Kayıt
16:49 23 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Edirne-sınır-sığınmacı-mülteci

    AB liderleri bir araya geliyor: Göç mutabakatı yenilenecek mi?

    © Sputnik / Burcu Okutan
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104153/84/1041538447_0:0:3642:2048_1200x675_80_0_0_ded10bd168c97f513c621bd3c871d63d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202106231044802722-ab-liderleri-bir-araya-geliyor-goc-mutabakati-yenilenecek-mi/

    Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, "Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek" konusunun da görüşüleceği açıklandı. Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Can Baydarol, AB liderlerinin bu konuda iyimser davranacağını ifade ediyor.

    Avrupa liderleri, 24-25 Haziran'da bir araya geliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile basın toplantısı düzenleyen AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, son günlerde Türkiye ile çok sayıda görüşme yaptıklarına işaret ederek, "En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. AB Zirvesi'nde iklim, gümrük birliği ve göç mutabakatı görüşülecek" dedi.

    Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere değinen von der Leyen, "Burada önemli olan Türkiye'ye destek olmamızdır. Türkiye'de bulunan 3.7 milyon Suriyeli mülteci var. Oradaki insanların bir perspektifi olmalı. Bu bizim için önemli. Bu konuyu Konseyde gündeme getireceğim" ifadelerini kullandı.

    ‘İşin mali boyutu masaya yatırılacaktır’

    ABKAD Başkan Yardımcısı Can Baydarol, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin çok fazla göçmen barındırdığı ve bu konuda da çok fazla mağduriyetler yaşadığı, büyük olasılıkla AB tarafından da kabul görecek. Şu ana kadar verilen mesajlar bu doğrultuda” dedi. Baydarol ayrıca “Bir de işin mali boyutu masaya yatırılacaktır. Diğer gündem maddesi de geçişlerin ortaklaşa engellenmesi. Gördük ki işi AB ve Yunanistan’ın denetimine bıraktığımız zaman ortaya insanlık dışı görüntüler çıkıyor” diye ekledi.

    Türkiye’nin ise daha fazla maddi yardım talep ettiğini ifade eden Baydarol, “Türkiye kendi ekonomik güçlükleri ile boğuşurken bir taraftan da çok sayıda göçmene bakmak zorunda kaldı. Bu, Türkiye’deki dengeleri de olumsuz etkiledi. Bu konuda verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Öte yandan Suriye’de operasyonlara siyasi destek de Türkiye’nin talepleri arasında yer alıyor” görüşünü aktardı.

    ‘Türkiye’ye göç konusunda daha iyi davranmalarını bekliyorum’

    Baydarol, “Bu zirvede Türkiye’ye, göç konusunda daha iyi davranmalarını bekliyorum. Göç Mutabakatı’nın süresi doldu, bunu uzatacaklar ve koşullarını iyileştirecekler şeklinde genel bir beklenti var, buna ben de katılıyorum” yorumunu da dile getirdi.

    Baydarol son olarak, AB’den gelen yardımların nereye gittiğinin çok daha şeffaf bir şekilde ortaya konması gerektiğini de kaydetti.

    Göç mutabakatı ve verilen sözler

    Türkiye üzerinden Yunan adaları, Bulgaristan ve Yunanistan’a, buradan da Avrupa’nın diğer ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin kitlesel göçünü önlemek ve bu göçmenlerin Türkiye’de kalmalarını sağlamak için AB’nin mali yardımını öngören "Göçmen Geri Kabul Anlaşması" 18 Mart 2016'da imzalanmıştı.

    AB, Türkiye'nin mülteci almasına yardımcı olmak için her biri 3 milyar euro'luk iki ödeme yapmayı taahhüt etmişti. AB ayrıca Türk vatandaşları için vize muafiyeti, AB'ye üyelik ve Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda vaatlerde bulunmuştu.

    AB Komisyonu’na göre, Türkiye’ye şu ana kadar 4.1 milyar euro ödendi, geri kalan 2 milyar euro ise mültecileri destekleme projelerine verildi. Bu planla, 2022 ve 2023’e kadar göçmenlerin temel sağlık ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyordu. 2020 yılında ilave 535 milyon euro'nun daha Türkiye için AB bütçesinden tahsis edildiği belirtiliyor.

    Ankara ise AB tarafından şu ana kadar topraklarında sayılarının 3.7 milyonu bulduğunu belirttiği Suriyeli göçmenler için sadece 3.6 milyar euro ödendiğini ifade ediyor.

    Göç mutabakatının imzalanmasının üzerinden 5 yıldan fazla süre geçti ve Türkiye, kendisine verilen sözlerin tutulmamasını gerekçe göstererek anlaşmayı, şartlarını iyileştirerek yenilemek istiyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmenlerin geçişini durdurmak için daha fazla çaba harcamaya çağrısı
    Tunus açıklarında Avrupa'ya gitmeye çalışan 114 göçmen yakalandı
    Türk kaptan Malta açıklarında 97 göçmeni kurtardı: Tunus ile Malta kabul etmeyince mülteciler isyana kalkıştı
    Putin, yasadışı göçmenlerin Rusya'da kalma sürelerini 30 Eylül'e kadar uzattı
    Teksas'ta iki ABD askeri, Meksika'dan kaçak göçmen taşırken yakalandı
    Etiketler:
    Ursula von der Leyen, Angela Merkel, Almanya, göçmen mutabakatı, Bulgaristan, Yunanistan, Turan Salcı, Can Baydarol, ABKAD, Avrupa Birliği, AB, mülteci sorunu, Mülteci krizi, Mülteci kampı, Mülteciler, Mülteci, Suriye, Ortadoğu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türk Milli Takımını desteklemek için Bakü'ye gelen kadın taraftarlar
    EURO 2020'nin en güzel kadın taraftarları
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet