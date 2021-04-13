Kayıt
18:10 13 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Soral: Kırım Tatarlarının hakları, Ukrayna’ya 500 konut yapmakla savunulmaz

    © AA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1044243652_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_35fbc559689110148f7332d587a48462.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202104131044264751-soral-kirim-tatarlarinin-haklari-ukraynaya-500-konut-yapmakla-savunulmaz/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Kırım Tatarları için Ukrayna’da toplu konut ve cami inşa edileceğini açıkladı. Ekonomist ve yazar Bartu Soral, “Kırım Tatarlarının hakları, Ukrayna’ya 500 konut yapmakla savunulmaz” değerlendirmesinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan’daki basın toplantısında, “Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve cami inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz” dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından, projenin ayrıntılarını paylaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksii Reznikov ile “Kırım Tatar Halkının Temsilcileri ve Ukrayna Vatandaşlarının Yararlanıcı Kategorileri İçin Konut Yapımı Alanında İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşma” imzaladıklarını belirten Kurum; Kiev, Mikolaiv ve Kerson şehirlerinde TOKİ tarafından 500 konut yapılacağını ifade etti.

    Öte yandan proje kapsamında ilk etapta ekiplerin incelemesiyle yer belirleme çalışmalarının tamamlanacağı, ardından da temel atma işlemlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

    ‘Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu?’

    Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü Bartu Soral, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, projenin 'ekonomik boyutundan çok dış politikada götürüsü ne olabilir' sorusunun önemli olduğuna dikkat çekti:

    “Burada attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu, gibi bir soru çıkıyor. Çünkü durum ortada; NATO, ABD’nin kontrolünde Rusya’yı çevrelemek için saldırgan bir politika uyguluyor. Ukrayna daha birkaç gün önce Rusya ile arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili olarak NATO’ya, Karadeniz’de gücünü artırma çağrısında bulundu. ABD’nin de 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandığından beri bu anlaşmadan tek memnun olmayan ülke olarak zaten Karadeniz’e yerleşip Rusya’yı sıkıştırmak istediğini biliyoruz. Biz hem Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alıp NATO’yla anlaşmazlık yaşıyoruz diğer yandan da Ukrayna üzerinden ABD ile Rusya’nın karşı karşıya geldi bir noktada Ukrayna’ya sahip çıkıyoruz.”

    ‘Türkiye, ABD ile iyi geçinip bu silahlanmayı mı seyredecek?’

    ABD’nin saldırganlığının sadece Rusya’ya yönelik olmadığını belirten Soral, “ABD, PKK/PYD’ye de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiyle 30.000’in üzerinde TIR ile silah gönderdi. Yani bizim 911 kilometre sınırımız olan Suriye’de yanı başımıza bir terör örgütü yerleştiriyor. Bu noktada Türkiye, komşusu Rusya ile Suriye ile iyi geçinmeyecekse ABD ile iyi geçinip bu silahlanmayı mı seyredecek? Şu anda yaptığımız budur” ifadelerini kullandı.

    Kırım Tatarlarının hakları nasıl savunulur?

    Türkiye’nin Kırım Tatarlarının haklarını savunması için yapması gerekenlere de değinen Soral, şunları söyledi:

    “Kırım Tatarlarının hakları, Ukrayna’ya 500 konut yapmakla veya oraya cami yapmakla savunulmaz. Eğer gerçekten samimiyetle Kırım Tatarlarının haklarını savunmak istiyorsak Kırım Tatarlarının hakları ile ilgili hangi ülkeyle problemimiz varsa o ülkeyle ilişkilerimizi sıkı, düzenli, denetimli ve doğru bir işbirliğine oturtmamız gerekir. Zikzak yapmadığınız bir işbirliği kurarsanız o zaman o ülke üzerinde söz hakkınız da olur. O ülkede yapılan yanlışları vurgulamak ve bu yanlışları değiştirmek noktasında da bir pozisyon almanız mümkün olur.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Zelenskiy Türkiye'de: Huber Köşkü'nde Erdoğan'la görüştü
    Kırım, Türkiye ile uçuşların askıya alınmasının ardından çocuk kamplarını açıyor
    Kremlin: Türkiye kararıyla Zelenskiy ziyareti arasında bir bağlantı yok
    Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayınlandı
    Bakan Kurum: Kırım Tatarları için Ukrayna'da TOKİ eliyle 500 konut inşa edeceğiz
    Etiketler:
    Suriye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Montrö, ABD, NATO, Bartu Soral, Murat Kurum, Vladimir Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatarları, Türkiye, Ukrayna, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kendini 'LG telefon manyağı' olarak niteleyen Güney Koreli Ryu Hyun-soo şirketin kararına rağmen telefonlarını tarihin derinliklerine gömmemeye kararlı.
    LG vazgeçse de 'manyağı' vazgeçmiyor: Akıllı telefonlarımı sonsuza dek kullanacağım
    12 Nisan
    Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu, tam 60 yıl önce gerçekleşti
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet