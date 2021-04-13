Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Kırım Tatarları için Ukrayna’da toplu konut ve cami inşa edileceğini açıkladı. Ekonomist ve yazar Bartu Soral, “Kırım Tatarlarının hakları, Ukrayna’ya 500 konut yapmakla savunulmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan’daki basın toplantısında, “Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve cami inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından, projenin ayrıntılarını paylaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksii Reznikov ile “Kırım Tatar Halkının Temsilcileri ve Ukrayna Vatandaşlarının Yararlanıcı Kategorileri İçin Konut Yapımı Alanında İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşma” imzaladıklarını belirten Kurum; Kiev, Mikolaiv ve Kerson şehirlerinde TOKİ tarafından 500 konut yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın ev sahipliğinde ülkemize resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı @ZelenskyyUa ve mevkidaşlarımızla Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına katıldık. pic.twitter.com/YzLA7mGHJh — Murat KURUM (@murat_kurum) April 10, 2021​

Öte yandan proje kapsamında ilk etapta ekiplerin incelemesiyle yer belirleme çalışmalarının tamamlanacağı, ardından da temel atma işlemlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

‘Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu?’

Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü Bartu Soral, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, projenin 'ekonomik boyutundan çok dış politikada götürüsü ne olabilir' sorusunun önemli olduğuna dikkat çekti:

“Burada attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu, gibi bir soru çıkıyor. Çünkü durum ortada; NATO, ABD’nin kontrolünde Rusya’yı çevrelemek için saldırgan bir politika uyguluyor. Ukrayna daha birkaç gün önce Rusya ile arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili olarak NATO’ya, Karadeniz’de gücünü artırma çağrısında bulundu. ABD’nin de 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandığından beri bu anlaşmadan tek memnun olmayan ülke olarak zaten Karadeniz’e yerleşip Rusya’yı sıkıştırmak istediğini biliyoruz. Biz hem Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alıp NATO’yla anlaşmazlık yaşıyoruz diğer yandan da Ukrayna üzerinden ABD ile Rusya’nın karşı karşıya geldi bir noktada Ukrayna’ya sahip çıkıyoruz.”

‘Türkiye, ABD ile iyi geçinip bu silahlanmayı mı seyredecek?’

ABD’nin saldırganlığının sadece Rusya’ya yönelik olmadığını belirten Soral, “ABD, PKK/PYD’ye de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiyle 30.000’in üzerinde TIR ile silah gönderdi. Yani bizim 911 kilometre sınırımız olan Suriye’de yanı başımıza bir terör örgütü yerleştiriyor. Bu noktada Türkiye, komşusu Rusya ile Suriye ile iyi geçinmeyecekse ABD ile iyi geçinip bu silahlanmayı mı seyredecek? Şu anda yaptığımız budur” ifadelerini kullandı.

Kırım Tatarlarının hakları nasıl savunulur?

Türkiye’nin Kırım Tatarlarının haklarını savunması için yapması gerekenlere de değinen Soral, şunları söyledi:

“Kırım Tatarlarının hakları, Ukrayna’ya 500 konut yapmakla veya oraya cami yapmakla savunulmaz. Eğer gerçekten samimiyetle Kırım Tatarlarının haklarını savunmak istiyorsak Kırım Tatarlarının hakları ile ilgili hangi ülkeyle problemimiz varsa o ülkeyle ilişkilerimizi sıkı, düzenli, denetimli ve doğru bir işbirliğine oturtmamız gerekir. Zikzak yapmadığınız bir işbirliği kurarsanız o zaman o ülke üzerinde söz hakkınız da olur. O ülkede yapılan yanlışları vurgulamak ve bu yanlışları değiştirmek noktasında da bir pozisyon almanız mümkün olur.”

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