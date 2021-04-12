Kayıt
18:44 12 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    ‘Türkiye, Ukrayna’da ABD planlarını ne kadar engellerse kendisine o kadar iyilik yapar’

    © AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 132
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1044241930_0:66:1200:741_1200x675_80_0_0_c6851bc6c6cb508686b26ec79043ee3a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202104121044256298-turkiye-ukraynada-abd-planlarini-ne-kadar-engellerse-o-kadar-kendisine-iyilik-yapar/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 10 Nisan’da İstanbul’da bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Türkiye’nin ‘Kırım Platformu’ oluşumuna destek vereceği de belirtildi. Uzmanlar, Türkiye-Rusya-Ukrayna eksenindeki gelişmeleri ve neler yapılması gerektiğini Sputnik’e değerlendirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü biçimde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna'nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Yayınlanan ortak bildiride de benzer ifadelere yer verildi. Bu açıklamaları ve Türkiye-Rusya-Ukrayna eksenindeki ilişkileri Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel ve Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e değerlendirdi.

    ‘Kırım Platformu taklit’

    Ünver Sel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ziyaretinin önceden planlanan bir ziyaret olduğunu belirterek, “Rusya-Ukrayna arasındaki kriz için gelmedi” dedi. Sel, Kırım Platformu çalışması için ise şunları söyledi:

    “Görüşmede ele alınan Kırım Platformu, aslında, 2014’te Ukraynalıların Kırım’ın Rusya’ya katılmasında sonra taklit ederek yürütmeye çalıştığı bir proje olarak karşımızı çıkıyor. Biz, 2017 yılında benim de içinde bulunduğum yapılanma ile Kırım Dostları Kulübü kurduk. Bu kulüp, Batı’nın Kırım’a karşı uyguladığı ambargolara ve baskılara cevap vermek ve bu konuda kamu diplomasisi yürütmek maksadıyla kurulmuştu. Yalta’daki merkezimizde halen çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun başarılı olması sebebiyle Ukrayna tarafı da Kırım Platformu adı altında bir proje geliştirmek istiyor. Bu platforma birçok ülkenin politikacılarını ve devlet adamlarını çekmek istiyor. Türkiye de Kırım’la ilgili bir devlettir çünkü orada Kırım Tatarları yaşıyor. Türkiye, Kırım konusunda oluşabilecek tüm platformlara uzak duramaz. Böyle bir oluşuma prensip olarak ‘evet’ kararı verebilir. Yalnız Ukrayna’nın böyle bir platform kurmadaki maksadı, Kırım’daki sorunu çözmek ve Kırım Tatarları konusuyla ilgilenmenin ötesinde Batı’nın Rusya’yla içine düştüğü savaş sürecinde rol kapmak.”

    ‘Ukrayna, Karadeniz’de sorun yaratmaya çalışıyor’

    Türkiye’nin Ukrayna ile olan ilişkilerinin Rusya ile olan ilişkilerini bozup bozmayacağı sorusuna da yanıt veren Sel, “Türkiye, Ukrayna ile ilişkilerini belli bir seviyede yürütüyor. Rusya ile ilişkilerin ise daha köklü ve uzun yıllara dayanan bir diplomasi geçmişi var” dedi. Sel, şöyle devam etti:

    “Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri sadece komşuluğa dayanmıyor. Türkiye’nin güneyde Suriye’de, Libya’da Rusya ile beraber sürdürdüğü birçok ortaklık var. Bunun dışında TürkAkımı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi Rusya ile sürdürdüğü çok stratejik projeleri bulunmakta. Türkiye elbette Karadeniz’in güvenliğini düşünüyor. Rusya’da bunu istiyor. Ukrayna, Batı’nın istekleri doğrultusunda Karadeniz’de sorun yaratmaya çalışıyor. Türkiye, bu yola girmez. Türkiye’nin diplomasi tecrübesi ve uluslararası alanda yürüttüğü politika, Ukrayna’nın çok çok ilerisinde. Dolayısıyla Ukrayna’nın bu tavrının Türkiye-Rusya ilişkilerini bozması mümkün değil.”

    ‘Rusya, Türkiye’nin stratejik ortağıdır’

    Dr. Mehmet Perinçek ise görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ukrayna ile olan iş birliğinin herhangi bir şekilde Rusya’ya ya da üçüncü ülkelere karşı olmadığını söylediğini” vurguladı.

    Türkiye, Ukrayna ile ilişkilerini geliştirebilir ancak bu asla ve asla Rusya’ya karşı olamaz ve olmamalıdır” ifadelerini kullanan Perinçek, şunları ekledi:

    “Rusya, Türkiye’nin stratejik ortağıdır. ABD bugün bölgemizde, hem Karadeniz’de hem Doğu Akdeniz’de hem Ortadoğu’da hem Güney Kafkasya’da aynı anda Türkiye’yi de Rusya’yı de hedef alıyor. Dolayısıyla Biden iktidarının da gösterdiği üzere Türkiye ile Rusya eskisine oranla birbirine daha çok muhtaçtır. Türk-Rus işbirliği artık bir seçenek olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline gelmiştir. Karadeniz’de de ABD, Ukrayna üzerinden sadece Rusya’yı kuşatmamaktadır. Diğer taraftan da Türkiye’yi de kuşatmaktadır. ABD bugün Suriye’de, Ege Adalarında, Batı Trakya’da üsler kurmaktadır. Bunlar nasıl Türkiye’yi ve Rusya’yı kuşatmak amacı güdüyorsa Ukrayna’da da yapmak istediği aynı şeydir.”

    ‘Türkiye ve Rusya’nın uyanık olarak bu kışkırtmalara gelmemeleri gerekir’

    Türkiye ve Rusya bugün Kırım ve Kıbrıs meselelerini ortak değerlendirmek zorundadır” ifadelerini kullanan Perinçek, şöyle devam etti:

    “Bugün Ukrayna krizi sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma çıkarmayı hedeflememektedir. Washington esas olarak Türkiye ile Rusya arasında bir gerginlik ve çatışma yaratma amacındadır. ABD’nin Karadeniz’de başarılı olma şansı, Moskova ile Ankara arasında yaşanacak bir gerilime dayanmaktadır. Çünkü bu iki ülkenin işbirliği, ABD’nin Karadeniz’deki planlarına izin vermeyecektir. Türkiye ve Rusya’nın uyanık olarak bu kışkırtmalara gelmemeleri gerekir. Nasıl bir insan aynı anda hem Galatasaraylı hem Fenerbahçeli olamaz, nasıl aynı anda hem Müslüman hem Hristiyan olamaz aynı şekilde Türkiye de aynı anda hem Ukrayna ile hem Rusya ile stratejik müttefik olamaz. Türkiye’nin Rusya ile stratejik müttefik olması, Ukrayna’ya düşman olacağı anlamına gelmiyor. Türkiye’nin Ukrayna ile stratejik müttefik olması demek onunla aynı tehdit algılarına sahip olması, bölgede aynı planlara sahip olması demektir. Bugün Ukrayna, ABD’nin planlarında rol oynamaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin Ukrayna ile stratejik müttefik olması mümkün değildir. Türkiye, Ukrayna’da ABD planlarını ne kadar engellerse o kadar kendisine iyilik yapar. Rusya, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta ne kadar Amerikan planlarını engellerse o kadar kendisine bir iyilik yapmış olur. Türkiye ve Rusya’nın Kırım ve Kıbrıs meselelerini birlikte ele almak gibi bir zorunlulukları vardır. Bu, Ukrayna’nın da çıkarınadır. Ukrayna’nın bugün ABD’nin kucağından kurtarılması gibi bir sorunu vardır. Ukrayna halkının çıkarı, ABD tarafından piyon olarak kullanılmak değildir. Türkiye, Ukrayna’ya iyilik yapmak istiyorsa Rusya ile işbirliği yapar ve Kiev’i, ABD hâkimiyetinden kurtarır.”

    ‘Türkiye’nin fiili olarak Ukrayna’yı desteklemesi mümkün değildir’

    Ankara’nın, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını desteklemek, Kiev’in Karadeniz’de Rusya’ya karşı planlarını desteklemek şeklinde algılanabilecek adımları, Türk-Rus ilişkilerine zarar verir” diyen Perinçek, “Türkiye’nin fiili olarak Ukrayna’yı desteklemesi mümkün değildir. Türkiye’nin, ne fiili ne de askeri olarak Kırım’ın Ukrayna tekrar katılmasına dair bir adım atması mümkün değildir. Ankara tarafından yapılan açıklamalar da sözden ibarettir. Türkiye’nin dış politikasında, Kırım’ın Ukrayna’ya katılması gibi bir hedef yoktur. Bu tür açıklamalar, Moskova’da şüpheler uyandırmaktadır. Bu tür şüpheler de Türkiye ve Rusya’nın birçok bölgede yaptığı ve yapabileceği işbirliklerini ve atacağı adımları yavaşlatmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

    Perinçek, “Türkiye, Ukrayna konusunda ABD’nin bölgeye müdahalesini engelleyen bir tutum alırsa Rusya’yı da Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda kendisine destek olabilecek bir çizgiye çekme fırsatına sahiptir” diye de ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    ‘AB, Türkiye ile görüşmelerde Yunanistan’ın avukatlığını yapıyor’
    Peskov: Ukrayna patlama riskli bir bölgeye dönüştüğü için Rusya güvenlik önlemleri alıyor
    Rus Dışişleri: Rusya, ABD ile Ukrayna konusunda bakanlar düzeyinde temas planlamıyor
    Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbass'ı ziyaret ederek askerlerle buluştu
    Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayınlandı
    Zelenskiy Türkiye'de: Huber Köşkü'nde Erdoğan'la görüştü
    Etiketler:
    Ünver Sel, Mehmet Perinçek, Akkuyu, TürkAkım, Kırım, NATO, ABD, Donbass, İstanbul, Vladimir Putin, Vladimir Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Haftanın ilk çalışma günü olması nedeniyle tarihi alışveriş mekanlarındaki insan yoğunluğunun daha da arttığı görüldü.
    İstanbul’da Ramazan hareketliliği
    Karikatür
    Husiler, Hedasi Barajı krizinin çözümünde aracılık yapmak istiyor
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet