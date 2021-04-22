‘F-35 programından çıkarılması Türkiye’nin Rusya’yla Su-35 diyalogunu etkinleştirecek’

Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-Promışlennıy Kuryer’ yazarı emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin, 5. nesil savaş uçağı F-35 projesinden çıkarılmasıyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Türkiye, F-35 projesinin önemli bir katılımcısıydı. Bu proje için bileşenler üretiyor tedarik ediyordu ve Batı’daki ortaklarıyla yakın üretim ilişkisi içindeydi. Şimdi ABD’nin Türkiye’yi bu projeden çıkardığını duyurmasının ardından Türk siyasi ve askeri yönetiminin buna tepkisinin ne olacağı sorusu ortaya çıkıyor. Tabii Türkiye, Amerikalıların bu adımına tepki vermeli ve tepkinin kendini bekletmeyeceğini düşünüyorum.”

Türkiye-ABD ilişkilerindeki mevcut genel eğilimin, siyasi ve askeri alanlarda daha fazla bağımsız politikaya yönelik olduğunu kaydeden uzman, F-35 programından çıkarılmasının, başta savunma alanı olmak üzere Türkiye-ABD işbirliğine indirilen yeni bir darbe olduğunu belirterek, “Bu, Türkiye-ABD savunma işbirliğinin hemen yok olacağı anlamına gelmez. Ama artık eskisi gibi de olmayacak. Amerikalılar belki bu sefer Türkiye’deki üslerini, özellikle de İncirlik’i kaybetmez ama Türkiye’nin savunma alanında ABD’den bağımsızlığı sürekli artacak” dedi.

Faliçev, “ABD ile ilişkilerdeki mevcut eğilim, Türkiye’yi dikkatini artık imkansız olan F-35 alımından, 4++ nesil S-35 ve Su-57 gibi yeni nesil Rus savaş uçaklarına çevirmeye sevk ediyor. Bu alanda diyalogun etkinleşmesini bekliyorum” diye ekledi.

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