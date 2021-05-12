Kayıt
15:05 12 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek için Suudi Arabistan'da

    Suudi Arabistan’la yeni dönem: 'Herkese düşmanlık hiç kimseye yarar sağlamıyor'

    © Fotoğraf : Twitter / @MevlutCavusoglu
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 59
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044466442_0:86:2048:1238_1200x675_80_0_0_27677fc5d40a6140a5fa4ad65621d7ac.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202105121044484510-suudi-arabistanla-yeni-donem-herkese-dusmanlik-hic-kimseye-yarar-saglamiyor/

    Cemal Kaşıkçı cinayetinden beri ihtilaflı olan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Riyad ziyareti ile yeni bir adım atıldı. Son dönemde Türk dış politikasının değişimine dikkat çeken emekli Büyükelçi Uluç Özülker, duygusallıkla hareket edilmesi yerine çıkar ilişkilerinin kurulmasının önemli olduğunu vurguladı.

    Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye karşı çeşitli ambargolar uygulaması ve son olarak da ülkedeki Türk okullarını kapatma kararı alması, gergin ilişkilerde gelinen son nokta olmuştu. Ancak Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs’ta ülkeyi ziyaret ederek Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la görüştü.

    Suudi mevkidaşı bin Ferhan'a daveti ve misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, son derece açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

    Çavuşoğlu, gelecek süreçte mevkidaşı bin Ferhan'ı, Türkiye'ye davet ettiğini ve görüşmeleri sürdüreceklerini dile getirerek, böylelikle Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha güçlü bir şekilde tesis edilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizdi.

    ‘Suudi Arabistan ile başlangıç adımı atıldı’

    Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Türk dış politikasındaki değişime ve bunun Suudi Arabistan’la ilişkilere yansımasına şöyle dikkat çekti:

    “Türkiye, komşuları ve Körfez’e kadar uzanan bölgede oldukça ihtilaflı bir politika güdüyordu. Buna karşılık son dönemde daha bir zeytin dalı politikasında yola çıkmaya başladı. Buradaki ilişkilerini yeniden rayına oturtmak, düzeltmek ve iyi komşuluk kapsamı içine almak için politikasını değiştirdi. Dolayısıyla Suudi Arabistan’la da özellikle Kaşıkçı cinayeti ile birlikte ortaya çıkan durumundan sonra ilişkilerde araya çok ciddi bir mesafe girmişti. Suudi Arabistan’la ilişkilerde de olabildiğince normale döndürecek şekilde bir adım atıldı. Bu, olumlu bir gelişmedir. Çünkü Türkiye’nin komşuları ve Doğu Akdeniz de dâhil olmak üzere yakın çevresiyle ilişkilerini düzeltmiş olması sadece kendi çıkarına değil, aynı zamanda bölgede barışın yerleşebilmesi yönünde atılacak adımlarda da çok önemli bir destek ve aynı zamanda bir avantaj teşkil ediyor. Geçmişte yaşanmış olan olayların çok süratle her şeyin güllük gülistanlık, hiçbir şey olmamış gibi bir noktaya gelmesini beklemek de çok doğru değil. Bunlar ileride daha yeni ve ileri adımların atılabileceği başlangıçlar olarak değerlendirilmelidir. Suudi Arabistan’la da bu adım atıldı ve diyalog geliştiği ölçüde ilişkilerin daha ileri götürülebileceğinden eminim.”

    ‘Dış ilişkilerde aşk yok, çıkar vardır’

    Önce diyalogun oluşturulmasına ihtiyaç var. Bu diyalogu kurmadan bir şeyi çözmek veya bir yere götürmek mümkün değil” diyen Özülker, doğru dış politikanın nasıl kurulması gerektiğine dair ise şunları ifade etti:

    “Hayatta hiçbir şey ebedi değil. Hiçbir şey de bu manada duygusallıkla bir yere götürülemiyor. Dolayısıyla bazen gerçekçi olmak ve bu kapsam içinde de ilişkileri özellikle daha iyiye götürebilmek için çıkarları ön plana alan bir politika gütmek de gerekli olabiliyor. Aynı durum Mısır’la da oldu. Sisi karşısında Mursi’yi destekleyerek karşı çıktık. Orada da bu değişimi görüyoruz. Hatta Filistin davası çok ciddi şekilde herkesin başını ağrıtırken İsrail’le dahi el altından görüşmelerin başlatıldığını dair haberler çıktı. Herkese düşmanlıkla yaklaşarak devam etmek hiç kimseye yarar sağlamıyor. Çok net ortaya çıktığı için bazı şeyleri gerçekçi ve karşılıklı çıkar politikası üzerine inşa edilmiş adımlar atılması politikanın bir gereğidir. İngilizlerin meşhur bir sözü var; dış ilişkilerde aşk yok, çıkar vardır.”
    KITALARARASI
    © Sputnik / // Depositphotos // zentilia
    Türkiye-Mısır ilişkileri: Nereden nereye?

    ‘Suriye ile de ilişkiler düzeltilmeli’

    Türkiye, dış politikasındaki değişimle birçok ülkeyle ilişkilerini normalleştirmeye yönelik adımlar attı ve bunların devamı da geliyor. Ancak sınır komşusu Suriye ile bu konuda henüz bir adım atılmış değil. Uluç Özülker’e göre, Türkiye’nin Suriye ile de ilişkilerini düzeltmesi gerekiyor:

    “Bir dönem Türkiye ile Suriye arasında bakanlıklar toplantılarını birlikte yapabilecek kadar ileri giden bir ilişki modeli vardı. O gün de Esad yönetimdeydi. Dolayısıyla eğer karşılıklı bir çıkar varsa bu ilişkinin orada da hayat bulması gerekiyor. Duygusallık dış politikanın bir ögesi, bir parçası olamaz. Duygusallık bir noktaya kadar götürür ve tıkanır. Esas itibarıyla dün dündür, bugün bugündür diye bakmak lazım. Suriye ile ilişkiler düzeltilebildiği ölçüde, PKK/YPG konusunda ABD’nin aleyhtar politikalarından bir noktada vazgeçmesini sağlayabilecek bir baskı da oluşturulur. Unutmayalım ki Suriye de kendi toprak bütünlüğü ve egemenliği içinde mütalaa edilmelidir ve Türkiye de Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan ülkelerden biridir.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Suudi Arabistan Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı cepheye dahil mi oluyor?
    ‘Sadece Türkiye değil Mısır ve Suudi Arabistan da real politiğe geri dönme çabasında’
    Hamas: Mısır ile Türkiye arasındaki yakınlaşmadan memnunuz, tüm bunlar umut defterinde yeni sayfalar açıyor
    Biden: İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır'ı nükleer silahlara teşvik eder
    Türkiye-Mısır ilişkileri: Nereden nereye?
    Mısır: Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz
    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz
    Etiketler:
    Faysal bin Ferhan, Körfez ülkeleri, Ortadoğu, Riyad, Turan Salcı, Uluç Özülker, Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    3 BRIT ödülü bulunan 25 yaşındaki Dua Lipa, 'Future Nostalgia' albümüyle 'En İyi Albüm' ödülünü kazandı. Dua Lipa aynı zamanda 'En İyi Kadın Sanatçı' ödülüne de layık görüldü. En son 2018'de burada ödül alırken bu sahnelerde daha çok kadın görmek istediğimi söylemiştim. Çok gururluyum, sonunda bunun gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Müzikteki bu kadın dalgasının bir parçası olmak bir onur diyen Lipa, ödüllerinden birini, İngiltere Sağlık Sistemi (NHS) içindeki en önde gelen hemşirelerden Elizabeth Anionwu'ya adadı. Anionwu'nun sağlık çalışanlarını alkışlamanın yetmediğini, hak ettikleri ücreti de almaları gerektiğini söylediğini hatırlatan Lipa, Bu sebeple hem sağlık çalışanlarını ayakta alkışlamalı hem de Boris'e (Başbakan Boris Johnson), adil maaş artışını desteklediğimiz mesajı vermeliyiz dedi.
    BRIT Ödülleri'nde şarkıcı Dua Lipa'dan Başbakan Johnson'a çağrı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet