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    Kudüs - Şeyh Cerrah - çatışma

    'ABD ve İsrail, Türkiye'nin barış gücü önerisine karşı çıkıyor'

    © REUTERS / Ammar Awad
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    Türkiye'nin Filistin'e uluslararası barış gücü konuşlandırılması önerisini değerlendiren Rus uzman Dolgov, bu girişimin büyük olasılıkla Amerikalılar tarafından engelleneceğini ifade etti.

    Kudüs'te son yılların en yüksek gerilimi devam ediyor. Dünya, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu duruma uygun tepki vermesini bekliyor.

    Fakat BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan tüm öneriler ABD tarafından engelleniyor. Dahası, Filistin-İsrail gerilimi tırmanmaya devam ederken Washington, Tel-Aviv'e hassas silah satışına onay verdi. ABD, Orta Doğu Dörtlüsü çalışmalarını canlandırma konusunda da acele etmiyor.

    Bu şartlarda, Ankara’nın bölgeye uluslararası barış gücü birliklerini gönderme fikri cazip geliyor.

    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap Ülkeleri ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Dr. Boris Dolgov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD’nin, İsrail’in kendini savunma hakkını temel alarak eylemlerini güçlü şekilde desteklediğini ve aslında İsrail’in Filistin ve Filistinlilere yönelik işgal ve saldırganlığını teşvik ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

    "BM’nin çatışmayı sonlandırmaya yönelik her türlü kararları ABD tarafından engelleniyor. Washington’un, Tel-Aviv’e hassas silah satışını onaylama kararı yangına körükle gitmektir. Bu bağlamda, ABD’nin çatışmaya son verme çağrıları yumuşak tabirle ikna edici görünmüyor. Mevcut tırmanma, hiç şüphesiz İsrail’in Filistin topraklarını ilhak etme ve Filistinlilerin protestolarını sert şekilde bastırma politikasının sonucu. Ama ABD, her şeye rağmen eskiden olduğu gibi koşulsuz olarak İsrail'i desteklemeye devam ediyor."

    Bu şartlarda Türkiye’nin çatışma bölgesine uluslararası barış gücünü gönderme önerisinin ilgi çekici olduğunu kaydeden Dolgov, yorumunu şöyle sürdürdü:

    © REUTERS / Yonatan Sindel
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    "Filistin-İsrail sorununa çözüm bulmak alanında mevcut mekanizmalar henüz yerinde sayarken Türkiye, krizden çıkış için kendi yöntemini sundu, BM mekanizmaları üzerinden çatışma bölgesine barış gücü birliklerini gönderme çağrısında bulundu. Bu teklif elbette yeni ve ilginç bir fikir. Bu fikir, mevcut durumu kanlı noktadan uzaklaştırma olasılığı açısından belli pozitif yönler içeriyor. Ancak İsrail ve bu ülkenin arkasında duran ABD’nin bu öneriyi kabul edeceğini düşünmüyorum. Onların onayı olmadan elbette bölgeye barış gücünün gönderilmesi mümkün değil."

    Ancak İsrail içinde giderek yükselen gerilimin, Tel-Aviv’in duruşunu değiştirebileceği görüşünü dile getiren Dolgov, "Yine de bölgedeki gerilimin, özellikle de çatışmanın şiddetlenmesi ve yüzlerce sivilin ölümünün yanı sıra, İsrail içindeki gerilimin hızla yükseldiğini düşünüyorum. İsrail içinde Yahudi ve Arap kesimler arasındaki karşı durma ve hatta mücadele artıyor. Bu da İsrail yönetimini, çatışmaya barış gücü sayesinde çözüm bulmak veya en azından minimize etme dahil bir tür uzlaşmaya sevk edebilir" dedi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Boris Dolgov, Silah satışı, Filistin, Türkiye, öneri, Barış gücü, İsrail, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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