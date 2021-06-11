Kayıt
14:25 11 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    s-400

    Erdoğan-Biden zirvesinde S-400 konusunda bir adım bekleniyor mu?

    © AA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 56
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044709698_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_750c659ac7022446ffdd15e6c4a17c27.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202106111044709742-erdogan-biden-zirvesinde-s-400-konusunda-bir-adim-bekleniyor-mu/

    Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri 14 Haziran’daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme çizilecek. Masadaki en önemli konuların başında ise S-400’ler geliyor. ABD’de yaşayan Dış Politika Analisti Ali Çınar, görüşme öncesi son durumu Sputnik’e anlattı.

    Erdoğan-Biden buluşmasına günler kala pazarlık iddiaları da gündeme yansıyor. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat’ın köşe yazısına göre; Amerikan yönetimi Türkiye’den S-400’leri aktive etmediğine ve etmeyeceğine ilişkin yazılı bir taahhüt istiyor. S-400’lerin aktive edilmediğinin denetiminin de Amerikan askeri uzmanları tarafından yapılacağı iddia ediliyor. ABD yönetimi Türkiye’ye yönelik yaptırımların son bulması için bu yazılı taahhüdü Kongre’ye sunmayı planlıyor.

    Dış Politika Analisti ve Gazeteci Ali Çınar, bu iddia üzerine yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 almasından beri tüm resmi yetkililer geri adım atmayacaklarını ve net şekilde taviz verilmeyeceğini dile getirdiler. Aynı şekilde CAATSA’da S-400 hava savunma füze sisteminin tamamen Türkiye topraklarında çıkması şartı da var. O nedenle ABD’nin kontrolünde kalmasını Biden yönetimin çok sıcak bakacağını tahmin etmiyorum zira birçok Kongre üyesi net şekilde Türkiye’ye, ‘S-400’den vazgeç’ mesajını iletmişlerdi” dedi.

    ‘Yaptırımlar, Türk savunma sanayisinin daha da güçlenmesini sağladı’

    Çınar ayrıca, “Biden-Erdoğan görüşmesine, S-400 konusunda, Başkan Biden’a farklı öneriler sunulabilir ya da tekrar ikna etmeye yönelik pozisyon alınabilir. Ancak her halükârda bu sorunun 14 Haziran’dan sonra da masada kalacağını tahmin ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

    Eğer Türkiye S-400’de geri adım atarsa, iç kamuoyuna tabii ki nedenlerini anlatması gerekiyor” diyen Çınar, şunları ekledi:

    “Bir noktayı unutmamakta fayda var; S-400 konusu sadece ABD için değil NATO açısından da sıkıntılı olduğu hep söylendi. Şu zamana kadar hiçbir NATO üyesi, ‘Evet Türkiye haklıdır, S-400’ü NATO sistemleri dışındaki alanlarda kullansın’ demedi. Türkiye’ye NATO’dan gelecek yoğun baskılar, Rus savunma sisteminden vazgeçmesinde daha çok etkili olabilir. Ancak genel olarak Türkiye’ye yaptırımları ki bunu 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Türkiye’ye uygulanan askeri ambargolarda gördük, Türk savunma sanayisini daha da güçlenmesini sağladı. Yaptırımların orta ve kısa vadede hiçbir faydası kimseye yok.”

    ‘Toplantı kötü geçmez ama büyük sonuçlar da beklemeyelim’

    Erdoğan-Biden zirvesinden ‘somut’ bir sonuç beklemediğini ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

    “Kesinlikle diyalog ve iki liderin yüz yüze görüşmesi değerli. Bu toplantı, Türk-Amerikan ilişkilerinin de yönünü belirleyecek çünkü ortak çıkarlardan çok anlaşılamayan sorun var. Ticaret hacminin artırılması ve Afganistan’da Türkiye ve ABD’nin aynı safta olması dışında büyük sorunlar bulunuyor. Öncelikle güven sorunun çözülmesi lazım, bu toplantı birbirlerini çok eskiden beri tanıyan liderlerin buluşmasında önemli olacak. Bir saat civarında bir toplantı olacağı belirtiliyor. O nedenle iki liderin ekipleri daha önceden konuşulacak konuları hazırlamış oldukları varsayarsak, ana sorunlar üzerinde çözüm yolları daha çok konuşulur. Tahminen bu toplantının takibi için ardından çalışma grupları kurulacak. Özetle toplantı kötü geçmez ama büyük sonuçlar da beklemeyelim.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: S-400 tehditleri umurumuzda olmadı, kendi güvenliğimiz için devam ettik
    ABD Dışişleri: S-400 alımı, Türkiye'nin NATO taahhütleriyle çelişiyor
    Katar: Rusya ile S-400 görüşmelerinde ilerleme kaydedilmedi
    Hande Fırat, Erdoğan-Biden görüşmesini yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkisini telefonda gösterdi
    Acet: Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili üst düzey isim, 'Çok gerilmedik, Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi' dedi
    Etiketler:
    Turan Salcı, Hande Fırat, Yaptırım, ABD yaptırım, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA), NATO, Ali Çınar, analist, Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, ABD, Türkiye, S-400
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet