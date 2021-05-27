Osmanlı döneminde denizci yetiştiren Heybeliada Bahriye Mektebi yanında II.Mahmud tarafından inşa edilen cami, 1930’lu yıllarda yıkılmıştı. RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında “5 No’lu Koruma Kurulu onayıyla Adalar’ın ilk camisi olan yapının yeniden inşası (rekonstrüksüyon) için yasal tüm prosedürler tamamlandı” bilgisi paylaşıldı. Deniz Kuvvetleri bünyesindeki okula yeniden inşa edilecek cami için başvuruyu aynı komutanlığın yaptığı belirtiliyor.

Yeniden hayat bulacak

1930’ların ortalarına kadar ayakta kalan bu caminin önce minaresi yıktırıldı. Sonra okuma salonuna çevrildi. Son olarak da 1930’ların sonuna doğru tamamen yıkılarak bu bölge yeşil alan haline getirildi. Hatta bir dönem İsmet İnönü’nün Heybeliada’da yazlığı bulunması nedeniyle bu caminin onun etkisiyle yıktırıldığına dair iddialar da ortaya atılmıştı. Atilla Güner’in paylaştığı özel habere göre şimdi bu cami yeniden hayata dönüyor.

1930’larda yıkılan ‘Heybeliada Bahriye Mektebi Cami’ yeniden inşa edilecek © Sputnik

1930’larda yıkılan ‘Heybeliada Bahriye Mektebi Cami’ yeniden inşa edilecek

1930’larda yıkılan ‘Heybeliada Bahriye Mektebi Cami’ yeniden inşa edilecek © Sputnik 1 / 3 © Sputnik 1930’larda yıkılan ‘Heybeliada Bahriye Mektebi Cami’ yeniden inşa edilecek

‘Tescilli eski eser’

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) 5 yıl önce eski fotoğrafları inceleyip kadastro kayıtlarını tarayarak 5 No’lu Koruma Kurulu’na Bahriye Mektebi Camisi’ni “eski eser” olarak tescilledi. Geçen ay ise kurula yeniden inşa için gerekli başvurular yapılarak gerekli tüm proesedürlerin tamamlandığı anlaşıldı. İSTED Başkanı Erhan Sarışın, RS FM’e yaptığı açıklamada “Biz başvuruyu yapıp tescil edilmesinin ardından Deniz Kuvvetleri’ne ‘gereğini yapın’ diye bildirimde bulunmuştuk” dedi. Benzer bir süreç Karaköy’de 1958’de yol çalışması nedeniyle Menderes döneminde yıkılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami için de yaşanmıştı.

Caminin önemi

İstanbul Heybeliada’da iskelenin hemen yakınında Deniz Harp Okulu’na bağlı Deniz Lisesi ya da eski adıyla Bahriye Mektebi yer alır. Osmanlı’da denizcilerin yetiştirildiği bu okulun hemen bitişiğinde Adalar’ın ilk camisi olan Bahriye Mektebi Cami vardı. 1828’de II. Mahmud döneminde inşa edilen ve kiremit kaplı bir çatı ile örtülü olan bu caminin her cephesinde üç sıra halinde pencereler bulunuyordu.

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