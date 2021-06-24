'Ülkelerin Sea Breeze-2021'e yönelik tutumundaki belirsizlik tatbikatın etkinliğiyle ilgili soru işaretleri yaratıyor'

ABD'nin katılımıyla Karadeniz'de yapılacak olan Sea Breeze-2021 tatbikatını değerlendiren Rus uzman Boldırev, kasıtsız olayların meydana gelme riskini artıran bu tatbikatın bölgedeki gerilimin gözle görülür şekilde artmasına da neden olduğunu ifade etti.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Bölümü Araştırma Görevlisi ve Karadeniz uzmanı Dr. Andrey Boldırev, ABD'nin katılımıyla Karadeniz'de yapılacak olan Sea Breeze-2021 tatbikatına dair yorumda bulundu.

'Bölgedeki gerilimi artırıyor'

Sputnik'e konuşan Boldırev, ABD’nin bölgedeki varlığını gösterme politikasını uygulamaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu amaçla, 2014'ten başlayarak Sea Breeze tatbikatına NATO ülkelerini çekiyorlar. Yani mevcut tatbikat ABD'nin geleneksel politikasını yansıtmakta. Aynı zamanda bölge ülkelerinin bu tatbikata gösterdiği ilgi de istikrarlı nitelik taşımıyor. Bu nedenle, aslında artık geleneksel hale gelen bu tatbikat, her bir özel duruma ve o sırada mevcut uluslararası konjonktüre bağlı olarak bölgede farklı zamanlarda farklı derecelerde gerilime neden olabiliyor. Halihazırda bölgedeki durum basit olmaktan uzak. Bu nedenle Karadeniz'de kasıtsız askeri hadise riski oldukça yüksek, bu da bölgedeki gerilimi daha da artırıyor."

Avrupa ülkelerinin bu tatbikata katılmayı kabul ederken çok istekli görülmediğine dikkat çeken Boldırev, Karadeniz ülkelerinin bile bu tatbikata ilişkin tutumunun belirsiz olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, her şekilde bu tatbikatın yapılması lehine açıklamalar yaparken örneğin Türkiye pek ilgilenmiyor. Ankara, Moskova'ya karşı kışkırtıcı eylemlerde yer almak istemiyor. Bu nedenle, bence, Sea Breeze katılımcıları arasında şu ya da bu şekilde tam bir anlaşmanın olmaması, yaklaşan tatbikatın doğasını ve etkinliğini etkileyecek."

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