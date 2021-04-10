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    Rus turistler

    ‘Rusya’dan Bodrum’a çok ciddi bir talep var, turizmden yaşadığımız kayıpları Rus turistlerle dengeleyebiliriz’

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    Kovid-19 sebebiyle büyük kayıplar yaşayan turizm sektöründe bu sene neler olacağı merak konusu. Hillston Bodrum Hotel & SPA’nın genel müdürü Nilsen Yurdakul, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’dan Bodrum’a ciddi bir talep olduğu ve Avrupa’dan gelecek misafir akışındaki azalmanın kayıplarının Rus turistlerle dengelenebileceği vurgusunu yaptı.

    Hillston Bodrum Hotel & SPA’nın Genel Müdürü Nilsen Yurdakul, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Bodrum’un geçen sezonu nasıl geçirdiğini, önümüzdeki sezondan beklentilerini ve pandeminin dış pazar misafirlerini nasıl etkileyeceğini anlattı. Yurdakul, açıklamasında Avrupa’dan gelecek misafir akışındaki azalma yüzünden turizm sektöründe meydana gelebilecek kayıpların Rus turistler sayesinde dengelenebileceğinin altını çizdi.

    ‘Bodrum’un kendine has bir çekiciliği var’

    Bodrum’un, destinasyon olarak eşsizliğine işaret eden Nilsen Yurdakul, kentin dünya genelinde tanınırlığını vurgulayarak, “Bodrum, Türk turizmi içerisinde çok butik bir konsepte sahip. Bodrum kendi özelinde çok fazla dış etkenlerden etkilenen bir destinasyon değil. Çünkü Bodrum’un kendine göre bir çekiciliği var. O potansiyel çok büyük sayılar değil. Bodrum’a özel gelen insan sayısı yüksek. Sadece Bodrum olduğu için. Herkes Bodrum’u biliyor ve bir kere bile olsa yaşamak istiyor. Biz çok geniş destinasyonlardan biri olan Antalya pazarından farklı olarak, buraya özel gelen müşteriye hitap ediyoruz. Bodrum'u istediği için gelen sadece tatil mantığıyla değil. Çok farklı konularla ilgili buranın çok ciddi bir algısı var. Her ülkeden insanların, her acentelerin kendi müşterileri içerisinde Bodrum’a sıcak bakan bir kitle mutlaka var” dedi.

    Antalya - turist
    © İHA / AKİF YILMAZ - SUAT METİN
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    ‘Pandemi ‘lüks segmente’ olan talebi artırdı, kendi özel uçakları, imkanlarıyla gelebilenler geldiler’

    Yurdakul, pandemi döneminde ‘lüks segment’ tatile olan ilginin arttığını belirterek, şunları söyledi:

    “Biz Bodrum’da pandemi öncesinde tabii, çok daha iyi pazarlara sahiptik. Pandemi bize Avrupa Birliği pazarında etki yarattı. Bu ise özellikle iç pazarda ‘lüks segmente’ talebi artırdı. Çünkü bu misafirlerin çok fazla gezme şansı yok. Türkiye’yi bir yer olarak tercih etmesi gerekiyordu ve orası Bodrum’du. Bu sadece iç pazar değil, Rusya, Ukrayna, Arap ülkeleri var. Bu ülkelerin kendi özel uçakları, helikopteri, kendi özel imkanlarıyla gelebilen insanları var, onlar geldiler.”

    ‘Türkiye turizmi, Avrupa ve diğer destinasyonlarla alakalı olarak hijyen, sağlıklı turizm adına çok hassastır’

    Nilsen Yurdakul, "Türkiye’nin turizm sektöründeki servis, kontrol, temizlik ve güvenlik Avrupa’ya kıyasla çok daha yüksek seviyede" diyerek, şöyle devam etti:

    “Zaten çok iyi hazırlanmıştık. İyi hizmetler veren tesisleriz. Gerçekten Türkiye’de hizmetler Avrupa’ya kıyasla çok farklı bir noktada. Bu genel bir kanı. Türkiye turizmi, Avrupa ve diğer destinasyonlarla alakalı olarak hijyen, sağlıklı turizm adına çok hassastır. Otelcilik her zaman bunu ön planda tutan bir zihniyete sahip. Kovid’in gelişi sadece bunu evraka dökmeye yol açtı. Devletin getirdiği çerçeve içerisinde denetlenebilirliği artırdı. Bizim denetim, sağlık, temizlik, büfe mantığımız, odalardaki temizliğimiz Avrupa standartlarıyla kıyaslandığında zaten oldukça üst düzeyde. Bunun özellikle altını çizmek istiyoruz.”
    Rus turist, Antalya, Rusya
    © AA
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    ‘Zaten çok titiz hijyen uygulamalarımız vardı, pandemiyle beraber üzerine sadece prosedürleri koyduk’

    Otellerde pandemi öncesinde de hijyen uygulamalarının oldukça titiz yürütüldüğüne vurgu yapan Yurdakul, “Hizmet sektörümüz çok profesyonel yürütülüyor. Biz zaten bu yöntemleri yapıyorduk, hijyen denetimimiz yapılıyordu. Pandemi dönemi öncesinde de böyleydi. Denetimleri geçtikten sonra buraya geliyorduk zaten. Biz zaten bunlara hazırdık. Sonra pandemide biz zaten hazır olan sistemin üzerine sadece prosedürleri koyduk, denetlenebilen hale getirdik, artırdık. Bakanlığın koyduğu sistem, lisans, sertifikatları, onları uyarladık. Ek olarak kapıdan giren misafirin ateşinin ölçülmesi, valizlerinin dezenfekte edilmesi, sunulan odalardaki self malzemeleri poşetlenmesi gibi ek yöntemler aldık. Bizim büfelerimizde, oda temizliğimizde, havuzlarımızda, genel alanlarımızda her şey, bir düzen vardı zaten. İşletmelerimizin manuel olanı var, denetimde gösterdiğimiz belgelerimiz var, her branşta denetimlerimiz var. Kimyasaldan, kullandığımız malzemelerin kalitesine kadar” ifadelerini kullandı.

    ‘Türkiye’de 2.5 milyon turizm zinciri için öncelikli şekilde aşılama yapılacak, bu Türk turizmi için olması gereken bir şey’

    Yurdakul, "Bu denetim şirketleriyle dışarıdan çalışıyoruz. Aylık özel firmalara para ödüyoruz bizi denetlesinler diye. Şimdi onu profesyonel hale, yani devletin denetleyebileceği hale getirdik. Devlet her ay bana ekip gönderiyor, sonra tekrar elden geçiriyorlar, kontrol ediyorlar ve onaylayıp gidiyorlar. Kendi üzerimden örnek vereyim, bir tane vaka oldu, profesyonel şekilde izolayason altında alındı ve negatife dönüp ayrıldı. Başka hiçbir sorun yaşamadık. İyi bir yaz geçirdik, bir önceki yaza kadar tabii daha düşüktü. O zaman neler oldu? Bazı tesisler açılmadı ya da açmak istemedi, risk almak istemedi" dedi ve ekledi:

    "Ayrıca ülkede 2.5 milyon turizm zinciri için öncelikli şekilde aşılama yapılacak. Bu Türkiye’deki turizm için olması gereken bir şey. Dışarıdan gelecek misafirler için çok önemli."
    Antalya- Rus turist
    © Sputnik
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    ‘Turizmdeki kayıplarımızı Rus turistlerle dengeleyebiliriz’

    İnsanların evlerinde çok sıkıldığını bu sebeple turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen Yurdakul, “İnsanların gezmeye ihtiyacı var. Bizim bu seneki kaybımız şu olacak: Avrupa yok, ondan çok endişeliyiz, şu an gidişatına göre görüyorsunuz, her gün yeni haber. İngiltere’ye biz kışın satışlar çok yüksek başladık ama sürekli erteleniyor ya da sürekli iptal ediliyor. Bodrum’un Batı Avrupa’ya ihtiyacı var tabii. Ama Rus pazarıyla onu kapacağımıza inanıyoruz. Çok ciddi bir talep var. Biz Rus oligarklara, bu tarz tesislerde lakşeri hitaben misafirlere çok güzel hizmet sunuyoruz. Antalya’da ‘The Future of Luxery’ diye bir etkinlik yapıldı. 216 tane Rus acente vardı. Ben inanılmaz bir talep gördüm. Ve düşünüyorum ki çok büyük bir akın olacak. Rusya nüfusunun yüzde 3-7’si, muhteşem bir pazar bizim için. Bodrum’da çok fazla gayrimenkul satışı var, insanlar buraya yerleşmek istiyor. Rezidanslar, evler, konaklar, otel içi villalar çok talep ediliyor” diye konuştu.

    ‘Hizmetlerimizde hijyene önem veriyoruz, misafirlerimiz gelmeden önce prosedürlerimizi inceleyebiliyor’

    Yurdakul, “Hizmetimizde hijyene çok önem veren standartlarımız var ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı sertifikasyon programlarıyla çok ciddi denetleniyoruz. Firmalarının bütün evrakları otellerimizde mevcut. Misafir gelmeden önce bunu web sayfamızda görebiliyor. Buna güvenerek rahatlıkla girebiliyor. Girişten itibaren bütün prosedürleri inceliyor ve ne kadar güvenilir ortamda olduğunu kendisi de ikna oluyor ve rahat rahat tatil yapıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Türkiye, Turist, Nilsen Yurdakul, Hillston Bodrum Hotel & SPA, Turizm, Rus turistler, Bodrum
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