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    Bodrum, plaj, tatil

    Kazakistan Ulusal Turizm Şirketi: Bodrum, Türkiye'nin parlak incisi haline geliyor

    © AA / Ali Ballı
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202106111044714098-kazakistan-ulusal-turizm-sirketi-bodrum-turkiyenin-parlak-incisi-haline-geliyor/

    Türkiye ile Kazakistan arasında turizm alanındaki ilişkilerin nasıl geliştiğine ilişkin bilgi veren 'Kazakh Tourism' Ulusal Şirketi CEO'su Yerkinbayev, iki ülkeyi akrabalık bağlarının birleştirdiğine dikkat çekti.

    Global Turism Forum Bodrum'a katılan 'Kazakh Tourism' Ulusal Şirketi CEO'su Yerjan Yerkinbayev, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın, karantinalar ve kısıtlamalar yumuşatıldıktan hemen sonra Türkiye ile uçuşları açan ilk ülkelerden biri olduğunu kaydederek, "Bu şunu gösteriyor ki, elbette iş turizmi de var, ama genel olarak zihniyet benzerliği ve akrabalık ilişkileri, karşılıklı sevgi bunu talep ediyordu ve bugün hava ulaşımı var ve başarılı bir şekilde çalışıyor. Her iki ülkenin havayolu şirketleri talebe yetişemiyor" dedi.

    Ülkesinde Türk yatırımlarının geliştiğine işaret eden Kazakistan temsilcisi, iki ülkenin hiçbir zaman birbirini rakip görmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Turizm alanında ortaklaşa Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında devasa yeni bir plaj alanı inşa etmiş olmamız ve bu plajın oldukça yüksek seviyede olması bunu gösteriyor. Ayrıca Türk otel zinciri Rixos Hotels’in orada geçen yıl otel açtı. Onlar, bunun rekabet oluşturacağını anlıyorlardı, zira Ruslar Antalya yerine Kazakistan’a gidebilir, buna rağmen Türk markası başarıyla açıldı. Bu yıl büyük Fairmont oteli daha açılıyor, plajın bulunduğu bölgede golf sahası, Disney Land’ın benzeri ve diğer tesisler açılıyor. Yani turizm tesis ortaya çıktı ve Türk meslektaşlar kıskanma ve rekabet bir yana, aksine bize bu konuda yardım etti."

    Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev, Rus-Türk ortak yatırım projesi olan çok fonksiyonlu spor ve eğlence kompleksi Bodrum Arena’nın yapımıyla ilgili detayları paylaştı.
    © Sputnik
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    İş birliğine bir diğer örnek olarak ortaklaşa inşa edilen yeni şehri gösteren Yerkinbayev, "Aslında eski bir şehir, 5. yüzyıla ait. Türkistan. Ama bir yıl içinde tamamen yeniden rekonstrüksiyonunu yaptık ki, en yüksek modern turizm standartlarını karşılasın. Bugün Türkistan şehri, türbelerin yanı sıra, çok geniş bir otel yelpazesi ve turistlerin ihtiyaç duyduğu her şeyi sunuyor. Çok güzel yeni altyapı, mimari. Tüm Türkler hep birlikte Türkistan’ın Türk dünyasının başkenti olduğunu kabul ediyorlar ve bu yönde Türkiye’den büyük bir turist akışı bekleniyor. Türkistan’daki yeni havalimanının Türkiye’deki şehirlerle hava ulaşımı var. Her iki yönde uçaklar başarıyla uçuyor" ifadelerini kullandı.

    Aralarındaki iş, dost ve akraba ilişkilerinin yanı sıra, şimdi turizm ilişkilerinin de hızla geliştiğini söyleyen işadamı, Türkiye ve Kazakistan’ın birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu söyledi.

    Ülkesinin Türkiye’nin deneyimini benimsediğini kaydeden Yerkinbayev, "Onlar bize her konuda destek oluyor, eksikliklerimizi kapatıyor. Türkiye sadece güzel binaların yapımında değil, aynı zamanda turizm geliştirme konusunda da devasa deneyim ve bilgiye sahip. Bunu ders olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.

    Kazakistan’dan çok sayıda turistin geleneksel olarak Türkiye’yi ziyaret ettiğini kaydeden Yerkinbayev, "Rus turistler gibi biz de her şey dahil konsepti için de bu destinasyonu seviyoruz. Kazakistan’dan Türkiye’ye giden turist sayısı, Türkiye’den güzel dağlarımızı gezmek için gelen turist sayısıyla kıyaslanamayacak kadar fazla, ama biz üzülmüyoruz" dedi.

    © AA
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    Pandeminin, Kazakistan’daki turizm sektörünü etkilediğini anlatan yönetici, "Pandemiden önce Kazakistan’a yaklaşık 9 milyon yabancı turist gelirdi. Şimdi bu rakam 2 milyona düştü. Oysa biz pandemi sırasında ne kapalı ülke değildik, misafirlerimizi ağırlıyorduk ve giriş için özel izin veriyorduk. Buna rağmen diğer tüm ülkeler gibi Kazakistan da çok büyük akış kaybetti. Şimdi bunun mutlu bir sona yaklaştığını ve Kazakistan'daki yeni destinasyonların yeni turistleri ve Türkiye’den yeni tesisler çekeceğini hissediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    Gelecekte Bodrum’un popülaritesinin Antalya’yı geçeceği tahmininde bulunan Yerkinbayev, bu konuda şu yorumda bulundu: "Bugün Bodrum hakkında çok şey söylendi. Bodrum gerçekten Türkiye’nin parlak bir incisi haline geliyor. Bodrum’un popülaritesinin yakında Antalya ve Türkiye’deki diğer turistik yerlerin popülaritesini geçeceğini düşünüyorum."

    Sohbetin sonunda yeni turizm sezonundan beklentilerini paylaşan Kazakistan temsilcisi, "Kesinlikle büyüme olacak. Bu yakınlarda, bu yıl İstanbul üzerinden değil doğrudan Antalya’ya seferin başlatılması konusu görüşüldü. Kazakistan’da içe yönelik turizmi geliştirmek için uğraşan bizler dahi, hepimiz hep birlikte bu fikre destek verdik, çünkü Kazakistanlılar Antalya’yı seviyor. Üstelik pandemi nedeniyle uzun süredir evde oturan insanların büyük kısmı Akdeniz ve Ege’yi özledi. Bu yıl Türkiye’ye giden Kazakistanlı sayısı daha fazla olacak, tabii havayolu şirketleri bu talebi karşılayabilecekse" diye kaydetti.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Bodrum, Türkiye, Turist, Kazakistan, Global Turism Forum, Kazakh Tourism, Yerjan Yerkinbayev
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