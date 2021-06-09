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    tabanca / silah

    ABD’de bireysel silahlanmadaki artış, Türkiye’den silah ihracatını da artırdı

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    Türk savunma ve havacılık sanayinin ABD’ye yönelik ihracatı, 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 65.8 arttı. Bunun sebebi olarak ise Kovid-19 döneminde ABD’de artan sosyal ve ekonomik problemler ile Biden yönetiminin silahlanmaya kısıtlama getirme beklentisine bağlı olarak Türkiye’den tabanca ihracatının daha da artması gösteriliyor.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatı, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 65.8 artarak 476 milyon 173 bin dolar olarak gerçekleşti.

    Türkiye’den ABD’ye yapılan savunma ihracatının önemli bir kalemi de tabancalar. Canik markasıyla ABD’ye tabanca ihracatı yapan Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral da ABD’nin iç politik gelişmelerinin silah satışlarını artırdığını kaydetti. Basın açıklaması yayınlayan Aral,Sivil silahlanma konusunda ABD’de önemli bir hareketlenme var. ABD’ye satışlarımız 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı” dedi.

    ‘Silahlanmaya kısıtlama gelecek kaygısı arttı’

    Salgının getirdiği ekonomik-sosyal problemlerin ve Amerika’daki seçimlerin sivillerin silah sahibi olma isteğini artırdığını söyleyen Aral, şunları ekledi:

    “Amerika Birleşik Devletleri’nde silahlanma hakkı, anayasal bir hak. Pandemi döneminde artan ekonomik sıkıntılar, işsizlik, artan suç oranları ve diğer sosyal problemler halkın silahlanmasına sebep oldu. Silah ve mühimmat satışlarına talep arttı. Can güvenliklerinin, ailelerinin ve evlerinin güvenliğinin tehdit altında olduğunu hissettikleri anda, daha önce bizim müşterimiz olmayan bir kitle silah edinmeye başladı. Bu süreç 2020 yılının Şubat ayından beri devam ediyor. Ayrıca Amerika’da devam eden seçim süreci sonunda Demokratların Beyaz Saray ve Senato’da üstünlük sağlamış olmaları; halkta silahlanmaya bir kısıtlama gelecek kaygısını artırdı. Bu da insanların silaha olan ilgisini yükseltti.”

    ‘Deyim yerindeyse ‘kapış kapış’ gidiyor’

    Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin de konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Türkiye, son yıllarda hafif silah alanında da önemli atılımlar gerçekleştirdi” dedi ve şunları ekledi:

    “Türk şirketlerin ürettiği tabancalar ve piyade tüfekleri, ABD’de deyim yerindeyse ‘kapış kapış’ gidiyor. ABD’li kullanıcılar, hem kaliteleri hem de ucuz olmaları sebebiyle Türk silahlarına yönelmiş durumda. Tabii burada kullanıcılardan kasıt, kolluk kuvvetlerinden daha çok siviller. Bilindiği üzere ABD’de siviller, uçaksavar dahi tedarik edebiliyor. Böyle bir ortamda bireysel silahlanma, oldukça artmış durumda. Bireysel silahlanmadaki artış, Türk silahlarına yönelik ilgiyi de arttırıyor. Türkiye, her yıl onlarca milyon dolarlık silahı ve mühimmatı ABD’ye ihraç ediyor.”

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    Etiketler:
    Anıl Şahin, Utku Aral, Turan Salcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İhracatçılar Meclisi, Joe Biden, Kovid-19, Bireysel silahlanma, Silahlanma, ihracat, ABD, Türkiye, Havacılık, Savunma
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