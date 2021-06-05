Diyarbakır’da, 6 yıl önce IŞİD saldırısında yaşamını yitirenler anıldı

7 Haziran 2015 yılı genel seçimler öncesi Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5 Haziran’da Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlediği seçim mitingine yönelik IŞİD’in bombalı saldırısında yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.

Yaşamını yitirenlerin aileleri, yaralananlar ile HDP’li yöneticiler, 6 yıl önce bombaların patladığı ve 5 kişinin yaşamını yitirip 400’ü aşkın kişinin yaralandığı İstasyon Meydanı’nda bir araya geldi. Anmanın yapıldığı alanda polis, eğitimli köpeklerle bomba araması yaptı.

‘6 yıl geçti, hiçbir ilerleme olmadı’

Patlamanın gerçekleştiği trafo önünde açıklama yapan HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyat Ceylan, "Bugün 5 haziran saat 17.00. Bugün 5 Haziran katliamının yıldönümüdür. 5 barış güvercini arkadaşımızı saygıyla anıyoruz. Bir kez daha ailelerimize baş sağlığı diliyoruz. 6 yıl katliamın üzerinden geçti. Hiçbir ilerleme olmadı. Geçtiğimiz yıl katliamla ilgili neyi dile getirdiysek bu yıl da aynı şeyi dile getiriyoruz. Bombayı patlatanlardan bazıları ceza aldı, bazıları beraat etti ama bombayı onlara patlatanlar, onlara yardımcı olanlar, onları teşvik edenlerden hiç kimse mahkemeye çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da, HDP’nin 2015 yılında düzenlediği seçim mitingine yönelik IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırıda yaşamını yitirenler düzenlen törenle anıldı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’da, HDP’nin 2015 yılında düzenlediği seçim mitingine yönelik IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırıda yaşamını yitirenler düzenlen törenle anıldı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’da, HDP’nin 2015 yılında düzenlediği seçim mitingine yönelik IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırıda yaşamını yitirenler düzenlen törenle anıldı. © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 3 © Sputnik / Sertaç Kayar Diyarbakır’da, HDP’nin 2015 yılında düzenlediği seçim mitingine yönelik IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırıda yaşamını yitirenler düzenlen törenle anıldı.

‘Barışa ve demokrasiye saldırdılar’

Ceylan şöyle devam etti: "Biz ısrarla barış güvercinlerimizi unutmayacağız ve her zaman onların adalet ve hukuklarının takipçisi olacağız. Bir kez daha ısrarla şunu söylüyoruz, katliama sebep olanlar, bu katliamda parmağı olanlar, katliamı bilip engellemeyenler mahkeme önüne çıkıp hakkettikleri cezayı alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız barış, demokrasi içindir. Can veren arkadaşlarımız o gün barışın ve demokratik siyasetin sesini yükseltmek için buraya gelmişlerdi. Onlara saldıranlar, onları katledenler, özgürlüğe, barışa, demokrasiye saldırdılar."

Açıklamanın ardından, patlamanın olduğu trafo önüne karanfiller bırakıldı.

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