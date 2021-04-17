‘Ankara, Amerikan şahinlerinin bile reddettiği tehlikeli Ukrayna maceralarına katılmaya ilgi duymuyor'

Ukraynalı yetkililerin Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin askıya alınmasının epidemiyolojik değil, başka nedenlerden kaynaklandığı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rus askeri uzman Kostikin, ‘Amerikan şahinlerinin’ bile reddettiği tehlikeli Ukrayna maceralarının Ankara tarafından ilgi görmediğini belirtti.

Rusya Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu’ndan askeri uzman Nikolay Kostikin, Sputnik’e demecinde Kiev’in Moskova ile zıtlaşmasına Ankara’yı da çekmek amacıyla, bilgi çarpıtma da dahil olmak üzere her türlü yöntemi kullanmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Ukraynalı yetkililerin Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin askıya alınmasının epidemiyolojik değil, başka nedenlerden kaynaklandığı yönündeki açıklamalarının söz konusu bilgi çarpıtmanın son örneklerinden biri olduğunu dile getiren Kostikin, ancak Kiev’in Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafa, tarafsızlığını beyan eden Ankara’yı çekmeye yönelik çabalarının başarısızlıkla sonuçlanacağını vurguladı.

Rus uzman, "Türkiye'nin her şeyden önce kendisi için faydalı olan alanlarda ve hacimlerde Ukrayna ile işbirliği yaptığı ortada. Bağımsız ve egemen bir devlet olan Türkiye'den farklı bir şey beklemek boşuna. Ukraynalı yetkililer son zamanlarda Donbass'taki çatışmayı sıcak evreye geçirmek ve bu meseleye azami sayıda devleti dahil etmek için büyük çaba sarf ediyor. Bu amaçla Kiev, düpedüz dezenformasyon da dahil olmak üzere, yasadışı tüm bilgi çatışma kaynaklarını kullanıyor. Ukrayna, gerçek ve gerçek olmayan her şeyi kullanarak, Donbass'ta bir savaş çıkması durumunda Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerden destek alacağını göstermeye çalışıyor. Kendisi önemsiz olduğu için diğerlerinin kaynaklarından azami ölçüde yararlanmaya çalışıyor" diye konuştu.

Ankara'nın Kiev ile yaptığı işbirliğinin Rusya karşıtı gibi görünmesini istemesinin pek ihtimal dahilinde olmadığına dikkat çeken Kostikin, şöyle konuştu:

"Ukrayna ile işbirliği Türkiye için belli bir dereceye kadar ilgi çekicidir ve Ankara, Kiev ile etkileşiminin Moskova’ya karşı gibiymiş şeklinde algılanmasını istemesi ihtimal dahilinde değil. ‘Amerikan şahinlerinin’ dahi muhriplerini Karadeniz'e göndermemeye karar vererek vazgeçtikleri tehlikeli Ukrayna maceralarına Ankara'nın katılmaktan çıkarı olacağını sanmam."

Türkiye uçak seferlerinin kısıtlanması ile ilgili durumu da değerlendiren Kostikin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye uçuşlarına getirilen kısıtlamaların koronavirüs nedeniyle kötüleşen epidemiyolojik durumla ilgili değil de farklı nedenlerle ilgili olduğu iddiaları, gerçeklikten uzak olup Ukrayna’nın dezenformasyon yaptığının açık bir örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki durum şu anda gerçekten de zor, bunu kendileri de kabul ediyor. Ve Rus makamlarının görevi, Rusya vatandaşlarının güvenliğini azami düzeyde sağlamak."

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