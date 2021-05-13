Türkiye Haziran’daki NATO zirvesine kilitlendi: ‘İşler tatsızlaşabilir’

Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginlik, ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelendirmesiyle daha da arttı. Haziran ayındaki NATO zirvesinde ilk kez bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden’ın görüşmesinin gündemi ve getirilerinin neler olacağı merak ediliyor.

Erdoğan ve Biden’ın, 23 Nisan’daki ilk telefon görüşmesinin ardından yapılan açıklamalarda, iki liderin, Haziran ayındaki NATO zirvesi kapsamında, birçok konuyu görüşmek üzere ikili bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

İki ülke arasındaki gergin ilişkilerin bu zirveyle birlikte nasıl bir seyre gireceği ise net değil.

Gazeteci-Yazar Nedret Ersanel, Sputnik için yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin NATO içinde çok güçlü bir pozisyona sahip olduğunu vurguladı.

‘Türkiye, ABD’ye nasıl bakıyor?’

Ersanel, Türkiye’nin ABD-NATO ile olan ilişkilerine dair şunları söyledi:

“Ankara, NATO’dan çıkmak gibi bir kararı şu anda değerlendirmiyor. Gelgelelim şöyle bir problem var; ABD’nin Türkiye’ye bakışında daha yüksek riskler içeriyor. Şu sorular soruluyor; ‘acaba, ABD, Türkiye’yi stratejik bir ortak ya da müttefik olarak gözden çıkardı mı, dahası Türkiye, ABD’ye nasıl bakıyor? Onu stratejik müttefik ya da güvenilir bir ortak olarak görüyor mu?’ ABD’nin tavrının NATO’ya yansımaları olursa Türkiye’nin cevabı çok sert olur. Türk dış politikasının NATO ve ABD ilişkileri bağlamında Haziran’daki zirveye odaklandığı doğru. Burada Biden yönetiminin alacağı tutum, çok çok yakından takip edilecek. Zaten Türk kamuoyunda sözde Ermeni soykırımı nedeniyle bir hassasiyet var, eğer Biden yönetimi burada da tekrar gelip ‘bakın şu şu konular da var’ gibi birtakım tezleri Türkiye’nin önüne sunarsa işler tatsızlaşabilir. Bu ihtimalin olduğunu da görüyoruz.”

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