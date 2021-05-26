‘Suriye’deki devlet başkanlığı seçimleri tamamen meşru’

Batı ülkelerinin yarın Suriye’de düzenlenecek seçimleri “gayri meşru” ilan etmesini değerlendiren Rus uzman Truyevtsev, bağımsız bir ülkede yapılan seçimlerin meşruiyetinin dış gözlemcilerinin görüşü değil, bu ülkenin Anayasası tarafından temin edildiğini belirtti.

Suriye halkı yeni devlet başkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek. Ancak Batı ülkeleri şimdiden bu seçimi “yasadışı” ve “gayri meşru” olarak nitelendiriyor. Peki, bu seçimler gerçekten de Batı’nın dediği gibi mi?

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Doç. Konstantin Truyevtsev, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Suriye’de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin yasal olduğuna hiç şüphe yok. Yasallık, seçimlerin yasalara uygun olmasıyla ilgili. Önümüzdeki seçimler tamamen yasalara uygun, çünkü ülkenin Anayasası’nda belirtilen formata uygun. Dış gözlemciler Suriye Anayasası’nı beğense de beğenmese de Suriye devleti kendi anayasasına sahip ve bu anayasa uygulanıyor. Anayasaya göre bu seçimler bu tarihlerde yapılmalı. Böylelikle bu, bağımsız bir ülkenin tamamen kanunlara uygun yeni seçimi. Hatta Suriyeliler, muhalefet temsilcileri de dahil yeterli sayıda alternatif adayın seçimlere katılmasını sağlamaya çalıştı.

Meşruiyete gelince, bilindiği gibi, ‘meşruiyet’ kavramı esasen halkın destek seviyesiyle ilgili. Suriye içinde yaklaşan seçimlere destek yüksek, bu seçimleri gerçekleştirmek için yeterli seviyede. Elbette göçmenler sayılmıyor. Halihazırda göçmenler her yere dağılmış durumda. En fazla Suriyeli göçmen Türkiye’de bulunuyor. Maalesef bunlar oy veremeyecek. Ama bu sor Şam değil, Ankara’ya yöneltilmeli”.

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