü olayın bir hata olduğu açıklandı. Aynı zamanda bu olayın Ankara ile Avrupa Komisyonu arasındaki ilişkilerde yol açtığı ek bir soğukluğun varlığına da uzun süre daha tanık olacağız”.

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