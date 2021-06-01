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    Benyamin Netanyahu

    Netanyahu, 12 yıl sonra iktidarı kaybetmek üzere: Arap partileri belirleyici oluyor

    © AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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    Sputnik Türkiye
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    İsrail'de 2 yıl içinde 4. kez yapılan erken seçimde lider çıkan ancak koalisyon hükümeti kuramayan Netanyahu, 12 yıl sonra koltuğunu kaybetmek üzere. Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, 23 Mart’ta yapılan seçimlerden sonra İsrail siyasetindeki son durumu ve yeni kurulması beklenen koalisyonun ayrıntılarını Sputnik’e değerlendirdi.

    23 Mart’taki erken seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için en yüksek oy alan mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti. Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadı ve Rivlin'e görevi iade etmek zorunda kaldı.

    Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini ana muhalefet partisi Yehş Atid’in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid vermişti.

    Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) 120 sandalyeli olduğunu hatırlatarak Netanyahu’nun yeterli çoğunluk olan 61’e ulaşamadığı ve 59 sandalyede kaldığını söyledi. Molinas, bugüne gelen süreci şöyle anlattı:

    “Netanyahu, Arap partisi Raam’dan gelecek 4 milletvekili ile iktidarı alabilecekti. Bu parti, Netanyahu hükümetini dışarıdan da destekleyebileceğini ifade etmişti. Ancak kimi aşırı sağcı partiler, ‘bir Arap partisinin desteklediği koalisyona katılmayız’ diye Netanyahu’ya bayrak açtılar. Soldan da destek alamayınca hükümet kurulmadı. Yair Lapid, liberal eğilimli birisi. Onun hükümet kurma olasılığı, Netanyahu’dan çok daha azdı. Fakat bugün gelinen noktada onun da Raam Partisi’nin dışarıdan desteğine ihtiyacı var. Arap partilerinin dışarıdan desteği ile 61’e rahatlıkla ulaşabileceği görünüyor.”

    ‘Netanyahu’ya karşı inanılmaz bir karşıtlık söz konusu’

    Lapid liderliğinde kurulacak hükümetin içindeki dengelere dikkat çeken Molinas, şunları kaydetti:

    “Lapid ile birlikte hükümette yer alacak aşırı sağcı Naftali Bennett’in lideri olduğu Yamina Partisi, Batı Şeria’daki toprakların büyük bir kısmını İsrail’e katmayı programında geçiren bir parti. Bunun yanı sıra sol partiler de bu koalisyonda. Böyle bir koalisyonun ne kadar sağlıklı olabileceği konuşuluyor. Ama şu anda bütün bu aşırı sol ve aşırı sağ partilerin, Netanyahu’dan kurtulmuş olmanın motivasyonu ile detay sorunlara girmediği görülüyor. Hem sağda hem de solda 12 senedir iktidarda olan Netantahu’ya karşı inanılmaz bir karşıtlık söz konusu.”

    Bunun sebebini ise “Netanyahu’nun biraz narsist, bu işi tek ben yaparım, bu ülkede benden başka lider yok siz de benim altımda olacaksınız anlayışı” olduğunu ifade eden Molinas, “Netanyahu karşıtlığı İsrail’de sol ve sağın ilginç bir koalisyonuna dönüşüyor” diye ekledi.

    ‘Çok kurnaz ve akıllı bir politikacı’

    Şu anda bakanlıklar üzerinde pazarlıkların sürdüğünü ifade eden Molinas, “Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Rivlin’in, Lapid’e verdiği görevin süresi doluyor. Olağanüstü koşullar öne sürülerek birkaç gün uzatma alınabilir belki. Ama sanki koalisyon oluşacak gibi görünüyor. Netanyahu’nun iktidarı kaybetmemek için her türlü siyasi manevrayı yaptığı düşünülürse son dakikada yeni oluşacak koalisyonu bozmak için birtakım hamleler gelebilir. Çünkü çok kurnaz ve akıllı bir politikacı” vurgusunu da yaptı.

    ‘Türkiye’ye bakışı nötr olarak başlayacak’

    Peki, olası yeni koalisyonun Türkiye ile ilişkilere etkisi ne olur? Molinas, “Bu hükümetin Türkiye’ye bakışı nötr olarak başlayacak. Yani ne olumlu ne de olumsuz. Netanyahu’nun olumsuz bakışından ziyade koalisyonun doğası, diğer partilerin de düşünceleri gereği Türkiye’ye nötr bakacak. Bu tabii Türkiye’nin de onlara bakışına bağlı olacak” dedi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    Naftali Bennett, Filistin, Türkiye, Reuven Rivlin, Turan Salcı, İvo Molinas, Şalom gazetesi, Benyamin Netanyahu, Erken seçim, Seçim, İsrail
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