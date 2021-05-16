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    Turizm / Türkiye

    Turizmciler, tam kapanmanın ardından ‘çok verimli bir sezon’ bekliyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202105161044472999-turizmciler-tam-kapanmanin-ardindan-cok-verimli-bir-sezon-bekliyor/

    Türkiye’de uygulanan tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından, Kovid-19 vaka sayısının düşmesi ve turizm sezonunun canlanması bekleniyor. Turizmciler bu sezondan umutlu olduklarını belirterek, salgına karşı gereken tüm önlemlerin alınacağını kaydediyorlar.

    Son iki senedir salgının etkisiyle turizm rakamlarında bir düşüş yaşanıyor. Seyahat kısıtlamaları ile oldukça etkilenen turizm sektörü yine de umudunu koruyor. Eski Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve turizmci Osman Ayık, Sputnik için yaptığı değerlendirmede, “Sektör olarak her yıla umutla başlıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

    “Şu anda yaşadığımız küresel salgın süreci, son iki senedir beklentilerimizi değiştirdi. Her şeye rağmen dinamik ve aktif bir sektörüz. Dünyanın da en önemli turizm destinasyonlarından biri Türkiye’dir. Her konuda da çok refleksif davranabilen, günün gerektirdiği koşullara en hızlı ayak uyduran destinasyonlardan bir tanesi olmamızdan dolayı biz her türlü zorluğun üstesinden geldik. Bu süreçte geçen sene çok kısmi bir çalışma süremiz oldu. Ama yine de çok başarılı olduk. Uyguladığımız Güvenli Turizm Sertifikası ile dünyada hiçbir destinasyonun yapmadığı bir şeyi yaparak ön aldık ve bunun neticesini de çok olumlu bir şekilde gördük. Bu sene de tam kapanma sürecinden sonra istatistikler olumlu bir şekilde salgında gerilediğini gösteriyor. Tam kapanmadan sonra bu daha da iyi bir seviyeye inecek. Bunun arkasından da 2021 sezonuna başlayacağız ve çok verimli bir sezon olacağını düşünüyoruz.”

    ‘Haziran’dan itibaren iyi bir sezon yaşamayı bekliyoruz’

    Şu anda devam eden kaynak pazarlar olduğunu ifade eden Ayık, “Muhtemelen Haziran başından itibaren Rusya Federasyonu da Türkiye’ye olan seyahatler önündeki engeli kaldırdığı takdirde çok daha başarılı bir sezonumuz olacak. Biz her şeye rağmen bugünkü halimizle bile Haziran’dan itibaren iyi bir sezon yaşamayı bekliyoruz” diye ekledi.

    Türkiye alışkanlığı olan çok ciddi bir müşteri potansiyelimiz var” diyen Ayık, “Tekrarlayan bir müşterimiz var. Bunlar Türkiye aşığıdır. Rusya’da da var, Almanya başta olmak üzere Orta Avrupa pazarının tamamında var. Bunlara güveniyoruz. Kapanmadan sonra bunların Türkiye’ye yoğun bir taleplerinin olmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde de bulundu.

    ‘Turizm sektörü çalışanlarını aşılamada öncelik veriliyor’

    Ayık son olarak, “Turizm sektörü çalışanlarını aşılamada öncelik veriliyor. Şu anda sektörde çalışan herkes müracaat ederek aşı olma fırsatına erişti. Sağlık ve güvenlik açısından hem çalışanların hem sektörde hizmet verenlerin hem de ülkemize seyahat eden insanların karşılıklı güvenliği açısından alınmaya çalışılan bir tedbir bu” bilgisini de paylaştı.

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    Etiketler:
    pandemi, Osman Ayık, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), TÜROFED, Turizm sektörü, tam kapanma, Koronavirüs, Turizm, Ege, Akdeniz, İzmir, Antalya, Türkiye
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