‘Rusya ve Türkiye’nin ulaştırma alanındaki işbirliği, küresel lojistiğin istikrarında önemli bir faktördür’

Asya ile Avrupa arasında, esasen Rusya ve Türkiye’den geçen yeni ulaşım yollarının uluslararası lojistikte oluşturduğu beklentileri değerlendiren Rus uzman Belobjetskiy, Rusya ve Türkiye arasında ulaştırma alanındaki işbirliğinin küresel lojistik için büyük öneme sahip olabileceğini belirtti.

Moskova İşletme Uluslararası Yüksek Okulu MIRBIS “Stratejik Lojistik” MBA Programı Başkanı Doç. Vyaçeslav Belobjetskiy, “Asya ile Avrupa arasında, esasen Rusya ve Türkiye topraklarından geçen yeni ulaşım yollarının ortaya çıkması, Avrupa ve Güneydoğu Asya’nın birçok ülkesi için kesinlikle büyük önem taşır, bu nedenle küresel lojistik için de büyük önem arz edebilir” dedi.

Sputnik’e açıklamasında, yeni ulaşım güzergahların açılmasının olası sonuçlarını değerlendiren uzman, yeni güzergahların esasen Süveyş Kanalı’ndan geçenlere göre üstünlüklerini şöyle anlattı:

“Bu güzergahların açılmasının artıları arasında, öncelikle geçici avantajlardan bahsetmek gerekir. Ama bazı aşırı yüklenmelerin ortaya çıkma olasılığını da hesaba katmamız gerekiyor. İstenen etkinin elde edilmesi için Rusya ve Türkiye’nin altyapısının, yeni uluslararası multimodal taşımacılık güzergahlarının açılmasıyla ilgili ek yüklemelere hazır olması gerekiyor. Ülkelerimiz yeni iş süreçlerini mevcut olanlara entegre edebilirse başarı garanti olur. Geçici artının yanı sıra, yeni güzergahlar üzerinden yük taşıma maliyeti mevcutlara göre daha düşük olabilir. Üçüncüsü, Asya ile Avrupa arasındaki yeni ulaşım güzergahları sayesinde yük taşımacılığının istikrarı sağlanacak, bu da küresel lojistik için çok büyük öneme sahip. Dördüncüsü de güvenliktir, özellikle de tüm güzergah boyunca korsanlık yokluğu”.

'Siyasi amaçlar ne olursa olsun Rusya ve Türkiye için anlaşmak daha ilgi çekici'

Yeni ulaşım güzergahlarının açılması sayesinde, Rusya ve Türkiye’nin uluslararası lojistik arenadaki rol ve öneminin arttığını kaydeden Belobjetskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durum, iki ülkenin ekonomik istikrarında ciddi bir faktör haline gelebilir. Rusya ve Türkiye, küresel tedarik zinciri içinde güçlerini birleştirerek uluslararası taşımacılık sektöründe ek işbirliği etkisini elde ediyor. Türkiye eşsiz bir ülke. Hem Rusya hem de Balkan ülkelerinin partneri. Bu nedenle siyasi amaçlar ne olursa olsun Rusya ve Türkiye için anlaşmak daha ilgi çekici. Türkiye kendi jeopolitik konumundan yararlanacak, biz de kendi”.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.