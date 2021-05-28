Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aktardığı İnönü anekdotu tartışma yarattı

27 Mayıs darbesinin 61. yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çevrilen Yassıada’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet İnönü’ye atfen aktardığı anekdot, tartışma konusu oldu. Tarihçiler ve o dönemi yaşayan eski CHP Başkanı Altan Öymen, İnönü’nün böyle bir konuşmasını bilmediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti'nin 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "CHP'nin 'Milli şef' diyerek yere göğe sığdıramadığı İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesinin hemen öncesinde TBMM'de yaptığı bir konuşmayı paylaşmak istiyorum" ifadesini kullanarak,Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"Buraya gelirken dışarıda Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında genç bir binbaşı vardı. Sizler, benden korkuyorsunuz ama dışarıya getirdiğiniz askerleri kumanda eden binbaşıdan da korkuyorsunuz. Korktuğunuzu, ona güvenmediğinizi ispat etmek için size şöyle bir teklifim var. Çağırın binbaşıyı, beni alıp götürmesini söyleyin. Bakalım emrinize itaat edecek mi? Size bunun aksi bir teklifim de var. Binbaşıyı ben çağırayım ve Meclis'i feshettireyim. Bunu ister misiniz? İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnönü’ye atfen aktardığı bu anekdot, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nda tartışıldı.

Bu anekdot için kim ne dedi?

Tarihçi Sinan Meydan, konuya ilişkin "Yıllardır bu konu hakkında çalışmalar yaptım. Bilinen kaynaklarda böyle bir konuşma yok. Ayrıca bu bir meclis konuşmasıysa halka açık olan tutanaklarda mutlaka olması gerekir. Binlerce tarihçi bu tutanakları çalıştı o dönemi anlatmak için. Herkesin bu kadar önemli bir konuşmayı atlamış olması çok olası değil. Bu, İnönü’nün üslubuna da hiç benzemiyor. O dönemi yaşayan Altan Öymen ile de konuştum o da çok şaşırdığını böyle bir konuşmayı hatırlamadığını söyledi" dedi.

Tarihçi Cemil Koçak ise şu ifadeleri kullandı:

"Yok diyemem var diyemem ama bu kadar sene çalıştım görmedim. Belki bir kitapta kaynağını belirtmeden birileri yazmış olabilir. Duymadım, duyan olabilir. Bizi ikna edecek şekilde ortaya koyarsa biz de çalışmalarımızda değerlendiririz."

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