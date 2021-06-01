‘Türk şirketler Rusya’da en çok sanayi ve kalkınma alanına ilgi duyuyor’

Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) bünyesindeki Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Başkanı Arsen Ayupov, Türk şirketlerin Rusya’da en çok sanayi ve kalkınma alanında yatırımlara ilgi duyduğunu ifade etti.

Rus Sanayici ve Girişimciler Birliği bünyesindeki Rus-Türk Çalışma Grubu’nun girişimiyle Rusya’nın başkenti Moskova’da Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) avukatlık bürosu ile birlikte ‘Rusya-Türkiye: İşbirliği ve Ortaklık. Rusya’daki Türk yatırımları’ başlıklı yatırım forumu gerçekleştirildi.

Forumda Rusya ekonomisine yönelik Türk yatırımlarına ilişkin bir araştırmanın sunumu yapıldı, olası projeler görüşüldü, iki ülkenin girişimcileri arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği bünyesindeki Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Başkanı Arsen Ayupov, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili Sputnik’e bilgi verdi.

Ayupov, “Araştırmamızda son 15-20 yıldır Rusya’da yapılan Türk yatırımlarının inceledik. Hangi yatırımcıların, hangi bölgelere, hangi alanlarda yatırım yaptığını araştırma, ortaya çıkarma ve gösterme girişimini üstlendik. Hangi bölgelerin daha fazla Türk yatırımcıyı çektiğini gözler önüne serip Türk yatırımcıların daha çok hangi alanlarda yatırım yaptığını aktarmaya çalıştık. Bu etkinlikte de en büyük 10 Türk yatırımcıya ödül verdik” ifadelerini kullandı.

Ayupov, Türk girişimcilerin iki ülke arasındaki siyasi konjonktürden bağımsız olarak yatırımlarına devam ettiğini ifade etti.

Ayupov, “İkili ilişkilerdeki bazı pürüzlere rağmen bugün Türk yatırımcılar Rusya’da aktif durumda. Siyaset siyasettir, iş iştir. Birçok Türk yatırımcı bugün Rusya’da yatırım yapmaya devam etmeyi planladığını doğruladı” dedi.

Ayupov, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Araştırmamız en çok hangi alanların rağbet gördüğünü belirlememizi sağladı. Buna göre en çok ilgi gören alanlar sanayi ve kalkınma oldu. Türk şirketler inşaat kapasitesi ve inşaat alanındaki deneyimleriyle ünlü. Bu nedenle birçok Türk inşaat şirketi bugün Rusya’da sadece inşaatçı olarak değil, kalkınmacı olarak da başarı elde ediyor. Bununla birlikte çalışılan birkaç sanayi alanı var. Bunlardan biri cam sanayii ve ağırlıklı olarak Şişecam tarafından temsil ediliyor. Kastamonu Entegre, Hayat Kimya vs. gibi şirketlerin temsil ettiği kağıt ve ağaç işleri sanayii var. Bu şirketler sadece Rusya’da aktif değil, kendi alanlarında da liderler. Ayrıca Coşkunöz, Martur vs. gibi şirketlerce temsil edilen otomotiv sanayii mevcut. Bu firmalar, Türk firmaların yerli otomotiv endüstrisinde dahi belirli otomotiv aksamlarını üretmek konusunda çok rekabet edilebilir olduğunu gösterdi.”

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