‘Suriye ve müttefikleri, devlet başkanlığı seçimlerine karşı provokasyonlara hazır’

Suriye’de, 26 Mayıs’ta devlet başkanlığı seçimleri düzenlenecek. Seçimlere, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad da katılıyor. Suriye içindeki bazı muhalif gruplar ve ülkeler şimdiden bu seçimleri tanımadıklarını duyurdu.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap Ülkeleri ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Dr. Boris Dolgov, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Suriye’de, 26 Mayıs’ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimleri, bu ülkenin mevcut anayasası ve diğer yasalarına uygun biçimde geçecek. Batı ülkeleri ve Suriye’deki iç muhalefet bu seçimlere karşı çıkıyor ve seçimleri gayri meşru olarak gösteriyor. Bu tepki yeni bir şey değil, önceki seçimlerde de olmuştu. Batı’nın önümüzdeki seçimlere yaklaşımı, ABD ve NATO’nun önde gelen ülkelerinin istemediği ve Rusya ile İran’ın müttefiki olan Suriye iktidarını ortadan kaldırmaya yönelik politikasını yansıtıyor. Bu ortada. Suriye içindeki seçim karşıtlarına gelince, bunlar öncelikle radikal cihatçı gruplar ve ABD destekli ayrılıkçı Kürt hareketlerdir. Bu güçler, seçimlere karşı çıkıyor, çünkü bu seçimlerin amaçlarına karşı olduğunu düşünüyor. Çünkü Suriye’deki ayrılıkçıların ve radikal cihatçıların amaçları, fiilen özerk olacak yerleşim bölgeler oluşturmak”.

'Seçimler siyasi çözüm bulma çalışmalarında önemli'

Devlet başkanlığı seçimlerinin, Suriye’deki çatışmaya siyasi çözüm bulma çalışmaları kapsamında önemli bir olay olduğunu kaydeden uzman, seçimlere yönelik provokasyonların meydana gelebileceğini söyledi.

Dolgov, “Suriye yönetimi, kesinlikle doğru, uygun bir şekilde, Suriye yasaları ve ülkenin bağımsızlığını toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik kararlar çerçevesinde hareket ediyor. Bu kararlar, ABD ve diğer Batı ülkeleri tarafından da destek almıştı. Üstelik devlet başkanlığı seçimleri, ülkedeki krize siyasi çözüm bulmaya yönelik süreci sağlama almak ve ilerletmek için gerekli. Elbette bu yolda, radikal gruplar ve ayrılıkçılar tarafından belli direniş ve hatta provokasyonlar mümkün. Ancak Suriye yönetimi ve müttefiklerinin bu tür olaylara hazır olduğunu düşünüyorum” yorumunda bulundu.

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