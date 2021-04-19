Mardin’de bir uçurtma tutkunu: Sıra dışı uçurtmalarla hayalleri tutkuya dönüştü

Mardin’de yaşayan Zahit Mungan adlı genç, yaptığı sıra dışı uçurtmalarla bir geleneği yaşatıyor. İlk uçurtmasını, ip bağladığı poşeti uçurarak yapan genç tutkun, yaptığı bir diğer uçurtma ile 55 kg olan kız kardeşini 5 metre yüksekliğe havalandırdı. 26 ülkede festivallere davet edilen Mungan, 10 binin üzerinde çocukla atölye yaptı.

Mardin, Mezopotamya ovasını seyre dalmış konumu, taş evleri, zengin kültürel dokusu ve tarihi ile adından söz ettiren bir kent. Bunların yanı sıra Mardin’de tutkuya dönüşen bir gelenek her geçen gün daha çok gün yüzüne çıkıyor.

Bahar ayları ile birlikte tarihi kentin taş evleri üzerinde uçan rengarenk uçurtmalar kent ile bütünleşiyor. Özelikle akşama doğru uçuşan uçurtmalar, kentteki çocukların hayal oluyor.

Çocuk yaşta başlayan uçurtma sevdası kiminde belli bir yaştan sonra kaybolurken, kimisi için de bir tutkuya dönüşüyor. Bu tutkunlardan biri de 29 yaşındaki Zahit Mungan adlı genç. Çocukluğundan beri uçurtma tutkunu olan Mungan, yıllardır bu tutkunun peşinden koşuyor.

Mardin’de yaşayan 29 yaşındaki Zahit Mungan adlı genç, yaptığı sıra dışı uçurtmalarla bir geleneği yaşatıyor. © Sputnik / Sertaç Kayar

Mardin’de yaşayan 29 yaşındaki Zahit Mungan adlı genç, yaptığı sıra dışı uçurtmalarla bir geleneği yaşatıyor. © Sputnik / Sertac Kayar

Mardin’de yaşayan 29 yaşındaki Zahit Mungan adlı genç, yaptığı sıra dışı uçurtmalarla bir geleneği yaşatıyor. © Sputnik / Sertac Kayar

Mardin’de yaşayan 29 yaşındaki Zahit Mungan adlı genç, yaptığı sıra dışı uçurtmalarla bir geleneği yaşatıyor. © Sputnik / Sertac Kayar

Mardin’de yaşayan 29 yaşındaki Zahit Mungan adlı genç, yaptığı sıra dışı uçurtmalarla bir geleneği yaşatıyor. © Sputnik / Sertac Kayar

Mardin’de yaşayan 29 yaşındaki Zahit Mungan adlı genç, yaptığı sıra dışı uçurtmalarla bir geleneği yaşatıyor. © Sputnik / Sertac Kayar

Mardin’de yaşayan 29 yaşındaki Zahit Mungan adlı genç, yaptığı sıra dışı uçurtmalarla bir geleneği yaşatıyor. © Sputnik / Sertac Kayar

Mardin’de yaşayan 29 yaşındaki Zahit Mungan adlı genç, yaptığı sıra dışı uçurtmalarla bir geleneği yaşatıyor. © Sputnik / Sertac Kayar 1 / 8 © Sputnik / Sertaç Kayar Mardin’de yaşayan 29 yaşındaki Zahit Mungan adlı genç, yaptığı sıra dışı uçurtmalarla bir geleneği yaşatıyor.

Yaptığı uçurtma ile 55 kg olan kız kardeşini 5 metre yüksekliğe havalandırdı

İlk olarak 5 yaşında bir poşete ip bağlayarak uçuran genç tutkun, yıllarca hayalini kurduğu uçurtmayı 2018 yılında yaparak 5 ayda tamamladığı uçurtma ile 55 kg olan kız kardeşi Ceylan’ı 5 metre yüksekliğe havalandırdı.

Tutkusundan vazgeçmeyen Zahit Mungan, bu güne kadar yaptığı sıra dışı uçurtmalarla adından söz ettirdi. Kültürel motifleri yaptığı uçurtmalara işleyen Mungan, çocukların da uçurtma yapabilmesi için atölyeler düzenliyor.

© Sputnik / Sertac Kayar Mungan, atölyelerle hem çocukların hayal gücünü geliştiriyor hem de ilk uçurtmasını uçuran çocuklara özgüven aşılıyor. Düşük maliyetli malzemeler ile uçurtma yapan Mungan, dezavantajlı çocukları da bu tutkuya ortak ediyor.

‘İlk uçurtmamı 5 yaşında poşete ip bağlayarak havalandırdım’

Atölyesinin kapılarını Sputnik’e açan Zahit Mungan, "Mardin’de uçurtma bir gelenektir" diyor ve ekliyor:

"Mardin’e ne zaman gelirseniz gökyüzünde mutlaka bir uçurtma görürsünüz. Gökyüzünden uçurtmalar hiç eksik olmaz. Bu da benim ilham kaynağımdır. Bu bizim bir geleneğimizdir ve ben de bu geleneği sürdürmeye çalışıyorum. İlk uçurtmamı 5 yaşında poşete ip bağlayarak havalandırdım. Çünkü buradaki çocuklar başlarını gökyüzüne kaldırdıkları zaman bir uçurtma görürler. Ben de gökyüzündeki bu uçurtmaları izleyerek sevdalandım ve uçurtmanın peşine düştüm."

Sıra dışı uçurtmalar: Şahmeran, Eşek, Deq

Daha çok kültürel değerleri çalışan genç tutkun, bugüne kadar ‘Şahmeran’, Mardin’de ara sokaklarda yük taşımada kullanılan ve kent ile özdeşleşen ‘Eşek’, geleneksel ‘Deqli (dövmeli) kadın’ ile kenti anlatan birçok uçurtmaya imza attı. Sıra dışı çalışmaları büyük ilgi gören Mungan, bugüne kadar Güney Afrika, Malezya, Tayland, Hindistan ve Ukrayna gibi 26 farklı ülkede festivallere davet edildi. Mungan "26 ülkede düzenlenen festivallere katıldım ve şuana kadar 10 binin üzerinde çocukla atölye yaptım. Uçurtma yapmayı öğretim, onları uçurtma ile tanıştırdım. Bu şekilde uçurtma geleneğini yaşatmaya çalışıyorum" diyor.

'Herkes uçurtma yapmalı ve yaptığı uçurtmayı uçurmalı'

Mungan, bir çocuğun ilk uçurtmasını yaptığı ve uçurduğu anki duygusunu şöyle anlatıyor:

"Bir çocuk kendi uçurtmasını yaptığı zaman bununla ilgili birçok şey öğreniyor. Önce hayal gücünü kullanıyor, el becerisi gelişiyor. Arkadaşlarıyla birlikte iş yapabilme yeteneği gelişiyor. Bir de özgüveni artıyor. Bu nedenle herkes uçurtma yapmalı ve yaptığı uçurtmayı uçurmalı. Saatlerce, günlerce emek verdiğin zaman hayal gücünü düşünüp bunu uçurtmanın üzerinde uyguladığın zaman ve bunu ilk kez uçurduğun zaman… Bu çok güzel bir duygu."

Uçurtma festivallerine öncülük etti

Mardin’de düzenlenen uçurtma festivallerine öncülük eden Mungan, "İlk olarak 2009 yılında ulusal festival yaptık. Daha sonra 2016 yılında Mardin Müzesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Valiliği’nin katkılarıyla yaptık. 2017 yılında 1. uluslarası festivalimizi yaptık. Mardin’de çok büyük ses getirdi. Bir şehre bir festival kazandırmak çok kolay değil. Bunu hep birlikte, şehirle birlikte seferber olduk ve bu şehre bu festivali kazandırdık. Turizme ciddi bir katkı sağladı insanlar bu festival için yer bulamıyordu. Birçok insan sokaklarda kalıyordu. Birçok festival yapıldı ama sürekliliği olan festival bu yıl 5.’si yapılacak. Pandemiden dolayı 2020 yılında gerçekleşmedi" şeklinde konuştu.

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