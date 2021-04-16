Xiaomi: ABD yaptırımları yatırım iştahımızı hiç etkilemedi

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp, İstanbul Avcılar’da 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip bir fabrika açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın mesajlarıyla desteklediği yatırım, 14 bin metrekarelik bir alanda kurulu ve yaklaşık 30 milyon dolara hayata geçirildi.

Xiaomi’nin Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Sputnik’e yaptığı açıklamalarda ABD’nin Çin’e karşı başlattığı yaptırımların Çin ve Xiaomi gibi dünya teknoloji lideri firmaların yatırım isteğini etkilemediğini belirterek bu yatırımların arkasının kesilmeyeceğini vurguladı. Bunun haksız bir karar olduğunu söyleyen Öztürk, alınan aksiyonlarla bu konunun kendileri için kapandığının altını çizdi:

“Bizim için herhangi bir sorun bulunmuyor. Xiaomi borsaya kote olmuş, tamamen bağımsız özel bir şirket. Kendi işini yapmaya odaklanıyor. ABD’nin aldığı kararlar satışlarımız da dahil bizi herhangi bir şekilde etkilemedi. Karşı dava açıldı ve bu da çok çabuk karara bağlanarak haksız olduğu ortaya çıkarıldı. Xiaomi yoluna devam ediyor ve geçtiğimiz on yılda kazandığı başarıları sürdürmeye devam edecek.”

© Sputnik / Onur Özovalı Xiaomi’nin Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk: Türkiye’de cep telefonu pazarı ekonomik krizlerden etkilenmiyor

‘Türkiye dinamik bir pazar’

Xiaomi’nin Türkiye pazarının önde gelen şirketlerinden biri olduğunu dile getiren Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye dinamik bir pazar. Türkiye’deki cep telefonu pazarı ekonomik krizlerden etkilenmiyor. Sadece segmentlerde farklılaşma oluyor. Şu anda her şey bizim için çok güzel gidiyor ve hedefimiz bir numaralı cep telefonu markası olmak. Şu anda giriş seviyesi segment tamamen orta segmente taşındı. Adette bir değişiklik yok. Şu anda en önemli konu kameralar. Güçlü kameralar orta seviyeye indi. Biz ilk kez orta segmente 64 megapikseli duyurduk. Artık bu çok ileri kamera özellikleri ulaşılır hale geldi. Xiaomi pazarı yönlendiren bir marka haline geldi. Biz Türkiye’nin Xiaomi’nin global genişleme planlarında öncü bir ülke olacağını öngörüyoruz. Buradaki fabrika sadece Türkiye için değil ilerde Avrupa ve Afrika gibi pazarlar için önemli bir üretim merkezi haline gelecek. Ancak başlangıç için şimdilik sadece Türkiye için üretim yapılması düşünülüyor. ”

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