Turizmciler tam kapanmanın sonrasında canlanma bekliyor

Türkiye, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında Kovid-19’a karşı tam kapanmaya gidiyor. Sputnik’e konuşan Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, tam kapanmanın ardından turizmde bir canlanma beklediklerini ifade etti.

Türkiye’de artan vaka sayıları, Rusya’nın Türkiye’ye olan uçuşlarını kısıtlaması gibi birçok olumsuz sonucu beraberinde getirmişti.

Bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu.

ATİD Başkanı Birol Akman, Sputnik’e yaptığı açıklamada, tam kapanma kararının turizmi nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

Tam kapanmanın bir an önce olumlu olarak sonuçlanmasını beklediklerini kaydeden Akman, “Aslında tam kapanma olmasa belki daha iyi olabilir diyeceğim ama böyle olmuyor ne yazık ki. Kurallara tam uyamıyoruz ve hepimizin sağlığı için çok kötü sonuçlar ortaya çıkıyor” dedi.

30 milyon turist hedefi

Akman, tam kapanmanın ardından gelecek dönemde turizmde bekledikleri hareketlenmeyi ise şöyle anlattı:

“Turizmde muhakkak bir hareketlenme olacak. Tam kapanmanın ardından sayılar da biraz düşeceğinden özellikle iç turizmde canlanma bekliyoruz. Bunun için de Türkiye’de bütün konaklama sektörü de hazır konumda. Yurt dışı bakacak olursak da Ruslar, Türkiye’yi çok seviyor. Ancak gelen yasaklar bizi olumsuz etkiledi. Avrupa’ya gelecek olursak onlar virüs riskinin tam bitmesini istiyor. Bundan dolayı da uçuşlarını mayıs ya da haziranda açacaklarını söylüyorlar. Kapanma sürecini iyi geçireceğimizi ve bunun sonucunda sayıların çok azalacağına inanıyoruz. Bundan dolayı da Avrupalı turisti de Rus turisti de ülkemize çekeceğimizi tahmin ediyoruz. Dolayısıyla da bu yazı olumlu geçireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un söylediği gibi bu sene 30 milyon turisti ağırlamayı hedefliyorduk. Büyük bir ihtimal bunu yakalayacağız, yakalayamasak da buna yaklaşacağımızı umut ediyoruz. Bütün bunları söylerken şunu da ihmal etmeyelim; pandemide yeni dalgalar çıkmaya başlarsa tabii ki olumsuz etkileniriz. Ama şu an böyle bir şey beklenmiyor dolayısıyla bayramdan sonra bu iş daha da iyi olacak.”

Turizm çalışanlarının yüzde 75-80 oranında aşılandığının altını çizen Akman, 15-20 gün aralığında tamamının aşılanacağının da ekledi.

Güvenli Turizm Sertifikası kapsamında işletmelerde çok sık denetimler olduğunu ifade eden Akman, Kovid-19 tedbirlerini sıkı olarak uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

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