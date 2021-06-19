Kayıt
09:57 19 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Viktor Matis

    Macaristan Büyükelçisi Mátis’den ‘Kabil Havalimanı’ değerlendirmesi: Afganistan’da barış istiyoruz

    © AA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044168935_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_f82b60d44651e74e5db67586cddcb187.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202106191044769250-macaristan-buyukelcisi-mtisden-kabil-havalimani-degerlendirmesi-afganistanda-baris-istiyoruz/

    Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, askeri ve kültür boyutlarında her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Macaristan Büyükelçisi Viktor Mátis, Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanmasından, Macaristan’ın Türk savunma sanayisine ilgisine kadar birçok konuda Sputnik’e açıklamalarda bulundu.

    Gündemdeki en önemli konulardan biri, ABD’nin 11 Eylül’de Afganistan’dan çekilmesinin ardından Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanması. Türkiye, bu güvenliği sağlamak için birçok platformda talebini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından “(Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması) Pakistan'ı yanımıza alma düşüncemizi, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine (Biden) söyledik" ifadelerini kullandı.

    ‘Afganistan’da barış istiyoruz’

    Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Büyükelçi Mátis, Macaristan’ın bu güvenliğe dahli konusunda şunları söyledi:

    “Şu anda çok yeni bir konu. Geçen hafta pazar akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ikili bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmeden sonra Erdoğan ve Biden bir araya geldi. Planlamalar devam ediyor, şu anda ortada somut bir anlaşma yok. Ama bu çok önemli bir konu. Afganistan’ın barışı için Türkiye, Macaristan, ABD ve birçok ülke yıllar boyunca çalıştı. Ben de eskiden Afganistan’a akredite olmuş bir büyükelçi olarak diyebilirim ki; Afganistan’da barış istiyoruz. Çünkü olmuyorsa yeni bir göçmen dalgası beklenebilir. Bu konuda görüşmelerin en üst düzeyde devam etmesini bekliyoruz.”

    Macaristan SİHA alacak mı?

    Türkiye’de üretilen Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) son dönemde birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya’nın Bayraktar TB2 SİHA tedarik etme kararının ardından Letonya’dan da benzer sinyaller geldi. Macaristan’ın ismi de SİHA talep etmesi düşünülen ülkeler arasında geçiyor. Büyükelçi Mátis, “Bu konuda şu anda net bir plan yok” dedi ve şunları ekledi:

    İnfografik
    © Sputnik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın

    “Görüşmeler her anlamda devam ediyor. Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde. Değerlendiriyoruz ve her zaman en uygun olanı seçmeye hazırız.”

    Ejder Yalçın tedariki

    Öte yandan Macaristan, Türkiye’den Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı da tedarik etmişti. Mátis, bu konuya dair ise şunları söyledi:

    “Macaristan, NATO’da üstlendiği görevleri çok ciddiye alıyor. Bu nedenle bütün ordumuzu yeniliyoruz. Orta Avrupa’nın en güçlü ve en modern ordusu haline gelmek istiyoruz. Bu kapsamda Türk savunma sanayisinden Ejder Yalçın araçlarını seçtik. Macaristan ordusuna özelleştirerek bu araçları kullanacağız. Ama sadece bu değil. Türk savunma sanayisi son zamanlarda çok güçlendi. Yöneticilerimizin gözü devamlı Türkiye’de. Ne gibi işbirlikleri yapabiliriz onlara bakıyorlar.”

    ‘2024 Türkiye ve Macaristan ortak kültür yılı ilan edilecek’

    Mátis’in Türkiye-Macaristan ilişkilerine dair diğer vurguları ise şöyle oldu:

    “Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkiler 2013 yılında stratejik seviyeye yükseldi. Bu tarihten itibaren Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi adlı bir kuruluşla devletin en üst düzey yöneticileri her iki yılda bir, bir araya geliyor. 2021’de de bu toplantıyı organize edeceğiz.  Bu yıl yaklaşık 10 anlaşma imzalayacağız. İkili ticaret hacmimiz 3,2 milyar dolara ulaştı. 2020 senesinde Kovid-19 şartlarında dahi yüzde 6’lık bir büyüme kaydedildi. Öte yandan 2024 Türkiye ve Macaristan ortak kültür yılı ilan edilecek.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Polonya Dışişleri Bakanı Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var
    Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Kabil Havalimanıyla ilgili Türk-ABD mutabakatı, ABD-Taliban anlaşmasını ihlal eder
    Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin konuşan Beyaz Saray yetkilisi: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok
    Macaristan, Sputnik V aşısının sevkiyatının tamamlandığı ilk Avrupa ülkesi oldu
    Macaristan Başbakanı Orban, AB'deki veto kararlarını savundu
    Etiketler:
    Turan Salcı, Viktor Matis, ABD, Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan, Ejder Yalçın, Kabil, Afganistan, SİHA, Bayraktar TB2, Avrupa Birliği, NATO, Avrupa, Türkiye, Macaristan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet