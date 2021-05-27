Ahmet Aras: Bodrum Türkiye’nin Davos’u olacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizm sektöründe özellikle geçen yıl büyük kayıp yaşandığını belirtti ve “En büyük beklentimiz Kültür ve Turizm Bakanımızın bir an önce sezonun açılması müjdesini bize vermesi” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, RS FM'den Sinan Onuş’un özel konuğuydu.

Ankara ziyaretleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüşen Aras, Kovid-19 sebebiyle turizmde büyük kayıplar yaşandığını ancak bu yıl gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti:

“Kültür ve Turizm Bakanımızdan en büyük beklentimiz bir an önce sezonun açılmasının müjdesini bize vermesi. Sezon konusunu da konuştuk. Özellikle rakamların düşmeye başladığını, ayın 1’inden sonra 5 binin altına ineceğini, bu durumda beklentimiz olan yurt dışı pazarların da hareketleneceğini ifade etti. Biz de turizmcilere müjdeleri vermek için sabırsızlanıyoruz.”

‘İstanbul ve Ankara’daki Kovid-19 rakamları Bodrum’a taşınır diye endişelendik’

Aras, tam kapanma öncesinde olası bir yoğunluk ile ilgili yaptığı uyarı konusunda da açıklamada bulundu, “Çağrımız kimsenin gelmemesi için değildi” dedi. Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim kastettiğimiz, salgın döneminde insanların hareketlerinin sınırlandırılması noktasındaydı. Kapanmadan önce 3 günlük süre vardı, şehirlerarası hareket oldu. Bu da ister istemez riski artırdı. İstanbul’daki, Ankara’daki tablo iç açıcı değildi. Bu, Bodrum’a taşınır diye endişelendik. Kimsenin gelmemesi için bir çağrı değildi. O insanlar bizim misafirlerimiz, velinimetimiz.”

‘Kapanmadan sonra rakamlar çok düştü’

Peki, korkulan oldu mu? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sputnik’in bu sorusuna şu yanıtı verdi:

“(Hasta sayısı) Tam rakam ifade edemem ama kesinlikle düştü. Muğla’nın genel olarak 100 bindeki oranları, en son gördüğüm 100’ün altına indiği. Kapanmanın aslında ciddi bir karşılığı oldu. 120 milyon doz aşının geldiğini öğrendik. Hatta bugün tekrar 5 milyon doz daha söylediler. Bu da demektir ki Haziran ayından itibaren Türkiye’de aşılanmamış çok az bir kesim kalacak. O yüzden salgından dolayı herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum.”

‘Salgının en yoğun döneminde bile sıkıntımız olmadı’

Bodrum’daki hastanelerin özellikle tatil sezonlarında nüfusa oranla yetersiz olduğu biliniyor. 17 günlük kapanma sırasında Bodrumluların en büyük endişesi de buydu. Beklenen olmadı ancak tatil sezonunda bu kez ilçeye tatile gelenlerin bir milyona çıkması bekleniyor. Bu, Bodrumluları endişelendiriyor mu? Bu soruya, “Endişem yok” yanıtı veren Aras, bunun gerekçelerini de şöyle aktardı:

“Bir hastanemiz yapılıyor, Sağlık Bakanlığımız yönetiminde. 6 ay-8 ay zarfında tamamlanacak. 2 özel hastanemiz, bir devlet hastanemiz mevcutta var. Şu anda bir endişem yok. Salgının en pik yaptığı dönemde bile yoğun bakımlarda yetersizlik olmadı. Gelecek olan misafirlerimiz emin olabilirler, Bodrum’da sağlık sıkıntısı yaşanmayacaktır. Aşı geldi, Güvenli Turizm Sertifikası aldı otellerin hepsi.”

‘Rusya çok önemli bir pazar haline geldi’

Geçtiğimiz yıldan itibaren yabancı turist sayısında düşüş olduğunun altını çizen Ahmet Aras, Avrupa açığının kapandığını belirtti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Geçtiğimiz yıldan itibaren Avrupalı turist sayısında düşüş yaşadığımız gerçek. İngiltere yine sadık misafirlerimiz. Çekoslovakya, Polonya, Bulgaristan gibi, Rusya ve Ukrayna çok önemli bir pazar haline geldi bizim için Bodrum’da. Onlar, Avrupa’nın açığını aslına bakarsanız kapattılar. Ancak bu yıl netleşen bir tablo yok.”

‘Geçen yılki rakamlara göre artış var’

Geçen yılki tabloların, bilinenin aksine yılın bu dönemine göre daha iyi olduğunu belirten Aras, “İngiltere’den 2020 Nisan sonunda 10 turist gelmiş, bu yıl 24 olmuş. Polonya’dan bu yıl 920 turist gelmiş. Geçen yıl sıfır. Geçtiğimiz yıl Rusya’dan aynı dönem 2 turist gelirken şimdi 247 turist gelmiş. Ukrayna’da sıfır gelirken 694 gelmiş. Yüzde 69.3 gibi bir artış var. Aşılama ile beraber 15’inden sonra netleşecektir konu” dedi.

‘Rus misafirlerimizin Bodrum’da yaşamasını istiyoruz’

Turizm sadece otelde kalmak olmadığını vurgulayan Aras, kültürel alışverişin de önemli olduğunu kaydetti ve şunları ekledi:

“Özellikle mesela Rus misafirlerimizin Bodrum’da yaşamasını istiyoruz. Bu gerçekleşiyor. Bodrum salgın ile beraber inanılmaz bir cazibe merkezi haline geldi. İnsanlar oradan bir ev edinmek için müthiş bir şekilde mücadele ediyorlar. Bodrum, Türkiye için de önemli bir merkez. İnsanların yerleşmek istediğini çok net görüyorum. Son dönemlerde yapılan rezidans ve otel projeleri var. Rus misafirlerimizin, onların birçoğunda ev aldığını görüyoruz.”

‘Kış nüfusumuz 2 buçuk katına çıktı’

Bodrum’da normalde kış nüfusunun 200 bin civarında olduğunu aktaran yaz Belediye Başkanı Aras, şöyle devam etti:

"Yaz döneminde 2-3 ay nüfusumuz bir milyona ulaşır. Salgınla beraber bir yıl içinde nüfus iki buçuk katına çıktı, 200 bin olan kış nüfusu 500 bine çıktı. Böyle bir durumda bizim hizmet yükümüz arttı. Bunu söylerken bir aylığına yazlığına gelenlerden değil de yaz kış yaşayanlardan bahsettim aslında. İkinci konutlar artık 1-2 ay gelinen yerler olmaktan çıktı. Sürekli yaşanan yerler haline geldi. 9-10 ay Bodrum’da yaşayıp da 2 ay Ankara’da yaşıyorsanız, nüfusunuzun Bodrum’da olması gerekiyor diye düşünüyoruz.”

‘Konaklama belgesinin kentin yerel bütçesine dahil olması lazım’

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz ve kış arasında değişen nüfusa rağmen ilçenin genel bütçeden aldığı payın orantısızlığından şikâyet ederken çözüm yollarını da sıraladı:

“Bodrum, gelişmişlik endeksinde ve ülkenin genel bütçesine yaptığı katkı noktasında 7. ama geriye aldığı yatırımlar açısından 67. sırada. Altın yumurtlayan bir tavuğu yemlemeyip, onu zayıflatıyorsunuz. Çok ciddi yatırım almalıyız. Bunun da yolunun bir tanesi, nüfusun gerçek nüfus olarak algılanması. Biz, 181 bin 400 nüfusa göre İller Bankası’ndan pay alıyoruz. Fiili nüfusa göre alsak işler değişecek. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Maliye Bakanımıza iletmiştim konuyu. Bodrum’un nüfusuna göre milli gelirden, Bodrum’da üretilen KDV’den pay alması gerektiğini söylemiştik. Konaklama belgesinin milli bütçeye değil, kentin yerel bütçesine dahil olması lazım.”

‘Nüfusunu Bodrum’a taşıyanların avantajları olacak’

Peki, bunun için Bodrum severlere ne sunulacak? Aras, “Bodrum kart çalışması yapıyoruz dijital ortamda. Bodrum’a kayıtlı olanlar belediye plajlarında, işletmelerinde, otoparklarında indirim alacak Anlaşma yapacağımız marketlerden, hastanelerden indirimler tanımlayacağız. Yaz kış oranın kahrını çekmenin avantajları olacak. Tabii bu kart hâlihazırda yaşayanlar için de geçerli olacak“ dedi.

‘Yollarımız berbat durumda’

Bodruma gidenlerin en büyük sıkıntı ve eleştirisi, şantiye halindeki bir ilçe. Belediye Başkanı Aras da bu eleştirileri haklı buluyor ama umutsuz değil:

“Yıllardır hızlı büyümenin getirdiği alt yapı sorunları bizim dönemde yönetilemez hale geldi, yollarımız berbat bir durumda. Biz bunu ne pahasına olursa olsun çözeceğiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün de Turizm Bakanımız da bütçe ayırdı ve yatırım yapıyor. Etrafın şantiye gibi olması normal ama birkaç sene içerisinde sıkıntıları geride bırakacağız.”

‘Nefes alabildiğimiz tek boş alanın elden çıkarılması doğru değil’

Geçtiğimiz aylarda Bodrum’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile imara açılan 1.1 milyon metrekarelik alana karşı halk tepkili. Aras da bu tepkileri haklı buldu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bodrum ciddi bir göç aldı, mevcut imar planlarında yapılaşma da devam etmekte. Ancak imar planlarında hiç konu olmamış alanlar imara açılıp da yeni yerleşimlere sebep olursa, problemli olan alt yapı sorunlarını artırır. Bizim itirazımız buna. 1 milyon 100 metrekarelik alan ki benim köyümdür orası. Şimdi siz onu düşünün hiç planlamadan, bir gecede imara açıyorsunuz. Özelleştirme ile satacak oluyorsunuz. Bizim itirazımız bunadır. Buraların elden çıkarılması doğru değil. Biz yeni imar kesinlikle öngörmüyoruz ama bizim dışımızda ve bize sorulmadan yapılan müdahalelere sıcak bakmıyoruz.”

‘Buz hokeyi sahası merkezi projesi bitti’

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yakında açılışını yapacakları ‘buz hokeyi sahası’ projesini de heyecanla paylaştı:

“Projemiz bitti. Sayın Kültür Bakanımıza arz ettik, o iş gerçekleşecek. Bir buz hokeyi sahası merkezi bu. Çok fonksiyonlu bir merkez, basket sahaları olacak, konserler, fuarlar olacak. Çok önemsiyoruz, sosyal bir proje. Bir de düşünsenize, Bodrum sıcaklarında bir buz pateni sahasına gidiyorsunuz. Yakında faaliyete sokacağız inşallah.”

‘Bodrum Türkiye’nin Davos’u olacak’

Bu arada Bodrum, çok büyük bir projeye daha imza atmak için çalışıyor. Aras, projenin ipuçlarını Sputnik ile paylaştı:

“Tam olarak hani nerden kaynaklandığını söyleyeyim. Rusya ziyaretlerimizde Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev dedi ki, Bodrum Davos gibi bir yer olmalı. O söz bize öyle bir çığır açtı ki, ‘Bodrum, Türkiye’nin Davos’u olacak’ diye ifade etmeye başladım ben de. Büyük bir gayretle Dünya Turizm Forumu olarak ilk imzayı atıyoruz. Dünya Turizm Forumu önemli bir forum, çok önemli katılımlara sahne oluyor. Biz de 10-12 Haziran’da Bodrum’da Dünya Turizm Forumu yapacağız.”

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