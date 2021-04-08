'Rus barış gücü, Karabağ ateşkesinin anahtar ve pozitif faktörü'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Dağlık Karabağ sorununu çözmek değil, 'çatışmayı sürdürme' niyetinde olduğunu iddia etti. Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı George Kent, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü varlığından rahatsız olduğunu ifade etti.

Rusya Halkların Dostluk Üniversitesi'nin kıdemli öğretim görevlisi Doç. Kamran Hasanov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin bu tür açıklamalarının yersiz olduğunu ve Washington'un, Dağlık Karabağ sorununun çözümündeki zafiyetini yansıttığını belirtti.

Hasanov, "Böyle bir tutumun sebebi, ABD'nin Dağlık Karabağ dahil Kafkasya'daki süreçlerin dışında kalması. ABD, bölgedeki durum üzerinde ciddi bir tek etki aracına sahip değil ve bu yüzden mevcut bölgesel sorunların çözümünde hiçbir işe yaramıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, zafiyetini bir şekilde telafi etmek için her türlü Rusya'nın yapıcı rolünü zayıflatmaya veya sarsmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ateşkesin Rusya'nın çabaları sayesinde sağlandığını kaydeden uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Dışişleri Bakanlığı'nın bir yandan açıklamasında Rusya'yı çatışmanın çözümünü geciktirerek bölgedeki etkisini korumaya çalışmakla suçlaması, diğer yandan da Ermenistan ve Azerbaycan'ın savaşa son vermesinden dolayı duyduğu hayranlığı dile getirmesi dikkat çekiyor. Fakat savaşın bitmesinin ancak doğrudan Rusya’nın müdahalesiyle mümkün hale geldiğini belirtmeyi unuttular. Yani Rus diplomasisi ve şahsen Vladimir Putin'in çabaları olmasaydı ABD'nin övdüğü ateşkes sağlanamazdı."

"Azerbaycan ve Türkiye'ye gelince, bu ülkelerin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bu açıklamasını dikkate almayacağını düşünüyorum. Çünkü bu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü. Azerbaycan ve Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri, ABD ile olan ilişkilerden tamamen farklı seviyede. Azerbaycan olsun, Türkiye olsun, Rusya'yla stratejik ortaklığı korumak istiyorlar. Bakü ve Ankara, Moskova'nın yardımıyla bölgedeki sınırların açılmasının mümkün olacağı ve böylece bölgede ticaretin canlanacağı ve yatırım akışının başlayacağı yönünde büyük umutlar besliyor. Ayrıca Rusya, Ermenistan üzerinde etki araçlarına sahip. Bu da Azerbaycan için çok önemli. Çünkü topraklarının bir kısmı halâ kontrolü dışında. Bu nedenle Rusya, halâ anahtar role sahip."

Öte yandan Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bu açıklamasına yanıtının ne olacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

Bu yüzden Bakü'nün, Rus barış gücünün bölgedeki varlığını olumlu bir faktör olarak gördüğünü belirten Hasanov, "Rus askerlerinin Dağlık Karabağ'a girişine Azerbaycan da onay verdi. Bu, Azerbaycan'ın çıkarına olmasaydı bu senaryoya onay verilmezdi. Rus barış gücünün varlığı, bu çatışmanın çözümü üzerinde olumlu niteliğe sahip" dedi.

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