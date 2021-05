Bakan Ersoy: En kısa sürede uçuşları Rusya ile karşılıklı olarak başlatırız diye düşünüyorum

Yaz sezonuna yaklaşılırken, Türkiye’de hazırlıklar başladı. Koronavirüs pandemisi altında gerçekleşecek olan turizm sezonunda Türkiye’de sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın açıkladığı verilere göre, turizm çalışanlarının 3'te 2'si aşılanmış durumda.

Türkiye, Kovid-19 pandemisinden en çok yara alan sektörlerden biri olan turizmin bu sene verimli geçmesi için çaba gösteriyor. Türkiye, ülkeye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olan Rusya ile uçuşların Haziran’da açılması için diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Bu bağlamda Rusya’dan gelecek heyet, Türkiye ile uçak seferlerini yeniden başlatma imkanlarını değerlendirmek üzere ziyarette bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sputnik’e turizm sezonunu ve Rusya ile açılması beklenen hava trafiğini değerlendirdiği özel bir röportaj verdi.

'Önümüzdeki haftalarda bir toplantı daha yapıp kendilerinin Türkiye’ye geliş tarihlerini netleştireceğiz, sevindirici olan vaka sayılarının düşmeye devam etmesi'

Bakan Ersoy, Rusya ve Türkiye arasında uçuşlarının açılması için yapılan görüşmeleri ve görüşmelerden beklentilerini şu şekilde anlattı:

"Moskova’ya giden heyetin başında ben vardım zaten. Yaptığımız toplantılar sonucunda, biliyorsunuz, Türkiye tam kapanma sürecinden çıkmıştı. Haliyle, onlar da normalizasyon döneminde sayıları izlemek istediklerini, tam kapanmanın olumlu sonuçlarını kendilerinin de gözlemlediğini ama normalleşme sürecinde vakalar artacak mı, tekrar aşağıya inmeye devam edecek mi diye gözlemlemek istediklerini, sonrasında da Türkiye’ye kendilerinin de heyet gönderip bizim sunduğumuz bütün detayların yerinde tespitlerini yapmak istediklerini söylediler. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda bir toplantı daha yapıp kendilerinin Türkiye’ye geliş tarihlerini netleştireceğiz. Sevindirici olan, söylediğimiz gibi Türkiye’de vaka sayılarının inmeye devam ediyor olması. Çünkü Türkiye tam kapanmadan hemen bir normalleşmeye geçmedi. Kısmi kapanmaya geçti. Bu da sayıların yukarıya değil, aşağıya doğru gitmesini sağlıyor.

'Özellikle Rus turistlerin ziyaret ettiği destinasyonlarda vaka sayıları Türkiye ortalamasının yüzde 50 altında'

İlk hedefimiz 10 binin altına düşmesiydi, 2 gündür 10 binin altında seyrediyor. İnşallah bizim hedefimiz, vaka sayılarının 1 Haziran’a kadar, 5 binin altına düşmesi. Bu hedefe Türkiye iyi bir şekilde gidiyor. Sevindirici bir haber daha var. Özellikle Rus turistlerin ziyaret ettiği Antalya, Bodrum, Marmaris, Dalaman gibi destinasyonlarda vaka sayıları çok daha aşağıda. Türkiye ortalamasının yüzde 50 daha aşağısında gerçekleşiyor güney kentlerinde. Bu da turistik bölgeler açısından sevindirici, ne kadar güvenli olduğunu gösteren sonuçlar."

'Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak, güvenli turizm sertifikasyon programını başlatan ilk ülkelerden'

‘Türkiye’deki yeni turizm sezonu hazırlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusunu cevaplayan Bakan Ersoy "Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak, güvenli turizm sertifikasyon programını geçen sene başlatan ilk başlatan ülkelerdendi. Dünyadaki ilk ülkelerden biri, Avrupa da ise tek ülkeydi başlangıçta. Çok detaylı bir program bu. Geçen bir yıllık sürede kriter sayılarını artırdık. 136 kriterle başlamıştık. Bu sene kriter sayısı 171’e çıktı. Geçtiğimiz sene konaklama tesislerinde 50 yatak ve üzerindeki yerlerde bu sertifikayı almak mecburiydi. Bu sene bu 30 oda ve üzeri şeklinde revize edildi. 30 odanın altındaysa gönüllü, değilse mecburi. Sonuç olarak bu sertifikasyon programının hem kriter sayıları arttı hem de daha fazla tesise yaygınlaştırılmış oldu. Göstergeler de bunu gösteriyor, bu sene 9 bin 800’den fazla tesis sertifikasyon programına dahil edildi" dedi.

'Turizm bölgelerinde de çok iyi örgütlenmiş durumdayız, özel hastaneler ve oteller protokolle birbirlerine bağlılar'

Türkiye’deki sağlık altyapısının çok kuvvetli olduğuna işaret eden Ersoy "Özellikle son 10 yılda açılmış olan büyük Şehir Hastaneleri, modern hastaneler Türkiye genelinde bu süreci hastane hizmetleri konusunda çok yeterli bir şekilde Türkiye’nin atlatmasını sağladı. Turizm bölgelerinde de çok iyi örgütlenmiş durumdayız. Özel hastaneler ve oteller protokolle birbirlerine bağlılar. En ufak bir sıkıntı yaşanmıyor. Güvenli turizm sertifikasının uygulanma sonuçlarını da aslında biz 2020’de test etme imkanı bulduk. Özellikle bize söylenen, biliyorsunuz geçen 2.1 milyon turist Türkiye’yi Rusya’dan ziyaret etti. 2.1 milyon içinde Rusya’ya dönüp de enfekte olan sayısı 417 civarında olduğunu söylediler. Bakıldığı zaman çok çok düşük bir oran. Bu da sistemin ne kadar iyi çalıştığını gösteriyor. Birçok Avrupa ülkesinde de biz bunu test ettik. Onların dışişleri bakanlığından aldığımız veriler de çok önemli. Türkiye’den gelen turistlerde ciddi bir sıkıntı olmadığını, çok düşük oranlarda enfekte oranı olduğunu gösteriyor" dedi ve ekledi:

'En kısa sürede uçuşları Rusya ile karşılıklı olarak başlatırız diye düşünüyorum'

'Tatil bölgelerindeki güvenli turizm sertifikası beklentinin de üzerinde iyi sonuçlar veriyor, çok iyi çalışıyor. İnşallah Rusya’dan gelecek heyet de yerinde tespitlerle bizim kendilerine sunduğumuz raporları test etme, gözlemleme ve deneyimleme imkanına sahip olacaklar. En kısa sürede de tekrar uçuşları karşılıklı olarak yaygın bir şekilde başlatırız diye düşünüyorum.'

'Bizim Rusya’nın herhangi bir şehriyle alakalı kısıtlamamız söz konusu değil'

Uçak seferlerinin başlatılması halinde Rusya’nın her şehrinde turist kabul edileceğini ifade eden Ersoy "Rusya’nın bütün şehirlerinden biz kabul ederiz, sıkıntı yok. Çünkü verilerine bakıyoruz biz Rusya’nın. Son birkaç aydır oldukça kontrol altında gidiyor. Bu yüzden bizim Rusya’dan trafik başlatmak gibi bir sıkıntımız yok. Ama Türkiye’nin 50-40 gün önceki verileri ile şu anki verilerini kıyasladığımızda Türkiye’nin verilerinde de çok ciddi bir düzelme olduğu görülüyor. Günlük vaka sayılarında 14 Nisan ile kıyasladığınızda dünkü sayılar ile yüzde 88 azalma var. Özellikle Rus misafirlerin ağırlıklı ziyaret ettiği yerlerde bu oranlar çok çok daha düşük. Çok hızlı, sert bir kapatma uyguladı Türkiye. Peşinden de kısmi kapatmayla devam ettiği için iddialı hedefler de koydu. Hedeflere ulaşmak için sıkı sıkıya da uyguluyor. İnşallah iyi sonuç alırız diye düşünüyorum ben. Bizim Rusya’nın herhangi bir şehriyle alakalı kısıtlamamız söz konusu değil. Çünkü Rusya’nın genel verileri iyi. Bizim için de hava trafiği başlatmak için yeterli. Onlar başlatmak istedikleri an, Türkiye’deki verileri yeterli bulduğu an hızlı bir şekilde başlatırız" diye konuştu.

Rus turistlerin ülkeye girişlerinde PCR testi zorunluluğu kaldırılabilir mi?

'Rus turislerin Türkiye’ye giriş yapmaları için PCR testi zorunluluğunun kaldırılması beklenebilir mi' sorusunu üzerine Bakan Ersoy "Şimdi zaten Avrupa Birliği’nde de birçok çalışma var, Türkiye’de de var. Biz PCR testi uygularken, kaldırırken Sağlık Bakanlığımız birkaç kritere bakıyor. En önemli kriter toplam yolcu gönderen ülkedeki aşılanma oranına bakıyor. Günlük yeni vaka oranına bakıyor. Bunlar belli bir seviyenin altındaysa zaten PCR testi almamıza gerek kalmıyor, orada zaten pandemi, salgın kontrol altına alınmış demektir. Bu bağlamda birçok ülkeden de yavaş yavaş PCR test zorunluluğu da kalmaya başladı. Avrupa Birliği’nin geçen hafta aldığı bir mutabakat var. 2 kere aşılanmış kişilerden herhangi bir PCR test belgesi almadan seyahat izni verilecek diye, ispat etmesi kaydıyla. Onlar Rus aşısını kabul etmiyor, bizim için Rus aşısı geçerli biliyorsunuz. Türkiye’de kabul ediliyor Sputnik V aşısı, Sinovac aşısı da kabul ediliyor, diğer Avrupa Birliği aşıları da kabul ediliyor, geçerlilik almış durumda" ifadelerini kullandı ve ekledi:

'Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum, keşke o aşamaya gelelim'

"Ben Rusya’dan hava trafiği başladığı zaman herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten Rusya’da da başarılı bir şekilde pandemi yönetiliyor. Hem vaka sayıları düşüyor hem de her geçen gün aşılanmış vatandaş sayısı ciddi bir şekilde artıyor. Bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Keşke o aşamaya gelelim."

'Türkiye bu konuda hızlı ve esnek karar alabilen bir ülke, bizden istenilen talepleri hızlı bir şekilde yerine getiririz'

Türkiye’deki PCR test merkezlerinin çok gelişmiş olduğuna dikkat çeken Ersoy "Türkiye otelde PCR testi yapabiliyor, bu kapasiteye sahip. Geçen sene de bunu çok başarılı bir şekilde uyguladı, sorunsuz bir şekilde uyguladı. Bu tamamen ülkemize gelen Rus heyetin talepleriyle orantılı bir şey. Biz onların taleplerini maksimum seviyede karşılamak için elimizden gelen bütün hazırlıkları yapacağız. Sonuçta Türkiye bu konuda hızlı ve esnek karar alabilen bir ülke, çok çabuk da uyum sağlayabiliyor kurallara. Bu yüzden biz sorun yaşamayız, yeter ki o aşamaya gelelim. Bizden istedikleri talepleri hızlı bir şekilde yerine getiririz. Önemli olan 2 ülke otoritelerinin de güvenli turizm ve kontrollü pandemi aşamasında zihinlerinin net olması, kendilerini güvende hissetmesi, halk sağlığının en üst seviyede korunur olması. Bunları hem bizim ülkemiz hem Rus makamları fazlasıyla dikkat ediyor zaten" diye konuştu.

'Türkiye’de çok disiplinli ve etkili sertifikasyon programı uygulanıyor'

Türkiye’nin pandeminin başından itibaren Almanya ile turizm alanında yaptığı işbirliğinin Rusya ile de yapılması önerileceğinin ve bu formülün iki ülke arasında nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine Bakan Ersoy "Oradaki kasıt bölgesel turizm. Bizim biliyorsunuz ağırlıklı Rus turistlerin ziyaret ettiği yerler Antalya, Bodrum, Dalaman havalimanları ve kısmen İzmir havalimanları. Bu havaliman bölgelerindeki günlük yeni Kovid-19 vaka oranlarına bakıldığı zaman Türkiye ortalamasının yüzde 50 altında olduğu görünüyor. Yani Antalya’daki vaka ortalaması Türkiye’nin yüzde 50 altında. Muğla, Aydın, Bodrum, Dalaman bölgesindeki vaka sayıları Türkiye ortalamasının yüzde 50 altında. Niye kaynaklanıyor? Bir de Türkiye’de ağırlıklı olarak her şey dahil oteller hizmet görüyor. 30 oda ve üzeri otellerde de, zaten Rus turistler 30 oda ve üzeri otelleri ziyaret ediyor, sertifikasyon programı zorunlu. Çok disiplinli ve etkili sertifikasyon programı uygulanıyor.

'İlk etapta bölgesel uçuşlarla başlayıp, daha sonra ülke geneline yaygınlaştırmak üzere öneride bulunduk'

Yani söylediğimiz, önce havaliman bazında uçuşları başlatırız, sonra Türkiye geneline yayarız, Almanya’da olduğu gibi. İlk etapta eğer Rus makamlar istiyorsa Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanları ile başlarız bölgesel uçuşlarla, sonrasında Türkiye’deki gidişata göre, kendileri de tatmin oldukça diğer havalimanlarıyla da yaygınlaştırırız tarzında bir öneride bulunduk. Almanya’da bu sistemi çalıştırmıştık, gayet de başarılı olmuştu. Benzer bir şeyi kendilerine önerdik. Ama tabii, Rus makamlarının vereceği karara bağlı. Kendi izleyecekleri sağlık politikaları ve bu bağlamda trafikle izleyeceği yol kararına bağlı, biz onlara uyacağız" diye cevap verdi.

'Türk Hava Yolları’nın 330 şehre direkt uçtuğunu düşünürsek birçok noktada Türkiye’ye talep var'

Türkiye’ye en çok hangi ülkelerden talep geldiğini açıklayan Ersoy "Normalde satışlara baktığımızda Rusya dışında Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika buralardan çok turist gelebiliyor. Bulgaristan ve İran tabii komşu olmalarından kaynaklı. Diğer destinasyonlarda Türkiye’nin popülaritesi çok fazla. Ama özellikle Türk Hava Yolları’nın 330 şehre direkt uçtuğunu düşünürsek birçok noktada Türkiye’ye talep var. Ama en çok hangileri diyorsanız, bunlar Rusya, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika. Kısa vadede bu değişmez zaten. Pandemiden sonra artık oyunun kuralları baştan yazılacak" dedi.

"Rekabet veya fiyat derken, ona bu şekilde bakmamamız lazım. Önemli olan fiyat ve hizmet tatmin oranı. Ödediğiniz fiyata karşı aldığınız hizmetin sizi ne kadar tatmin ettiği. Sadece ucuz diye bir destinasyon, Türkiye’nin servis, tatil standartlarına baktığınız zaman bizi aslında misafirlerimiz genellikle Avrupa ile kıyaslıyorlar. Standart olarak bakıldığında Türkiye çok üstün. Fiyat olarak da Avrupa’nın çok çok altında. Fiyat/tatmin oranı diye bakarsanız Türkiye’yi Mısır veya benzeri ülkelerle kıyaslamanın artık mümkün olmadığını düşünüyorum. Türkiye genellikle servis standartları olarak Avrupa, fiyat olarak zaten bu standartlara baktığınız zaman rakipsiz bir ülke. Artık yolcu da bilinçlendi, eski yolcu değil. Rus misafirler de bilinçlendi, dünyanın her yerine gidiyorlar. Fiyat/tatmin oranını çok çok iyi biliyorlar. Bu yüzden ben Türkiye’nin bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hava trafiği başladığı an Türkiye’nin zaten ciddi bir talep alacağını düşünüyorum."

'Toplamda 9 bin 800’den fazla tesis güvenli turizm sertifikasını aldı'

Daha önce medyadaarasında düzenli uçak seferlerinin yeniden başlatılabileceğine dair haberler yer almıştı. Gerçekleşmesi halinde artacak rekabet koşullarında Rus turistlerin Türkiye’ye çekilmesi açısından herhangi özel turistik programlar veya etkinlik girişimleri gündeme gelebilir mi’ sorusuna ise Bakan Ersoy’un cevabı şu oldu:

Türkiye’de güvenli turizm sertifikasının alan tesis sayısının giderek arttığına vurgu yapan Ersoy "Toplam 9 bin 800’den fazla tesis aldı. Otel sayısı 4 bin 800’ü geçti şu anda. Her geçen gün de artıyor. Zaten kanunla mecburi tutulduğu için otellerde 30 oda ve üzerindeyseniz sertifikanız yoksa çalışmanıza izin verilmiyor. Bu yüzden almak zorundalar. Ama 30 odanın altındakiler de gönüllü olarak başvuruyorlar. Bu da bizim açımızdan sevindirici" dedi.

'Pandemiden sonra da bu sertifikanın kalıcı olmasını istiyoruz'

Bu sertifikanın Türkiye’de kalıcı olmasını istediklerini açıklayan Ersoy "Pandemiden sonra da, tabii pandemiyle ilgili koşullar değişmek kaydıyla sağlık ve hijyen kriterlerinin Türkiye’de kalıcı olmasını, otellerde düzenli olarak denetlenmesini istiyoruz. İnşallah ilerleyen tarihlerde, sektör de bunu istiyor, faydasını gördüler. Hijyen kurallarını disiplinli bir şekilde uygulandığı ortamda turistin eve ne kadar mutlu döndüğünü gördüler. Bu yüzden bu sistemin Türkiye’de kalıcı olacağını düşünüyorum. Kovid-19 geçtikten sonra tabii kurallar değişebilir. Burada esas zaten hijyen ve güvenlik. Bununla ilgili kurallar devam eder" diye konuştu.

'Rusların taleplerini çok iyi biliyoruz, servis standartlarımızı yeniledik, geliştirdik, bu da Rusların bize, bizim onlara ilgi duymamızı sağlıyor'

Ersoy, Türk ve Rusların uzun yıllardan gelen bir birlikteliği olduğuna dikkat çekerek "Ruslar son 3-4 yıldır değil, 20 yıldır yoğun bir şekilde geliyor. Birçok kişi de Rusça konuşmaya başladı. Hatta bizim turizm meslek okullarımızda Rusça artık mecburi lisan haline getirildi, geçen seneden itibaren. Artık turizm okulunda okuyorsanız sadece İngilizce bilmeniz yetmiyor, Rusça ve üçüncü bir dil daha öğrenmeniz lazım. Ama Rusça ile İngilizce mecburi lisan olarak şart koşuluyor, mezun olmanız açısından. Bundan sonra da İnşallah artarak bu beraberlik devam eder diye düşünüyorum. Biz Rusların taleplerini çok iyi biliyoruz. Bu taleplere göre servis standartlarımızı yeniledik, geliştirdik. Aradıkları her şeyi uygun fiyata, rekabetçi fiyatlarla Türkiye’de bulabiliyorlar. Bu da Rusların bize, bizim onlara ilgi duymamızı sağlıyor" diye sözlerine son verdi.

