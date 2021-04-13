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    Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe

    Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye ile vizelerin tamamıyla kaldırılmasına yönelik işlemlere başlayacağız

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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202104131044264913-libya-basbakani-dibeybe-turkiye-ile-vizelerin-tamamiyla-kaldirilmasina-yonelik-islemlere/

    Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, DEİK’in Türkiye’de düzenlediği yuvarlak masa toplantısının açılışında “Serbest ticaret anlaşması öncelikli bir mevzu. En kısa zamanda imzalamamız gerekmektedir. Vizelerin tamamıyla kaldırılmasıyla ilgili hemen işlemlere başlayacağız” dedi.

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin Türk iş insanları ve yatırımcılar ile gerçekleştirdiği yuvarlak masa toplantısının açılışında “Bugün Ulusal Birlik Hükümeti’nde Libyamızı inşa etme sürecindeyiz. Bu süreç bir duraksama dönemine girmişti. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığımız anlaşmalarla beraber gidermeye çalışacağız. Bizim hükümetimizin önceliklerinden bir tanesi yarım kalan projeleri hayata geçirmek ve önünde olan bütün engelleri kaldırmaktır. Türk şirketlerinin Libya’daki yatırım hacimlerini göz önüne alırsak umuyorum ki tekrardan Libya’da görürüz” dedi ve ekledi:

    “İnşallah, bütün maddi problemlerinizi çözeceğiz ve planlı, programlı şekilde bitireceğiz. Hiçbir hakkınız zayi olmayacaktır.”

    ‘Ankara’da bir büyükelçimiz ve Bingazi’de bir konsolosluk açılması için gerekli girişimleri başlatacağız’

    Dibeybe geçmişte yapılan anlaşmalara saygı duyduklarını söyleyerek Serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili olanlar öncelikli bir mevzu. En kısa zamanda imzalamamız gerekmektedir. Vizelerin tamamıyla kaldırılmasıyla ilgili hemen işlemlere başlayacağız. İnşallah Ankara’da bir büyükelçimiz ve Bingazi’de de bir konsolosluk açılması için gerekli girişimleri başlatacağız. Ulusal Birlik Hükümeti olarak sadece Trablus, Misrata, Zaviye’de değil Libya’nın her tarafında şirketlerinizi görmeyi umuyorum diye konuştu.

    Dibeybe “Özel sektör Türkiye’de oldukça güçlü. Biz Türk özel sektörünün, Libya özel sektörüyle etkileşim haline geçmesini hatta birleşmesini de istiyoruz. Gerek enerji, petrol, sağlık ve daha birçok alanda bütün özel sektörde yatırım yapmak isteyenlere kapılarımızı açacağız” dedi.

    ‘Libyalılar, Türkiye’nin kalbinin derinliklerinde yakınlık hissettiği önemli milletlerden biridir’

    Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak konuşmasında iki ülkenin yakın bir işbirliğiyle çalışması gerektiğinin açık olduğuna vurgu yaparak “Geçmişte olduğu gibi bugün de ticari ve ekonomik alandaki işbirliği ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin en önemli boyutlarından. Türkiye-Libya ilişkilerinin bugünü ve yarınında iş dünyamıza büyük bir sorumluluk düşmektedir. Müteahhitlik sektörü bugün de ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Geçen yıl imzaladığımız mutabakat zaptının sorunların çözümünde önemli bir yol haritası oluşturduğu ifade etmek isterim. Yaşadığımız sorunları ve Libya’nın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ama Türkiye’nin karşılıksız sevdiği bazı milletler var. Bunlardan bir tanesi de Libyalılar. Gerçekten herhangi bir menfaate bağlı olmadan, kalbinin derinliklerinde bir yakınlık hissettiği önemli milletlerden biridir Libyalılar. Geçen yıl imzaladığımız mutabakat zaptına bağlı kalındığı takdirde önemli yol alabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

    Toplantının açılışında aynı zamanda Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil de konuşma gerçekleştirdiler. 

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    Etiketler:
    işbirliği, Sağlık, Petrol, Enerji, Ekonomi, Konsolosluk, Büyükelçilik, Bingazi, Sezai Uçarmak, Anlaşma, Abdulhamid Dibeybe, Ticaret, Vize, inşa, Yatırım, Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya, Türkiye, Burcu Okutan
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