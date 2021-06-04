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    İstanbul’da normalleşme sonrası sanat fuarı: Çok sayıda Rus sanatçının eserleri de sergileniyor

    İstanbul’da normalleşme sonrası sanat fuarı: Çok sayıda Rus sanatçının eserleri de sergileniyor

    © Sputnik / Onur Özovalı
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    Heykelden ebruya kadar binlerce eserinin sergilendiği Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Etkinlikte Erken Sovyet ekolünden sanatçılar da dahil çok sayıda Rus sanatçı da eserleriyle yer alıyor.

    Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen, yerli ve yabancı sanatçıların heykelden ebruya kadar binlerce eserinin sergilendiği Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 1-6 Haziran tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak. 

    Kamusal alan ve mekanlarda sanatın konuşulduğu, tartışıldığı ve paylaşımda bulunulan bir platformu sağlamayı amaçlayan fuarda yer alan yüzlerce sanatçı arasında Rus sanatçılar da bulunuyor.  Etkinlikte binlerce eserle katılım sağlıyor. Eserler arasında ise heykel, resim, ebru gibi birçok sanat ürünü bulunuyor.

    • Heykelden ebruya kadar binlerce eserinin sergilendiği Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.
      Heykelden ebruya kadar binlerce eserinin sergilendiği Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.
      © Sputnik / Onur Özovalı
    • Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 1-6 Haziran tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak.
      Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 1-6 Haziran tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak.
      © Sputnik / Onur Özovalı
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    © Sputnik / Onur Özovalı
    Heykelden ebruya kadar binlerce eserinin sergilendiği Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

    ‘Doğduğumdan beri çok kültürlü hissediyorum, eserlerimde Rus, Türk ve Tatar kültürü izleri var’

    Fuarda eserleri sergilenen Rus sanatçılardan biri olan Aygül Okutan, Sputnik’e yaptığı açıklamada yapıtlarında pek çok kültürden esinlendiğini anlattı. “Ben zaten doğduğumdan beri kendimi çok kültürlü hissediyorum” diyen sanatçı şunları söyledi: 

     “Şimdi de buna ekstra bir durum eklendi. Çünkü başka bir ülkede, İstanbul’da yaşıyorum. Rus ve Tatar kültürleri iç içe iki farklı kültür. Çocukluğumda iki başka dille büyüdüm farklı dualar duydum. Anneannem farklı dua ediyor, babaannem farklı dua ediyordu. Daha sonra anladım ki ikisi de aynı şeyi iki farklı lisanda söylüyordu. Bu benim için çok büyük bir kazançtı. Çünkü anladım ki insanların ruhu aynı. Bu durum benim hayatıma çok şey kattı. Başka bir ülkeye yeni bir kültüre taşınırken olumlu birçok etkisiyle karşılaştım. Bu çok büyük bir hediyedir benim için. Tataristanlı olduğum için Türkiye’nin ve bu kültürün bana çok yakın geldiğini de söyleyebilirim. Çünkü aynı zamanda Türk de olarak diğer Tataristanlı arkadaşlarımda da bunu görüyorum.  O yüzden tablolarımda bu kültüre bağlı hibrit izlerden söz edebiliriz.” 
    Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda eserleri sergilenen Rus sanatçılardan biri olan Aygül Okutan
    © Sputnik / Onur Özovalı
    Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda eserleri sergilenen Rus sanatçılardan biri olan Aygül Okutan

    ‘Yaşamaya devam etmek ve üretmek gerekiyor, sanata ve paylaşıma ihtiyacımız var’

    Koronavirüs pandemisinin sanatçıları dünyanın geri kalanı gibi etkilemediğini, üretmek için zaten ‘içe dönmeleri’ gerektiğini söyleyen Okutan “Atölyemizde sanatımızla baş başa kalabildik. Çünkü diğer aktif durumumuzda sanatçı sergilere katılmak zorunda. Sürekli yeni bir şey üretiyorsun ve büyümeye çalışıyorsun. Ama pandemi sürecinde biz daha yavaşlayıp rahatlamayı da öğrendik. Fiziksel ve düşünsel anlamda rahatladığımızı söyleyebilirim. Pandemiden önce devamlı seyahat yapıyordum ancak bu pandemi dinlencesi bana çok iyi geldi diyebilirim. Ama hissediyorum ki sanat dünyasında pandemi bitti. Çünkü her taraftan teklif geldiğini gördük. Yaşamaya da devam etmek ve üretmek gerekiyor. Açılışımızda da çok büyük sanatçılar geldi ve insanlar pandemiden korkmadan buradaydılar. Herkes nasıl mutluydu ve ne kadar neşeliydi bunu gördük. Çünkü sanata ve paylaşıma ihtiyacımız var” dedi.

    Erken Sovyet ekolünden sanatçılar da var 

    Okutan’a bu organizasyonda diğer Rus arkadaşları da eserleriyle eşlik ediyor. Moskova’dan gelen sanatçıların ikisi realizm akımından, biri erken Sovyet dönemi ekolünden ressamlar olduğu gibi Sovyetler döneminde yetişmiş Azeri ve Kırgız sanatçılar da fuara sergileriyle katkı sağlıyorlar.

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    Etiketler:
    Resim sergisi, Resim, Ebru, Heykel, Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, Fuar, Sergi, Sovyet, İstanbul, Aygül Okutan, Sanat, Rusya, Türkiye
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