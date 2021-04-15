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    Cizre’de yaşayan Selda Başar, bir göz odada küçük bir makine ile olarak başladığı dikiş-nakış ile ilçedeki kadınlara ilham kaynağı oldu.

    Bir göz odada hobi olarak başladığı dikiş-nakış ile yurt dışına açıldı

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde yaşayan Selda Başar, hobi olarak başladığı dikiş-nakış ile ilçedeki kadınlara ilham kaynağı oldu. Annesinin aldığı küçük bir dikiş makinesi ile küçük bir odada işe başlayan Başar, 840 metrekarelik bir tekstil atölyesi kurarak, tasarlayıp diktiği kıyafetleri ihraç ediyor.

    Şırnak'ın Cizre İlçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Selda Başar yaptığı iş ile büyük bir başarıya imza attı. Evinin küçük bir odasında makinesiz dikiş nakış ile uğraşan Başar, annesinin kendisine aldığı küçük bir dikiş makinası ile hayatı değişti.

    Küçük bir dikiş makinası ile yola çıkan Başar, 840 metrekarelik bir tekstil atölyesi kurdu. Annesi ve eşinin desteği ile hiç yılmadan çalışmalarını sürdüren Başar, kurduğu bu atölyede özellikle genç kadınlara da iş imkanı sağlıyor. Başar, şimdilerde 50 kadını istihdam ediyor.

    Eski ile yeniyi harmanlayarak bir konsept oluşturdu

    Eski ile yeniyi harmanlayarak bir konsept oluşturan Başar, bu ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladı. Lupsilyo markasıyla kısa bir sürede geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan Selda Başar, bu sayede Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da sipariş almaya başladı. Aracı firmalar sayesinde Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Filistin, ABD, ve Almanya gibi ülkelere ihracat yapan Başar, başarı hikayesini Sputnik’e anlattı.

    '5 yıl önce evimin küçük bir köşesinde başladı hikayem'

    "5 yıl önce evimin küçük bir köşesinde başladı hikayem" diyen Başar şu ifadeleri kullandı:

    "İlk başladığımda makinam bile yoktu. Evde kesiyordum, bazen elimle dikiyordum bazen de terzi olan komşumuza diktiriyordum. Annemin ‘karabaş’ dedikleri çok eski bir makinası vardı. Birkaç ay onunla çalıştım. Daha sonra annem bana küçük bir makine aldı, el kadar bir şeydi. Onunla devam ettim. Küçük bir köşeden dikiş odasına geçtim. Eşimin de desteğiyle iki tane makine aldım ve birkaç ay öyle geçti. Daha sonra siparişlere yetişemedim. Çok talep vardı. Eşimin desteğiyle daha sonra bu atölyeyi açtım."

    ‘3 kişiyle başladım, şu an 50 kadınla birlikte devam ediyoruz’

    Birçok ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Selda Başar, "Bu işe 3 kişiyle başladım. 3 çalışanım vardı, 5 oldular, 7 oldular, 10 oldular. Şu an 50 kadınla devam ediyoruz. 3 makineydi, 5 makineydi, 7 makine oldu. Buralara kadar geldim. Türkiye'de ölçülü özel dikim yapıyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışına özel toptan satışları yapıyoruz.  Amerika'ya Filistin'de bayiimiz var. Filistin'deki Lupsilyo adındaki mağazaya sürekli dikim yapıyoruz.  Bunun yanı sıra Dubai, Abu Dabi, Katar ve Arabistan gibi ülkelere dikim yapıyoruz. Hobi olarak başladım bana iş oldu. İlk başladığımda eski penyelerden bebeğime pijamalar dikiyordum. Böyle başladım bu işe. Daha sonra da kumaşlarla elbise dikimine başladım. Ben bu işe hiç dikiş bilgim yokken başladım. Sosyal medyadaki videoları izleyerek kendimi geliştirdim" şeklinde konuştu.

    • Cizre’de yaşayan Selda Başar, bir göz odada küçük bir makine ile olarak başladığı dikiş-nakış ile ilçedeki kadınlara ilham kaynağı oldu.
      Cizre’de yaşayan Selda Başar, bir göz odada küçük bir makine ile olarak başladığı dikiş-nakış ile ilçedeki kadınlara ilham kaynağı oldu.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Cizre’de yaşayan Selda Başar, bir göz odada küçük bir makine ile olarak başladığı dikiş-nakış ile ilçedeki kadınlara ilham kaynağı oldu.
      Cizre’de yaşayan Selda Başar, bir göz odada küçük bir makine ile olarak başladığı dikiş-nakış ile ilçedeki kadınlara ilham kaynağı oldu.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • Cizre’de yaşayan Selda Başar, bir göz odada küçük bir makine ile olarak başladığı dikiş-nakış ile ilçedeki kadınlara ilham kaynağı oldu.
      Cizre’de yaşayan Selda Başar, bir göz odada küçük bir makine ile olarak başladığı dikiş-nakış ile ilçedeki kadınlara ilham kaynağı oldu.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
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    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Cizre’de yaşayan Selda Başar, bir göz odada küçük bir makine ile olarak başladığı dikiş-nakış ile ilçedeki kadınlara ilham kaynağı oldu.
    'En büyük destekçilerim annem ve eşim'

    En büyük destekçilerinin annesi ve eşi olduğunu dile getiren Başar, "En büyük desteği annem bana küçük bir makine alarak verdi. Ben bunları dikerken çevremdekiler bana inanmıyordu. ‘Nedir bunlar’, ‘neden dikiyorsun’, ‘kim alacak, ben olsam almam’ gibi tavırlarla çok karşılaştım. Ben pes etmedim, büyük bir sabırla işimi yapmaya devam ettim. İşime ve elbiselerime inandım ve başardım. Bundan sonraki hedefim daha da büyümek ve birçok kesime hitap etmektir" dedi.

    'Yılmayın ve vazgeçmeyin'

    İş imkanının nerdeyse yok denilecek kadar az olduğu Cizre'de ciddi bir istihdam alanı oluşturan Selda Başar, kadın girişimcilere "İsterseniz yapabilirsiniz. Yılmayın ve vazgeçmeyin" şeklinde tavsiyede bulundu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Lupsilyo, atölye, dikiş makinesi, Kadınlar, Hobi, Selda Başar, Cizre, Şırnak
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