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    Çavuşoğlu ve Dendias

    ‘Yunan Bakan, uzlaşı için taviz vermiş gibi görünmek istemedi’

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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202104161044291166-yunan-bakan-uzlasi-icin-taviz-vermis-gibi-gorunmek-istemedi/

    Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile gerçekleştirdiği basın toplantısı olumlu havayla başladı ancak krizin çıkması çok uzun sürmedi. Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Enis Tulça, Türk-Yunan ilişkilerinde ‘normalleşme’nin nasıl olabileceğini Sputnik’e yorumladı.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile mevkidaşı Dendias'ın 15 Nisan’da, Ankara’da düzenliği basın toplantısında gerilim yaşandı. Dendias’ın, "Eğer Türkiye, bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse masadaki önlemler gündeme gelecektir" sözlerine Bakan Çavuşoğlu, "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmesinin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

    Gerilimli açıklamalar; Ege, Doğu Akdeniz, Avrupa Birliği (AB), azınlık sorunları ve mülteciler konusu üzerinden bir atışmaya dönüştü.

    ‘Uzlaşı, taviz olarak da görülebilir’

    Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, misafir bakanın basın toplantısındaki tavrını ve Türk-Yunan ilişkilerinin nasıl normalleşme sürecine girebileceğini Sputnik’e değerlendirdi.

    Tulça, Yunan Bakan Dendias’ın uzlaşı için taviz vermiş gibi görünmek istemediği’ için basın toplantısında bu şekilde davrandığını belirtti:

    “İyi geçen görüşmelere rağmen bu tavır, barış ve uzlaşı yolunda ileri gitmiş bir bakan imajını vermeme gayreti olarak gözükebilir. Zira uzlaşı, taviz olarak da görülebilir. Yunan Bakan’ın şahsi siyasi hedefleri varsa böyle bir ortam her siyasi için güzel bir fırsattır. Ancak iki ülke arasında önemli bir diplomatik buluşmadaki bu durum, bir talihsizlik oldu.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    Atina, Ankara, Enis Tulça, Nikos Dendias, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan Dışişleri, Türk Dışişleri, Yunanistan, Türkiye
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