Çad Turizm Bakanı: Türkiye'nin deneyimi, Çad'da turizmi geliştirmeye yardımcı olacak

Türkiye'yle özellikle turizm alanında çok iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Çad Turizm Bakanı Fayçal Ramat Issa, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerçekten de en iyi seviyede olduğunu vurguladı. Issa, Türkiye'nin deneyiminin Çad'da turizmi geliştirmeye yardımcı olacağını vurguladı.

Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi'nde Sputnik'e konuşan Issa, Türkiye ile Çad arasında turizm alanındaki ilişkileri değerlendirdi.

'Çok sayıda vatandaşımız tedavi olmak için Türkiye'ye geliyor'

Issa, "Türkiye'yle özellikle turizm alanında çok iyi ilişkilere sahibiz. İlişkilerimiz gerçekten de en iyi halinde. Çad vatandaşları, hem sağlık hizmetleri hem de ticaret için sıkça Türkiye'ye geliyor. Sağlık alanını ele alacak olursak, çok sayıda vatandaşımız tedavi olmak için Türkiye'ye geliyor. Sağlık turizminin patlama yaptığını söyleyebilirim" dedi.

Türkiye ile Çad arasındaki havayolu işbirliğinin güncel durumunu değerlendiren Issa, Türk Hava Yolları'nın N'Djamena ile İstanbul arasında doğrudan uçuşlar, ayrıca aktarmalı uçuşlar düzenlediğini, haftada 2-3 uçuş yapıldığını kaydetti.

'Forumdan sonra Türkiye'yle birçok projemiz olacağını düşünüyorum'

Türkiye ve Çad arasındaki işbirliği perspektiflerine ve ortak projeler gerçekleştirme imkanına dikkat çeken Issa sözlerini şöyle sürdürdü: "Forumdan sonra Türkiye'yle birçok projemiz olacağını düşünüyorum, birçok anlaşma mevcut. Türkiye ile Çad arasında yüzyıllık ilişkiler var. Çad'ın bazı kentlerinde Türklerin varlığı dikkat çekiyor ve uzun süredir devam ediyor. Bu, ilişkilerimizin çok eskiye dayandığını gösteriyor. Türkiye'nin turizm alanında büyük deneyimi var ve bu, bize turizmimizi geliştirmede yardım edebilir. Türkiye'yle ilişkilerimiz uzun süre daha devam edecek."

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