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    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras

    Bodrum Belediye Başkanı: Türk-Rus ortak projesi olarak, Bodrum’da Uluslararası Kongre Merkezi yapılacak

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    2020’de başlayan Kovid-19 sebebiyle büyük kayıplar yaşayan turizm sektörü, 2021’in tatil sezonuna hazırlanıyor. Türkiye’nin en popüler tatil destinasyonlarından Bodrum’un Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sputnik’e yeni sezonla ilgili çalışmalarını anlattı.

    2020 yılında başlayan koronavirüs pandemisi, tüm sektörlerde olduğu gibi, turizmde de geçmiş yıllara göre büyük kayıplara sebep oldu. Türkiye ekonomisi için, turizm gelirlerinin yaşamsal önemde olduğu biliniyor. Türkiye’de turizm sektörü, 2021 yılında, bir önceki yılda yaşanan kayıpları geri almanın yollarını arıyor. Türkiye’nin en popüler tatil bölgelerinden Bodrum’da da 2021 yaz sezonu için, çalışmalar yoğunlaşmış durumda. 

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sputnik’e yaptığı açıklamada, bugüne kadar yaşanan krizlere rağmen, ayakta durmayı başardıklarını belirtirken, 2020’de Avrupalı orta sınıfın yerini Rusya ve Ukrayna’dan gelen turistlerin aldığını söyledi. Aras, 2021 yaz sezonunda da aynı beklentide olduklarını belirtti. “İngiltere’den, Almanya’dan olumsuz haberler geliyor Türkiye için” diyen Bodrum Belediye Başkanı, 2020’ye göre, Rus turistin Bodrum’a üç kat yüksek talep gösterdiğini de ifade etti. 

    İşte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Sputnik’in sorularına verdiği yanıtlar:

    ‘Krizler olur ama Bodrum hep ayakta durur’

    Gelecek turizm sezonundan beklentileriniz neler? Şu an itibariyle en çok hangi ülke vatandaşları, Bodrum’a ilgi gösteriyor? Erken rezervasyonlar ne aşamada?

    “Bodrum, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin belki de yurtdışında tanınan en önemli destinasyonudur. İstanbul bilinir ama turizm açısından tabii ki Bodrum’un dünya genelinde çok daha fazla tanınırlığı vardır. Bodrum, turizm alanında 50 yıllık bir kültüre sahip. O yüzden özellikle yerel turizmde Bodrum’a çok fazla ilginin olmasından dolayı biz tüm krizlere rağmen yıllardır çok fazla sıkıntı yaşamadık. Her yıl bazı krizler olur, deprem olur ya da ekonomik kriz olur ya da başka bir şey olur. Ama biz buna rağmen Bodrum olarak hep ayakta durduk.

    ‘Santorini, İbiza gibi yerler bilinmiyorken Bodrum bilinirdi’

    Bodrum’un potansiyeli çok büyük, çünkü Bodrum’un çok çeşitli turizm fırsatları var. Bodrum’un turizmi sadece otele, sahile, kumsala dönük değil. Aynı zamanda çok önemli deniz turizm merkezi. Özellikle mavi yolculuk, charter gibi deniz turizminin, yani marinaların ve charter botların olduğu bir yer burası. Hem ulusal hem uluslararası. Bu bizim için çok önemli bir artı. Bir de tabii eğlencenin de bir merkezi Bodrum. Daha önce Santorini, İbiza gibi yerler bilinmiyorken Akdeniz’de Bodrum çok önemli bir eğlence merkezi olarak bilinirdi. Ondan sonra bir de yine butik yapısı var Bodrum’un. Yani böyle büyük hacimli otelleri yok. Butik yapısı olduğu için daha küçük ve marka oteller, daha sıcak samimi oteller var. Bu da Bodrum’a çok önemli avantaj sağlıyor.

    ‘Bodrum’da otelde çok daha az zaman geçirirsiniz…’

    Bodrum’da sokak var. Yani sokağa çıkıyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz, eğlence, gastronomi, bunlar hepsi Bodrum’un önemli özellikleri. Deniz, doğa, tarih, kültür, bunlar hepsi Bodrum’un sahip olduğu çok önemli farklar, diğer destinasyonlara göre. Mesela bir Antalya’da bunu göremezsiniz. Antalya’ya gidersiniz otele , yüz dönüm arazisi vardır, otelde kalırsınız, denize girersiniz. Akşam her şey oteldedir. Eğlence içerdedir. Ama otelin dışına çıkmazsınız. Ama Bodrum öyle değil. Bodrum’da otelde çok daha az zaman geçirirsiniz, daha fazla dışarıda zaman geçirirsiniz. Bu da bence turizmin en temel gereksinimi; insanlar arasındaki iletişim. Yeni kültürler tanımak, yeni coğrafyayı tanımak, turizmin zaten bence olması gereken özelliği. O yüzden Bodrum’da biz çok şanslıyız. 

    ‘Rusya, Ukrayna geçen yaz Bodrum’u önemli şekilde doldurdu’

    2020 sezonu, salgınla beraber, pandemiyle beraber, hepimiz için büyük bir bilinmezdi. Buna rağmen Bodrum geçen yıl, geçen yaz, diğer bütün eşitlerinden ayrıldı ve önemli bir turizm ekonomisine kavuştu. Geçen yaz belki de özellikle lüks konseptte, hiç yapmadığımız kadar iş yaptık biz Bodrum’da. Tabii Avrupa’dan gelen orta sınıf İngiliz, diğer Avrupalı turistler gelemediler salgından dolayı. Ama özellikle lüks konsepti seven Türkler ve aynı zamanda da Rusya, Ukrayna geçen yaz Bodrum’u önemli şekilde doldurdu. Bu yıl da aynı beklentimiz devam ediyor.

    ‘Avrupa’dan çok fazla beklentimiz yok’

    Bu yıl da yine Avrupa’dan çok fazla beklentimiz yok. İngiltere’den, Almanya’dan olumsuz haberler geliyor Türkiye için. Daha çok orda bir aşı karnesi meselesi var. Avrupa kendi içerisinde bu işi yürütmek istiyor. O yüzden Avrupa Birliği dışında çok fazla şansları yok görünüyor. Bizim yine yerli ve Rusya, Ukrayna pazarına şu anda ciddi bir ilgimiz var. Onlar burayı bu sene de yine tercih edecekler, dolduracaklar. Çünkü gelen haberler öyle. Aeroflot gibi, Azur gibi havacılık devlerinin Bodrum’a direkt uçuşları başlıyor. Rusya, Ukrayna, Kazakistan, bunlar çok önemli bizim için.

    ‘Ramazan ayından sonra Bodrum bu sezon çok hareketlenecek’

    Belki Avrupa’nın en iyi marinalarına sahibiz. Orda büyük motor yatlar var. Avrupa’nın, belki Akdeniz’in en önemli marka otelleri Bodrum’da. Aynı zamanda deniz turizminde de kendi özel mega yatlarına sahip olan dünyaca ünlü işadamları da Bodrum’u tercih ediyorlar. Yani bizim şu anda gidişatımız fena değil. 2021’den beklentimiz de aynı bu şekilde. Şu anda salgınla, ilgili bir bilinmezlik var tabii. Ama şimdi biz önümüzdeki bir ay boyunca zaten büyük ölçüde kapanacağız. Ve aşı çalışmaları da sürdükçe böylece şu anda ulaştığımız rakamlar da aşağı inecek ve iyimser havada yeni sezona gireceğiz diye düşünüyoruz. Bodrum’da turizm nisan-mayısta başlar. Bu tam kapanma olmasa da, kısmi kapanma olan Ramazan ayından sonra, yani 13-14 Mayıs’tan sonra ben Bodrum’da bu sezonun çok hareketleneceğini düşünüyorum. Yani yeni sezondan beklentimiz yüksek.”

    ‘Rusya’yla kendimizi hiçbir zaman ayrı görmüyoruz’

    Genel olarak Antalya’ya ve tabi ki Bodrum’a çok sayıda Rus turist geliyor. Sizce Rus turistlerin Türkiye’de tatile neden böylesine yüksek ilgi gösteriyorlar? Bu ilginin devam etmesi hangi faktörlere bağlı? 

    “Rusya ile uluslararası anlamda çok iyi ilişkilerimiz var. Hükümetler arası iyi ilişkiler var şu anda. Bir de tarihsel bir bağımız var. Coğrafya açısından da biz zaten bir bütünüz. Rusya’yla kendimizi hiçbir zaman ayrı görmüyoruz. Çünkü hem stratejik açıdan hem coğrafi açıdan çok yakınız birbirimize. Özellikle, düşünün, Moskova’dan çıkıyorsunuz, 3-3.5 saat uçuşla Bodrum’a, Antalya’ya geliyorsunuz. Sanki Rusya’nın içinde uçar gibisiniz. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli avantaj bence. Artık Rus dostlarımız, “Ben yurtdışında bir yere tatile gideceğim” diye düşünmüyorlar. Bodrum’u gerçekten seviyorlar, evleri gibi görüyorlar. Antalya’yı da öyle zaten. Hadi hafta sonu Antalya’ya gidelim, diyorlar. Antalya’yı iyi biliyorlar. Ama Bodrum’u yeni tanıyorlar. Tabii Bodrum daha pahalı bir konsept, daha lüks konsept. O yüzden Bodrum’a gelenler, bunu öyle şekilde seçip de geliyorlar. Aslında bakarsanız biz, her şeyi açalım da daha fazla turist gelsin diye istemiyoruz. Bodrum’a bu konsepti daha çok yakıştırıyoruz. Bazı destinasyonlar var ki, fazla yük o kenti yoruyor. Bodrum da öyle bir yer. Çok fazla trafik olur, bu sefer çok kalabalık olursa sahillerde sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden biz burada daha böyle sakin ve daha az sayıda ama gerçekten de doğru turiste hizmet vermek istiyoruz. Hedefimiz bu bizim.”

    Bu yaz sezonunda Rus turistlerin Bodrum’a ilgisi ne durumda?

    “Şu anda Rusya’dan geçtiğimiz yıla göre üç kat yüksek talep var. Antalya ve Bodrum’un konsepti farklı. Oraya gidenler farklı, Bodrum’a gelenler farklı. Yani biz Antalya’nın turistine talip değiliz. Biz, Rusya’dan İbiza’ya, Santropeze, Cannes’a, oralara giden insanları Bodrum’da ağırlamayı planlıyoruz. Çünkü aslında bakarsanız Bodrum’da, oralardaki hizmetin çok daha iyisi ve daha ucuza var. Bodrum, oradaki destinasyonlara göre çok daha ucuz ve daha yakın, daha dostça.”

    ‘2.5 milyon turizm personeline aşı yapılacak’

    Türkiye’de artış gösteren günlük vaka sayısı turizm sektörünü olumsuz etkileyeceğinden endişe duyuyor musunuz? 

    “Son dönemde, son bir ay içerisinde açıldık. Aslında daha önce işletmeler, kafeler, restoranlar, okullar kapalıydı. Hep belli önlemlerle bugüne kadar geldik. Açılınca ister istemez vaka sayısında belli bir artış tabii ki göründü. Okullar açık, dolaşım açık, uçaklar kalabalık, özellikle işletmeler açıldı. Ama ben önümüzdeki bir ay içerisinde bunun kontrol altına alınabileceğini ve aşı sayısındaki yine artışla beraber salgında daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Ama asıl şu var, biz Türkiye olarak geçen yazdan beri Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde çok önemli bir güvenli turizm sertifikasyonu yapıyoruz. Yine şimdi bütün turizm tesisleri güvenli turizm sertifikası alıyorlar. Bu nedir? Odasından, ortak alanlara kadar, servisinden personele kadar, her şeyiyle hijyen odaklı, sağlık odaklı, temiz odaklı bir turizm anlayışı. O yüzden biz geçen yaz zaten bunu yaptık, bu sene de bunu aynı şekilde devam ettireceğiz, hatta daha iyisini yapacağız artık. Yani misafirlerimize burada çok daha güvenli bir tatilin yaşanabileceğini söyleyebilirim. 
    Gelsinler, emniyetli bir şekilde burada tatillerini yaparlar. Mesela geçtiğimiz yaz o kadar kalabalığa rağmen ve salgın yeni olmasına rağmen Bodrum’da oteller doldu taştı. Belli oteller. Hepsi değil tabii ki. Ama salgın hiçbir şekilde onları etkilemedi. Bütün yazı yabancı turistler arasında sadece birkaç vakayla atlattık. Çünkü oteller güvenli, sahiller güvenli. Şezlongların arası açıldı. Masalar arası açıldı. Self servisler bırakıldı. Misafirlerimizin, bütün personelin testleri yapıldı, devam ediyor, yapılıyor. Şimdi turizm personeline aşı yapılacak. 2.5 milyon personele aşı yapılacak. Böylece misafirlerimiz, geldikleri, kaldıkları otellerde, gittikleri restoranlarda, kafelerde, gezdikleri yerlerde karşılarına güvenli, aşılanmış personel, güven riski taşımayan arkadaşlar çıkacak artık. Bu da çok önemli bir şey bizim için. O yüzden ben, güvenle, emniyetli bir şekilde gelebileceklerini düşünüyorum.”

    ‘Bodrum’a Rus yatırımları çok daha fazla artacak’

    Bodrum’a gelen yatırımların miktarı 10 milyar dolara ulaştı. Rusya’dan Bodruma yaptırımların payı ne kadar yüksek? Rusya ve Türkiye’nin önemli ortak projeleri var mı? 

    “Biz Bodrum’da yabancı yatırımı da çok önemsiyoruz. Sadece gayrimenkul, konut, turizm tesisi yatırımı değil, aynı zamanda sosyal, spor, kültür, sağlık amaçlı yatırımları da çok önemsiyoruz. İşte Rusya ziyareti sırasında Sayın Palankoyev ile tanışmıştık. Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanımız. Onunla yaptığımız toplantıda, onların Bodrum’a olan ilgisini tespit ettik. Orda gözlemledik onu. Ve sonra onları davet ettik Bodrum’a. Geldiler. Bodrum’u gezdiler. Buraya yatırım yapmak istiyoruz, dediler. Yatırım da şu: Rusya’daki en önemli spor organizasyonu hangisi? Tabii ki buz hokeyi. Çok önemli. Ve buz pateni. O dedi ki, biz buraya böyle bir tesis yapalım. Ve dünyanın en önemli organizasyonlarını Bodrum’a taşıyalım. Bunun için beraber çalışmaya başladık. 
    Şu anda çok ciddi bir aşamadayız. İnşallah çok yakın zamanda hayata geçecek. Bu ne demek olacak? Orası çok fonksiyonlu bir yer. Hem kongre merkezi, hem spor merkezi, hem sirk, hem konser merkezi, hem fuar merkezi. İnanılmaz bir alan. Sporcular gelecekler, kamp yapacaklar. Genç çocuklara buz hokeyi, paten öğreteceğiz orada. Yani inanılmaz bir merkez yaratıyoruz orada. O yüzden çok önemsiyoruz bunu. Şimdi bu yatırımlardan bir tanesi, ama çok önemli bizim için. Türk-Rus ortak projesi olacak. Ama daha çok Rus yatırımı olacak. Türkiye’deki partneri Bodrum Tanıtma Vakfı. Biz de belediye olarak tamamen destekliyoruz projeyi. Bunun gibi daha birçok Rus işadamı Bodrum’a çok fazla ilgi duyuyor şu anda. Gayri menkul alıyorlar, turizm yatırımı yapıyorlar, marinaya teknesini getiriyor, bağlıyor. Çünkü Bodrum gerçekten ulaşımı kolay bir alan. Havaalanı, ulaşım imkanları çok fazla. İnsanlara değişik fırsatlar sunuyor. Çok seviyorlar. Ben Bodrum’a Rus yatırımlarının çok daha fazla artacağını düşünüyorum.”

    ‘Bodrum’u Türkiye’nin Davos’u yapmak istiyoruz’

    Daha önce Bodrum’u ‘Türkiye’nin Davosu’ haline getirmeyi hedeflediğinizi söylemiştiniz. Bunun anlamını ve bu hedef doğrultusunda hangi çalışmaların yapıldığını anlatabilir misiniz?

    “Bodrum’un özellikle yerli ve yabancı şirketler tarafından bir fuar kongre merkezi olarak kullanılması, bir toplanma yeri olmasını istiyoruz. O yüzden Davos ismini verdik. Çünkü Davos,  hem uluslararası  toplantıların, hem ekonomik, ticari, siyasi birçok organizasyonun yapıldığı bir kent.  Bodrum da buna çok uygun ulaşımı ve imkanları açısından. O yüzden Bodrum’u Türkiye’nin Davosu yapacağız diye bir iddia ile ortaya çıktık.  Bunun için bir tane kongre merkezi, otellerimiz, toplantı alanları var. Ama asıl olan organizasyonları Bodrum’da yapacağız ve burayı gerçekten Türkiye’nin Davos’u yapmak istiyoruz. Bir de 20-22 Mayıs tarihlerinde Dünya Turizm Forumu yapıyoruz, bu büyük başlangıç bizim için. Bu foruma bütün dünyadan çok büyük turizm otoriteleri, Dünya Turizm Örgütü Başkanı, BM Turizm Örgütü’nden önemli isimler, işadamları, değişik ülkelerden turizm bakanları katılacak. Çok katılımlı çok büyük bir organizasyon olacak. Bu Bodrum’u Davos yapma yolunda büyük ivme kazandıracak.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    Türkiye-Rusya ilişkileri, Kongre, Türk-Rus dostluğu, Tatil, Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi, Turizm sektörü, Bodrum, Turizm, Ukrayna, Rusya, Türkiye
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