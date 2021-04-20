Moskova ve Ankara Batı’nın Karadeniz’deki provokasyonlarına nasıl tepki verecek?

Londra, Karadeniz’e bir savaş gemisi göndermek için Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Ankara’ya bildirimde bulundu. Batı medyasında, bunun Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim bağlamında, Kiev’e destek amacıyla yapıldığı öne sürüldü. Daha önce Washington’un da Karadeniz’e iki savaş gemisi göndereceği bildirilmiş, ama daha sonra bu plandan vazgeçilmişti.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Bölümü Araştırma Görevlisi ve Karadeniz Uzmanı Dr. Andrey Boldırev, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Kanımca, ABD ve İngiltere’nin bu tür eylemlerinin temel amacı, Karadeniz bölgesinde zaten gerilimli olan durumu daha da kötüleştirmek. Daha önce ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, Karadeniz’de Rusya’nın ‘sinirleriyle oynama’ çağrısında bulunmuştu. Bence bu ifade, ABD ve İngiltere’nin Karadeniz planlarının kışkırtıcı doğasını yansıtan en iyi örnek. Tabii başta Rusya ve Türkiye olmak üzere Karadeniz ülkeleri bu planlardan memnun değil.”

Batı’nın Karadeniz eylemlerinin kışkırtıcı doğasının ortada olduğunu söyleyen uzman, “Bu eylemler hiç de Ukrayna ile dayanışma işareti olarak yapılmıyor. Batı ancak kendi çıkarlarıyla dayanışma içinde olabilir. Diğer her şey, bu çıkarlara ulaşmak için bir araç. Bugün ne yazık ki bu tür araçlardan biri Ukrayna’dır. Batı’nın muhtemelen Rusya ile silahlı çatışma senaryoları var. Ancak bu senaryolara böyle bir aleniyet verilmiş olması pek gerçekçi değil. Dolayısıyla ABD ve İngiltere’nin Karadeniz bölgesindeki bu eylemleri sadece yeni bir provokasyon” yorumunda bulundu.

Batı’nın bu provokasyonlarının karşılıksız kalmayacağından emin olduğunu söyleyen Boldırev, “Moskova bu tür provokasyonlara tepki vermek zorunda ve tepki verecek. Ancak Rusya’nın tepkisi standart tepki olacak. Ankara’ya gelince, herhangi bir eylemden kaçınacağını ve kendisini hoşnutsuz bir seyirci rolüyle sınırlayacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

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