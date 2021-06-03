Moskova’da Nazım Hikmet'in yaşamı ve eserlerine adanan konferans düzenlendi

Moskova’daki ‘Şairin sınırlar ve zamanın ötesinden sesi: Kültürler arası bağlamda Nazım Hikmet’in edebi mirasındaki düşünce’ başlıklı konferansı Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, Moskova’daki Nazım Hikmet Vakfı, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü ‘Rusya ve Doğu’ Kulübü organize etti.

© Sputnik / Amur Gadjiev ‘Şairin sınırlar ve zamanın ötesinden sesi: Kültürler arası bağlamda Nazım Hikmet’in edebi mirasındaki düşünce’ konferansı

Konferansta Nazım Hikmet’in şiirleri incelenerek, bu şiirlerin dünya edebiyatı ve diğer sanatların yanı sıra toplumsal düşünceye etkisi değerlendirildi. Dönem ve dönemdeki ideolojik yapı, uluslaşma süreçleri ile ulusal dilin gelişimi arasındaki ilişki üzerinde duruldu. Bununla birlikte gençlerin katılımıyla bir şiir okuma yarışması düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilim Direktörü Vitaliy Naumkin, şairden övgü ile bahsetti.

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Direktörü İgor Abılgaziyev de şairin iki ülke arasındaki beşeri alandaki dostane ilişkilerin gelişimi bakımından bulunduğu katkıları ifade etti.

Moskova'daki Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde eğitim gördüğü sırada Nazım Hikmet © Fotoğraf : Arşiv

Nazım Hikmet'in SSCB'nin en gözde izci kampı Artek'te tatilde olan çocuklarla buluşması. © Sputnik / Vladislav Mikoşa

Nazım Hikmet SSCB'de. 1956. © Sputnik / Tsesarskiy 1 / 3 © Fotoğraf : Arşiv Moskova'daki Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde eğitim gördüğü sırada Nazım Hikmet

'Rusya’da yetişen yeni gençlik tarafından Nazım Hikmet’in tanınmasını istiyorduk'

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucusu Ali Galip Savaşır da Sputnik’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır Nazım Hikmet’i mezarı başında anıyoruz, konserler yapıyoruz. Aslında çok uzun zamandır Nazım Hikmet ile ilgili buradaki gençlerle birlikte bir etkinlik düzenlemek benim idealimdi. Rusya’da yetişen yeni gençlik tarafından Nazım Hikmet’in tanınmasını istiyorduk. Bu amaçla Asya ve Afrika Enstitüsü’nden hocalarla görüştük ve uygulamalı uluslararası gençlik konferansı formatını bulduk. Bu sadece öğrencilere ve akademisyenlere açık bir konferans. İlk defa oldu ve güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum. 50’ye yakın öğrenci müracaat etti – 25 sunum yapıldı, 20’den fazla şiir okundu. Öğrencilerin bu formatta katılıyor olması, çok büyük bir başarı. Tabi bu başarı, buradaki eğitim kurumlarının bize verdikleri büyük katkılarıyla ulaşılabildi. Rusya’daki gençlerin Nazım Hikmet’e bu kadar büyük ilgi göstermelerini aslında beklemiyordum. Katılımcılar sadece Moskova’dan değil, St. Petersburg, Kazan, Çelyabinsk, Rostov-na-Donu ve Rusya’nın diğer şehirlerinden geldi. Çok hoşuma gitti ve çok gururlandım. İnşallah devamı gelecektir ve konferans kurumsal bir yapıya dönecektir”.

Çeviren: Tuğba Bolat

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