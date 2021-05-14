Muhtarlar, Kovid-19 dönemindeki vatandaşlarla yaşadıkları ilginç anıları anlattı

Filyasyon ekibinde yer alan muhtarlar, Kovid-19 döneminde mesailerinin büyük bir kısmını da salgınla mücadeleye harcıyor. Geç de olsa aşıda öncelik verilmesi kararından mutlu olan muhtarlar, gün içinde karşılaştıkları ilginç durumları ve aldıkları tedbirleri anlattı.

Filyasyon ekibiyle birlikte mahallelerinde vakalarla ilgilenen muhtarlar, kimi zaman zor durumlarla karşılaştıklarını belirtiyorlar. Karantina döneminde muhtarlığa gelenler de var, uyarılara rağmen parklardan, sokaklardan vazgeçmeyenler de...

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Konutkent Mahallesi Muhtarı Mustafa Hacıalioğlu ve Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Ülkü Fırat, mahallelerindeki son durumu ve yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.

Muhtarlar, aşılamanın başlamasıyla birlikte hasta yaş ortalamasının da değiştiğini belirttiler. Muhtar Mustafa Hacıalioğlu da “Eskiden 65 yaş üstü çok hastamız vardı. Aşıdan sonra düşüş oldu. Çok dikkatimi çeken şey bir yaş, iki yaş, beş yaş, on yaş çocuklarımız yakalanmaya başladı” bilgisini verdi.

Muhtar Ülkü Fırat ise “Gözlemlediğimiz ihlalleri kolluk kuvvetleriyle çözmeye çalışıyorum, onlara bildiriyorum sadece. Yani bilmiyorum, kurallara biraz rehavetle yaklaşıyorlar, bu dönemde herkes dışarda. Tam kapanma diyemeyeceğiz galiba buna” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar, salgın dönemindeki gözlemlerini şöyle anlattılar:

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