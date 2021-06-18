'Rusya rezervlerinin dolardan arındırılması küresel eğilimi yansıtıyor'

Rusya, rezervlerindeki doların payını azaltarak başta yuan ve euro olmak üzere diğer para birimlerine geçiyor.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Dış Ticaret Akademisi Dünya ve Ulusal Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aleksandr Belçuk, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Rusya rezervlerinin alternatif para birimlerine aktarma eğilimi büyük ölçüde ABD'nin doları siyasi etki aracı olarak kullanmasından kaynaklanıyor. ABD'nin bu eylemleri, dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiye sahip. Dünya sisteminin çok kutupluluğu bundan zarar görüyor" yorumunda bulundu.
"Diğer yandan Rusya rezervlerindeki Amerikan para biriminin payını azaltma eğilimi, uluslararası ticaretteki değişikliklerle de ilgili" diyen uzman, "Örneğin, Rusya-Çin ticaretindeki büyüme, yuanın Ulusal Varlık Fonu'nun döviz yapısına dahil edilmesine yol açtı. Bu eğilim, ekonomik açıdan oldukça doğru" değerlendirmesini yaptı.
Belçuk, "Ulusal Varlık Fonu'nun döviz yapısında yapılan değişikliğin, küresel eğilime uyduğu gerçeğini de dikkate almak gerekir. Zira ülkeler, varlıklarını değer kaybına karşı korumak amacıyla rezervlerini düşük enflasyona sahip ülkelerin para birimlerinden oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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