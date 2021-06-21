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    Yem fiyatlarındaki yüzde 100 artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlar: ‘Hayvancılığı bırakmak zorunda kalıyoruz’

    Yem fiyatlarındaki yüzde 100 artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlar: ‘Hayvancılığı bırakmak zorunda kalıyoruz’

    © Sputnik / Sertac Kayar
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    Yaşanan kuraklığın etkisiyle yem fiyatları yüzde 100 oranında arttı. Artan yem fiyatları nedeniyle zarar ettiğini söyleyen besiciler, hayvanlarını bir bir satıyor. Besiciler “Devlet bu işe el atmazsa halimiz perişandır. Hayvanları satarız, satsak da aç kalırız, ne yapacağız?” diyor.

    Türkiye genelinde yaşanan kuraklıkla birlikte yem fiyatları yüksek oranda arttı. Geçtiğimiz yıl kilosu 42 kuruşa olan saman bu yıl 1 TL’ye, 1,5 TL olan arpa 3 TL’ye çıktığını ifade eden besiciler, fiyatların üç kat arttığını belirterek, tarım alanında sağlanan desteğin hayvancılık sektörüne de sağlanmasını istiyor. 

    Verim kaybının yüzde 80’i bulduğu Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ndeki besiciler, artan fiyatlar nedeniyle zarar ettiklerini söyleyerek hayvanlarını bir bir satıyor. 50 yıldır hayvancılıkla uğraşan bazı besiciler, bir çözüm bulunmaması durumunda hayvancılığı bırakmak zorunda kalabileceklerini söylüyor.

    Yaşanan kuraklığın etkisiyle yem fiyatları yüzde 100 oranında arttı.
    © Sputnik / Sertac Kayar
    Yaşanan kuraklığın etkisiyle yem fiyatları yüzde 100 oranında arttı.

    ‘20 tane sattım, 40 tane daha satacağım’

    Besicilerden Mahmut Yıldıran, hayvancılığın çok kötü bir durumda olduğunu belirterek “Arpa pahalı, saman pahalı, hayvan için yiyecek bulamıyoruz. Bundan daha kötü bir durum var mıdır? Adam biçer tutup tarlaya getiriyor ama bildiğin toprağı topluyor. Hayvanlar artık ona bile muhtaçtır ama o da yoktur. Para da yok. Öyle büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Arada kalmışız, yani bir tarafta ana ölüyor, bir tarafta baba ölüyor, ne yapalım? Tarım Bakanlığı’ndan talebimiz vardır, bir yardım etsinler, bu meralara sahip çıksınlar. Bizim için bir şey yapmaları gerekiyor. Yani devlet bu işe el atmazsa halimiz perişandır, hayvanları satarız. Satsak da aç kalırız, ne yapacağız? 20 tane sattım, arpa almak için 40 tane daha satacağım. Arpa 3 TL olmuş, 2 römork saman aldım 1500 TL’ye. 40 tane hayvan satıp arpa alacağım, peki bana ne kalacak?” diye sordu.

    Verim kaybının yüzde 80’i bulduğu Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ndeki besiciler, artan fiyatlar nedeniyle zarar ettiklerini söyleyerek hayvanlarını bir bir satıyor.
    © Sputnik / Sertac Kayar
    Verim kaybının yüzde 80’i bulduğu Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ndeki besiciler, artan fiyatlar nedeniyle zarar ettiklerini söyleyerek hayvanlarını bir bir satıyor.

    ‘Ne yol var ne elektrik’

    Yaklaşık 10 ailenin kaldığı merada sıkıntılar sadece bundan ibaret değil. Meraya giden toprak yol kış aylarında çileye dönüşüyor. Merada bulunan evlere elektrik verilmiyor. Aileler, bu konudaki girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını söylüyor. Süt sağmak için gelen Fahriye Aksoy, “Burada 10 tane evdir, burada oturuyoruz. Koyunları sağmaya geliyoruz ama bu sene kıtlıktır, bir şey yoktur. Bakandan bir yardım istiyoruz. Burada kalıyoruz ama ne yol var ne de elektrik! Yol için kaç kere başvurduk yapmadılar. Elektrik için de başvurduk ama vermiyorlar. Rica ediyorum bakandan bize yolumuzu açsınlar, elektriğimizi versinler. 5 tane koyun sağıyorum ama kovanın dibini bile doldurmuyor. Şimdi ben bu kadar sütle ne yapacağım?” şeklinde konuştu.

    Geçtiğimiz yıl kilosu 42 kuruşa olan saman bu yıl 1 TL’ye, 1,5 TL olan arpa 3 TL’ye çıktığını ifade eden besiciler, fiyatların üç kat arttığını belirterek, tarım alanında sağlanan desteğin hayvancılık sektörüne de sağlanmasını istiyor. 
    © Sputnik / Sertac Kayar
    Geçtiğimiz yıl kilosu 42 kuruşa olan saman bu yıl 1 TL’ye, 1,5 TL olan arpa 3 TL’ye çıktığını ifade eden besiciler, fiyatların üç kat arttığını belirterek, tarım alanında sağlanan desteğin hayvancılık sektörüne de sağlanmasını istiyor.

    ‘Yolun hepsini yapamayız, yarısını yaparız dediler’

    Besicilik yapan Çaçane Demir de aynı durumdan şikayetçi. Kışın meraya ulaşmakta zorlandıklarını kaydeden Demir şunları söyledi: 

    “Kışın buraya geldiğimiz zaman en az en az 6-7 günde 1 milyarı taksilere veriyoruz. Yolumuzu yapmaları lazım. Geçen sene belediyeye gittik, çamur içindeydik onlara söyledik ama ‘hepsini yapamayız, yarısını yaparız’ dediler. Biz de dedik ‘yarısını yapacaksanız hiç yapmayın.’ Yarısını yapsalar ne değişecek, yolun yarısında inip çamur içinde buraya kadar yine yürümek zorunda kalacağız. Sağdığımız sütü de oraya kadar taşımak durumunda kalacağız.”

    ‘Hayvan sahiplerine yem verilebilir’ 

    Fahri Aksoy adlı besici, Batman Belediyesi’nin hayvan sahiplerine yem verdiğini belirterek, kendilerine de yem verilebileceğini söyledi. Aksoy “Buralarda meralarımız var, burada kalıyoruz. Yol ve elektriğimiz yok. Bismil’in içine girmemize izin vermiyorlar. Hayvanlarımızı satmak zorunda kalıyoruz. Bize yardım etseler elektriğimizi verseler, yolumuzu yapsalar gerisini biz kendimiz halledebiliriz. Bu sene çok kurak geçti. Mısır var diyorlar, mısır bize lazım değil. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz bize arpa lazım. Mısırı hayvanlara veremiyorum, mısırın kilosu şuan 3 TL. Ama tarım bakanı bize arpa verse memnun oluruz. Bismil kaymakamı hayvanları Bismil’de istemiyor. Batman Belediyesi hayvan sahiplerine yem verdi. Bize de verilebilir. Biz yıllardır babadan kalma bu işi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Fahri Aksoy, Çaçane Demir, Fahriye Aksoy, Mahmut Yıldıran, Tarım, Artış, Saman, Yem, Bismil, Diyarbakır, hayvancılık, besicilik, Sertaç Kayar
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