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    'Rusya rezervlerinin dolardan arındırılması küresel eğilimi yansıtıyor'

    © Sputnik / Alexandr Demyanchuk
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202106181044761543-rusya-rezervlerinin-dolardan-arindirilmasi-kuresel-egilimi-yansitiyor/

    Rusya'nın, rezervlerindeki doları diğer para birimleriyle ikame etmesini değerlendiren Rus uzman Belçuk, bu politikanın dünyadaki genel eğilimi yansıttığını ifade etti.

    Rusya, rezervlerindeki doların payını azaltarak başta yuan ve euro olmak üzere diğer para birimlerine geçiyor.

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Dış Ticaret Akademisi Dünya ve Ulusal Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aleksandr Belçuk, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Rusya rezervlerinin alternatif para birimlerine aktarma eğilimi büyük ölçüde ABD'nin doları siyasi etki aracı olarak kullanmasından kaynaklanıyor. ABD'nin bu eylemleri, dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiye sahip. Dünya sisteminin çok kutupluluğu bundan zarar görüyor" yorumunda bulundu.

    © Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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    Belçuk, "Yani Rusya’nın, doların payını alternatif para birimleri lehine azaltması, her şeyden önce, Batı yaptırımlarının genişletilmesi durumunda, devletin kendisini rezervlerine el konulmasına karşı güvene alma isteği. Bu koşullar ışığında, Rusya, Ulusal Varlık Fonu'ndaki kaynakları için yatırım risklerini çeşitlendirme politikasını geliştirdi ve hayata geçirmeye başladı. Rusya Maliye Bakanlığı, bu yılın başında, Ulusal Varlık Fonu'nun döviz yapısını yeni parametrelere getirmek için gerekli dönüştürme işlemlerini tamamladı" diye konuştu.

    "Diğer yandan Rusya rezervlerindeki Amerikan para biriminin payını azaltma eğilimi, uluslararası ticaretteki değişikliklerle de ilgili" diyen uzman, "Örneğin, Rusya-Çin ticaretindeki büyüme, yuanın Ulusal Varlık Fonu'nun döviz yapısına dahil edilmesine yol açtı. Bu eğilim, ekonomik açıdan oldukça doğru" değerlendirmesini yaptı.

    Belçuk, "Ulusal Varlık Fonu'nun döviz yapısında yapılan değişikliğin, küresel eğilime uyduğu gerçeğini de dikkate almak gerekir. Zira ülkeler, varlıklarını değer kaybına karşı korumak amacıyla rezervlerini düşük enflasyona sahip ülkelerin para birimlerinden oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Yaptırım, Yuan, Euro, Ruble, Rezerv, Dolar, Rusya, Aleksandr Belçuk
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