Kayıt
20:26 07 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kürşat Tüzmen

    Eski Bakan Tüzmen ve 12 yüzücü Rusya’dan Türkiye’ye yüzecek: ‘Biraz yorulacağız ama tamamlarız’

    © AA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 196
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1044677358_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_48eb9c3d91499df1e1fe7cf72c08cc02.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202106071044677534-eski-bakan-tuzmen-ve-12-yuzucu-rusyadan-turkiyeye-yuzecek-biraz-yorulacagiz-ama-tamamlariz/

    Türk ve Rus sporcular, Kovid-19 sürecinde zorlu mücadele veren sağlık çalışanlarına destek için 13 Haziran’da Rusya’nın Soçi kentinden Giresun’a 320 kilometre boyunca rekor niteliği taşıyan bir yüzme etkinliğine imza atacaklar. Yüzücüler arasında bulunan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, etkinliği Sputnik’e anlattı.

    Türkiye ve Rusya’dan çeşitli kurum ve kuruluşların ortaklığında düzenlenen etkinlikte 10 Türk ve 3 Rus sporcu yer alacak. Yüzme sporunda bir ilkin gerçekleşeceği belirtilen maratonda sporcular, Karadeniz sularında 110 saat kulaç atarak ve günde 2’şer kez suya girerek, 320 kilometre mesafeyi yüzecek.

    ‘Karadeniz’de hem huzur hem de barış düşündüğümüzü belirtmek istedik’

    Etkinliğin ayrıntılarını ve önemini Sputnik’e anlatan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen,Çeşitli çalışmalardan sonra bu etkinlik için en doğru güzergâhın Soçi-Giresun, en doğru ayın da Haziran olduğunu kararlaştırdık” diyerek şunları ekledi:

    “Bu etkinliğin çalışmaları bir sene öncesinde başladı. Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını gördük. Hiç olmazsa onların bu kadar özverili ve fedakâr çalışmalarının bir başlığı olsun istedik. Biz de bu yapacağımız maratonu onlara atfettik. Aynı zamanda Karadeniz’de hem huzur hem de barış düşündüğümüzü belirtmek istedik. Bu etkinliği Rusya ile beraber düzenliyoruz. Rusya’daki spor bakanlığı, yüzme federasyonu ve Rus yüzücülerin içinde olduğu bir etkinlik. Sporcularımıza sağlık kontrolleri yapılacak. İki ülkenin de sağlık güvenliğini, sporcu güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atmadan, bu etkinliği gerçekleştireceğiz.”
    Dünyada bir ilk: Rusya’dan Türkiye’ye sağlık çalışanlarına destek için yüzecekler
    © DHA
    Dünyada bir ilk: Rusya’dan Türkiye’ye sağlık çalışanlarına destek için yüzecekler

    ‘Soçi’den Giresun’a doğru ilk çıkışı ben yapacağım’

    Karadeniz, sert hava koşulları ile biliniyor. Tüzmen, bu konuda endişesi olup olmadığına dair soruya şöyle yanıt verdi:

    “Karadeniz’den tek parça çıkacağımıza dair herhangi bir kaygımız yok. Akdeniz’deki canlı türleri biraz daha farklı, oradan tek parça çıkamayabilirsiniz. Ama Karadeniz’in dalgaları büyük, mevsimsel dalgalanmaları hesaplayarak biz bu zamanı seçtik. Ancak eğer çok fazla fırtına veya rüzgar olursa çok zorlar bizi. Ama yüzücülerimizin hepsi milli yüzücü. Benzer parkurlar hiç yapılmadı, dünyada ilk defa bu kadar uzun maraton oluyor. Biraz yorulacağız ama tamamlarız diye düşünüyorum. 320 kilometreyi yüzücüler arasında paylaşacağız. Her bir yüzücü bir saat aralıklarla atlayacak. Devamlı suda yüzücümüz olacak. Böylelikle gece ve gündüz bütün yüzücüler eforlarını son noktasına kadar göstererek bu etkinliği tamamlamaya çalışacaklar. Kısmet olursa Soçi’den Giresun’a doğru ilk çıkışı ben yapacağım.”

    ‘İki ülkenin dostluğunun güzel bir simgesi olacak’

    Tüzmen, bu etkinliğin Türk-Rus dostluğuna katkıları olmasını temenni ettiğini belirterek şunları ifade etti:

    “Sadece Rusya ile ticaret hacmimiz 20 milyar doların üzerinde. Ama bunun çok daha fazla olması lazım. 100 milyar dolar seviyesine rahatlıkla çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bizim bu faaliyetlerimiz iki ülkenin dostluğu ve sağlık çalışanlarına verdiği önemin güzel bir simgesi olacak.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    ‘Rusya-Türkiye ilişkileri klasik diplomasi açısından örnek teşkil ediyor’
    Rusya Tur Operatörleri Birliği: 'Türkiye yasağı' turizm sektörü için şok yarattı, 533 bin kişi tur satın almıştı
    Rusya ve Türkiye Suriye’de devriye eğitimi gerçekleştirdi
    Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş, Rusya-Türkiye İş Konseyi Resmi Temsilcisi statüsünü aldı
    Rusya Turizmciler Birliği, Başbakan Yardımcısı Golikova'dan Türkiye uçuşlarının akıbeti hakkında bilgi istedi
    Etiketler:
    Turan Salcı, Hemşire, Doktor, pandemi, Sputnik, Kürşad Tüzmen, Yüzme, Yüzücü, Giresun, Soçi, Sağlık çalışanı, Sağlık, Kovid-19, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7’si halka kuyruklu, 2’si kırmızı yakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 30’a ulaştı.
    Bursa Hayvanat Bahçesi'nde lemur sayısı 30'a yükseldi
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet