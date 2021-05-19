Rusya parlamentosundan 19 Mayıs kutlama mesajı

Bugün, Türkiye’de Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Savelyev, Sputnik aracılığıyla Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında tüm Türk halkına tebriklerini iletti.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev’in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Başkan!

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle siz ve dost Türk halkını içtenlikle tebrik etmeme izin verin.

Günümüzde iyi düşünülmüş iç politikaya ve uluslararası arenada büyük otoriteye sahip bağımsız Türkiye, 102 yıl önce bugün doğdu. Atatürk en zor şartlarda güçlü bir devletin temelini atmayı başardı ve bu devlet, ülke politikasının esasında yer alan anahtar ilkeler sayesinde gelişiyor ve kalkınıyor. Bu ilkelerden biri, toplumun en aktif parçası olan gençliğe dayanmak.

Tüm kalbimle Türk gençliğine, en çılgın hayallerini gerçekleştirmek için potansiyellerini maksimumda kullanmalarını, dost Türk halkına da mutluluk, barış ve refah diliyorum."

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